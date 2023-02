Italien: Auftrieb für Meloni (nd-aktuell.de)

Attilio Fontana (am Bildschirm) dürfte Premierminister der Lombardei bleiben und Italien weiter im richtigen Sinne verändern Giorgia Melonis (am Rednerpult). Foto: IPA/ Rafa Jacinto

Es geht nicht um irgendwelche Regionen, sondern um die beiden wichtigsten des Landes: In der Lombardei und Latium entscheiden die Wähler am Sonntag. Das Ergebnis scheint eindeutig, denn laut Umfragen werden in beiden Fällen die Rechten oder Ultrarechten gewinnen, also die Kräfte, die das Land auch auf nationaler Ebene regieren.

Die Lombardei gilt neben Mailand als die „Wirtschaftshauptstadt“ Italiens. Mit ihren zehn Millionen Einwohnern ist sie die bevölkerungsreichste Region des Landes. Die Börse und alle großen Banken haben hier ihren Sitz, rund 20 Prozent des Bruttosozialprodukts werden hier erwirtschaftet. Auch viele Fabriken sind hier angesiedelt, besonders in der Umgebung von Brescia. Aber Mailand ist auch eine der großen Modemetropolen der Welt und die Lombardei zieht mit ihren Bergen und Seen – ganz zu schweigen von ihren Kunstschätzen – Millionen von Touristen an. Man könnte an ein kleines Paradies denken, wäre da nicht die enorme Umweltverschmutzung…

Wahlen in den wichtigsten Regionen Italiens

Attilio Fontana ist seit 2018 Ministerpräsident und wird es wohl auch bleiben; in den Umfragen bekommt er 45 Prozent der Stimmen. Fontana gehört der Lega an und regiert mit einer Rechtskoalition, obwohl sich die Machtverhältnisse innerhalb seiner Mehrheit deutlich verschoben haben. Vor fünf Jahren erhielt die Lega knapp 30 Prozent der Stimmen, die Berlusconi-Partei Forza Italia 15 Prozent und Fratelli d’Italia nicht einmal vier Prozent. Heute liegen die Prognosen für die Lega bei 13 Prozent, für Forza Italia bei 6,5 Prozent und für die Partei von Ministerpräsident Giorgia Meloni bei 25 Prozent. Also nicht die Lega, wohl aber die Neofaschisten werden in Mailand in den nächsten Jahren das Sagen haben.

Das „linke“ Bündnis mit Pierfrancesco Majorino, der von den Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung unterstützt wird, tritt gegen Fontana an. In Umfragen kommt er auf 34 Prozent. Letizia Moratti kandidiert für die Mitte: Sie ist eine sehr bekannte Politikerin, war Vizepräsidentin von Fontana, Mailänder Bürgermeisterin und Ministerin und hat sich erst vor wenigen Monaten von der rechten Koalition getrennt. Knapp 20 Prozent sollen es sein. Auf der linken Seite ist Mara Ghidorzi, unterstützt von Unione Popolare und anderen alternativen Gruppen. Es sind 2,5 Prozent.

Rechte Herrschaft trotz linker Mehrheit

Latium (Latium) hat fast sechs Millionen Einwohner, von denen weit über die Hälfte in der Hauptstadt Rom und ihrem Hinterland leben. Die Region erwirtschaftet rund elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts und hat ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt im Tourismus und Bauwesen, zahlreiche Hightech-Unternehmen haben sich in den letzten zehn Jahren dort angesiedelt.

Seit 2013 wird die Region von einer Mitte-Links-Koalition regiert. Ministerpräsident ist Nicola Zingaretti, ein allseits beliebter sozialdemokratischer Politiker. Aber er wird nicht mehr antreten und seine bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, Fünf-Sterne-Bewegung und linken Gruppierungen ist zerbrochen. Die Sozialdemokraten bilden heute eine Koalition mit der Mitte und ihr Kandidat Alessio D’Amato wird laut Umfragen knapp 35 Prozent erreichen. Mit Donatella Bianchi stellen die fünf Stars eine eigene Kandidatin auf: Sie liegt in den Umfragen bei 20 Prozent. Rosa Rinaldi, die die Linke vertritt, kommt auf zwei Prozent. Francesco Rocca von der rechten und ultrarechten Koalition wird höchstwahrscheinlich die Wahl gewinnen. In Umfragen erreicht er über 40 Prozent.

Umstrittene Sozialdemokraten müssen sich neu sortieren

Sowohl in der Lombardei als auch in Latium könnte tatsächlich ein Mitte-Links-Bündnis gewinnen – wenn es zu einer Einigung gekommen wäre. Warum hat das nicht funktioniert? Das liegt vor allem an den Sozialdemokraten, die sich seit Monaten in einem schmerzhaften Selbstfindungsprozess befinden. Es gibt keine einheitliche Führung und die verschiedenen Strömungen zerstreiten sich – auch und vor allem im Hinblick auf mögliche Wahlbündnisse mit den Fünf Sternen und linken Gruppierungen.

Am Ende dieses Monats entscheiden die Mitglieder (aber alle Bürger können wählen), wer der neue Parteivorsitzende wird. Dann findet der Parteitag statt. Vielleicht finden die Sozialdemokraten dann wieder zu einer einheitlichen Linie. Aber auch auf lokaler Ebene wird Italien zunehmend von den Faschisten und ihren Verbündeten dominiert.