Italien: Das alte und das neue Gesicht der Mafia | Europa | DW

Dreißig Jahre können eine lange Zeit sein, wenn man sie im Untergrund verbringen muss, weil man ein gesuchter Krimineller ist. Es ist ärgerlich, wenn man beim Besuch einer Krebsklinik erkannt und festgenommen wird.

Genau das ist Matteo Messina Denaro passiert, dem letzten bekannten Chef der sizilianischen Cosa Nostra, der am Montag von der Polizei festgenommen wurde. Berichten zufolge wartete Messina Denaro auf einen Arzttermin, als ihn ein Polizeibeamter nach einem Ausweis fragte. Die Polizei wusste, dass Messina Denaro dort sein würde. „Es lief alles auf den Tag hinaus, an dem er zu Tests und Behandlungen kommen musste“, sagte Pasquale Angelosanto von der Spezialeinheit der Carabinieri der lokalen Presse.

Gerüchte, dass Messina Denaro krank sei, kursierten schon lange. Die Ermittler begannen, Gesundheitsdatenbanken nach Hinweisen auf einen Mann zu durchsuchen, der der Beschreibung des Mafia-Boss entsprach. Der Erfolg ist den Ermittlern der organisierten Kriminalität zu verdanken, sagt Felia Allum, Professorin an der Bath University, die organisierte Kriminalität und Korruption lehrt. „Es ist alles sehr schön für [die italienische Ministerpräsidentin] Giorigia Meloni, die jetzt nach Palermo gehen und sich die Ehre machen kann, aber die politische Ebene und der politische Wille haben nichts mit der harten Arbeit dieser Ermittler zu tun“, sagt sie.

Der Krieg der Cosa Nostra gegen den Staat

Nach der Verhaftung twitterte Meloni, es sei ein großer Sieg für den Staat. Damit schien sie sich auf die Zeit in der Mafia-Geschichte zu beziehen, als die Cosa Nostra einen Terrorfeldzug gegen den italienischen Staat führte.

Paolo Borsellino und Giovanni Falcone wurden Anfang der 1990er Jahre von der Cosa Nostra ermordet

Als die Berliner Mauer fiel, übten Protestparteien in Italien und der EU von außen Druck auf die Regierung in Rom aus und das politische System begann zu bröckeln. Durch Absprachen mit politischen Akteuren konnte sich die Mafia oft einer strafrechtlichen Verfolgung entziehen, doch als diese Akteure es sich nicht mehr leisten konnten, an der Absprache festzuhalten, rächte sich Anfang der 1990er Jahre die Cosa Nostra. Beweise für solche geheimen Absprachen kamen in verschiedenen Gerichtsverfahren ans Licht.

Antonio Balsamo, Präsident des Gerichtshofs von Palermo, sagte Reportern in der Woche nach Messina Denaros Verhaftung, dass er während der „terroristischen Strategie der Angriffe auf den Staat“, insbesondere in der heißen Phase von 1992 und 1993, an vorderster Front gestanden habe. Cosa Nostra führte eine Reihe hochkarätiger Attentate und Bombenanschläge durch, ermordete den Politiker Salvo Lima und zwei Staatsanwälte, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, und zündete mehrere Bomben auf öffentlichen Plätzen in Mailand.

„Die Leute reden vom Ende einer Ära. Aber Messina Denaro hat die Mafia verändert. Seine Cosa Nostra wurde viel versteckter, besser getarnt, ja, sie verschwand, weil er verstand, dass es einfacher war, Geld zu verdienen, wenn man unsichtbar war“, erklärt Allum. „Wenn man Menschen gewaltsam umbringt, wie früher die Mafia, zieht man die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Wenn man verschwindet, kann man sich mit Unterstützern und Mittelsmännern arrangieren, die Geld waschen und so weiter.“

Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi (links) soll Verbindungen zur Mafia haben

Allerdings ist Messina Denaro nur der letzte bekannte Chef der Cosa Nostra. Die Mafia, das organisierte Verbrechen in Italien und Europa, ist nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren war. Experten gehen davon aus, dass in dieser Zeit viele Chefs gekommen und gegangen sind. Und das Verschwinden der Cosa Nostra bedeutet auch, dass die Verhaftung von Messina Denaro möglicherweise nicht ganz so bedeutsam ist, wie behauptet wird.

