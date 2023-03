ROME (AP) — Uit inlichtingenrapporten blijkt dat bijna 700.000 migranten in Libië wachten op een kans om over zee richting Italië te vertrekken, zei een wetgever van de extreemrechtse partij van premier Giorgia Meloni zondag, maar een VN-migratiefunctionaris noemde het aantal niet geloofwaardig.

Tommaso Foti, de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Broeders van Italië, vertelde televisiezender Tgcom24 dat de Italiaanse geheime diensten schatten dat 685.000 migranten in Libië, velen van hen in detentiekampen, graag in smokkelboten over de centrale Middellandse Zee wilden varen. .

Meloni hoopt dat een bijeenkomst van de Europese Unie later deze maand concrete solidariteit oplevert van medeleiders van EU-landen bij het omgaan met de grote aantallen migranten en asielzoekers die naar landen aan de Middellandse Zee komen, waaronder Griekenland, Cyprus, Malta en Spanje, evenals Italië.

“Europa kan niet de andere kant op kijken”, zei Foti.

Terwijl de beoordeling van de inlichtingendiensten zorgwekkende krantenkoppen veroorzaakte in Italië, waarschuwde een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie dat het cijfer de bovengrens van het geschatte aantal migranten in Libië leek te verwarren met degenen die daadwerkelijk van daar naar Europa wilden vertrekken. .

“Dit aantal lijkt een schatting te zijn, die we ook geven, van de totale aanwezigheid in Libië”, vertelde Flavio Di Giacomo aan The Associated Press in Rome.

Maar van dat aantal “wil slechts een minimumdeel vertrekken en slechts een minimumdeel slaagt erin te vertrekken” naar Europa, aldus Di Giacomo. Veel migranten in Libië komen bijvoorbeeld uit Niger en Tsjaad, twee Afrikaanse landen aan de zuidelijke grens van Libië, en keren uiteindelijk terug naar hun thuisland, zei hij.

De schatting van de Italiaanse inlichtingendienst “is de laatste van een lange reeks alarmen die we de afgelopen 10, 12 jaar hebben gezien, die fout bleken te zijn”, zei Di Giacomo. “Dat aantal lijkt niet helemaal geloofwaardig.”

In 2022 bereikten ongeveer 105.000 migranten Italië over zee.

Vanaf het begin van dit jaar tot en met 10 maart kwamen er zo’n 17.600 mensen aan, waaronder een paar duizend die de afgelopen dagen in Italiaanse havens van boord zijn gegaan. Dat is ongeveer het drievoudige van het aantal voor dezelfde periode in elk van de twee voorgaande jaren, hoewel de COVID-19-pandemie mogelijk tot minder reizen heeft geleid.

De Italiaanse kustwacht zei dat het de afgelopen dagen meer dan 1.000 migranten heeft gered voor het zuidelijke vasteland van het land. Honderden anderen bereikten volgens de autoriteiten het kleine Italiaanse eiland Lampedusa, ten zuiden van Sicilië, nadat ze vanuit Tunesië waren vertrokken.

Nu het eiland moeite heeft om voor zoveel mensen te zorgen die in korte tijd arriveren, streven de autoriteiten ernaar honderden van hen per boot en vliegtuig over te brengen naar andere tijdelijke opvangcentra voor asielzoekers.

Op zondag werden nog drie lichamen gevonden van een schipbreuk op 26 februari net voor de kust van het Italiaanse schiereiland, waardoor het bekende dodental bij die ramp op 79 migranten kwam, zei de Italiaanse staatstelevisie. Een houten boot die vanuit Turkije was vertrokken, liep in ruwe zee tegen een zandbank aan bij een strand in Calabrië, de teen van het Italiaanse schiereiland.

Er waren 80 overlevenden en een onbepaald aantal mensen werd vermist en vermoedelijk dood.

De regering van Meloni heeft kritiek afgewezen dat de kustwacht had moeten worden uitgezonden om de passagiers van de boot te redden toen het schip voor het eerst verder uit de kust werd gezien.

Jarenlang heeft Italië met beperkt succes geprobeerd Libië ertoe te brengen te stoppen met het lanceren van niet-zeewaardige vissersboten en rubberboten van mensensmokkelaars naar Italiaanse kusten. Italiaanse regeringen hebben de Libische kustwacht getraind en uitgerust.

Maar de mensenhandelaars achter de smokkelbendes blijven opereren temidden van Libische strijdende politieke en militante facties.

De Internationale Organisatie voor Migratie en humanitaire groeperingen zeggen dat passagiers van wie de schepen door de Libische kustwacht worden teruggestuurd, vaak worden teruggestuurd naar detentiekampen, waar ze het risico lopen te worden mishandeld, waaronder marteling, totdat hun families genoeg geld hebben ingezameld om de migranten te laten vertrekken. weer over zee.

De regering van Meloni heeft het voor humanitaire organisaties die reddingsboten besturen moeilijker gemaakt om veel reddingsacties uit te voeren in de wateren voor Libië, door regels aan te nemen die de schepen dwingen migranten in Noord-Italiaanse havens van boord te laten gaan, waardoor hun terugkeer naar zee wordt vertraagd.

Hoeveel migranten er ook daadwerkelijk vanuit Libië vertrokken op smokkelboten, het “is een zorgwekkende humanitaire stroom omdat mensen sterven op zee”, zei IOM-woordvoerder Di Giacomo.

Het VN-migratiebureau schat dat dit jaar zo’n 300 mensen zijn omgekomen, of vermist en vermoedelijk dood, na een poging om de gevaarlijke route door het centrale Middellandse Zeegebied over te steken.

Frances D'emilio, The Associated Press