Der letzte der alten Mafiabosse

Aber die Menschen in Italien haben die Verbrechen der Vergangenheit nicht vergessen. „Es gibt Opfer aus dieser Zeit, die berücksichtigt werden müssen“, sagt Anna Sergi, Professorin für Kriminologie an der University of Essex in Großbritannien. „Der Name Matteo Messina Denaro wird uns immer in Erinnerung bleiben. Er ist der letzte der Cosa Nostra alten Stils, wo es letztendlich auf den Chef ankam.“

Damals, so Sergi, sei der Chef „ein Superstar geworden“. Aber das, fügt sie hinzu, „passiert nicht mehr und wird nicht wieder passieren.“ Denn „sie haben die Lektion gelernt und sind untergetaucht. Auf Verwaltungsebene war Messina Denaro wahrscheinlich nicht sehr wichtig [mehr]. Jede Familie in jeder Stadt und jedem Dorf ging ihren eigenen Weg. Sie agieren jetzt sehr lokal.“

Matteo Messina Denaro tauchte 1993 unter

Laut Sergi sind einige der Familien in den Drogenhandel innerhalb Italiens verwickelt, aber nicht in den Import von Drogen. Es ist größtenteils in den Händen der Familien ‚Ndrangheta oder Camorra in anderen Teilen Italiens. Die sizilianische Cosa Nostra hat diese internationale Reichweite nicht.

Die Verhaftung von Messina Denaro könnte jedoch Auswirkungen außerhalb des Landes haben, und dies könnte der Justiz und der italienischen Regierung Anlass zur Sorge geben. „Messina Denaro hatte viel Geld und investierte international. Er [schuf] ein Netzwerk von Unterstützern in Italien und Europa, die sein Geld gewaschen haben. Und dieses Netzwerk wird sicherlich auch von anderen Mitgliedern der Cosa Nostra genutzt“, führt Sergi aus.

Warum wurde Messina Denaro jetzt verhaftet?

Bleibt die Frage: „Warum jetzt?“ Offenbar wussten die Ermittler, dass Messina Denaro in der Nähe seiner Heimatstadt Trapani im Westen Siziliens lebte und in der Hauptstadt Palermo medizinisch behandelt wurde. Warum also haben sie an diesem Montag gestreikt, drei Monate nachdem die Italiener eine rechtsextreme Regierung unter der Führung von Meloni gewählt hatten? Zu dieser Regierung gehört auch der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi, ein Mann, der verdächtigt wird, einst Verbindungen zur Mafia gehabt zu haben.

Glauben die Ermittler, dass Messina Denaro das Ausmaß dieses unsichtbaren Netzwerks enthüllen wird? „Meloni ist knallhart. Wenn Berlusconi eine Garantie erwartet, dass er vor der Mafia geschützt wird, dann wird er sie wohl kaum von ihr bekommen. Das interessiert sie nicht“, sagt Ernesto Savona, Leiter des Mailänder Forschungszentrums Transcrime.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Linke) will ein korruptionsfreies Italienbild vermitteln

Aber Savona betont, dass Italien seine „legitime“ Wirtschaft schützen und verhindern muss, dass sie von der kriminellen Wirtschaft „infiltriert“ wird. Für den künftigen Wohlstand des Landes werden die Milliarden Euro benötigt, die sich Italien aus dem Aufbaufonds der EU nach der Corona-Pandemie erhofft.

„Sie befürchten, dass zumindest ein Teil dieses Geldes in die Taschen krimineller Organisationen gelangt und die Korruption verstärkt“, erklärt Savona. „Organisierte Kriminalität und Korruption sind heute eng miteinander verbunden. Sie sind der Kitt, der Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Politiker und Kriminelle zusammenhält.“

Giorgia Meloni hat also ein Interesse daran, ein sauberes Italien zu präsentieren. „Meloni sollte jedoch auch bedenken, dass Menschen in ihrer Partei möglicherweise Verbindungen zum organisierten Verbrechen haben, wie so viele Menschen in Parteien“, warnt Savona und lässt es so klingen, als seien kriminelle Aktivitäten – einschließlich Stimmenkauf bei Wahlen – in der Partei Normale Politik.

„Es gehört zum Geschäft“, sagt er, „Handelseinfluss.“ Und die italienische Mafia hatte schon immer Einfluss.

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.