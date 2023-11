Italië protesteert tegen geweld tegen vrouwen

Rome. Van Turijn tot Palermo kloppen en bonzen studenten op hun bankjes. Met hun luide protest luiden jonge Italianen de noodklok tegen geweld tegen vrouwen – geschokt door de moord op de 22-jarige Giulia bijna twee weken geleden.

Giulia Cecchettin verdween nadat ze haar ex-vriend had ontmoet voor een hamburger in een winkelcentrum. Het duurde nog maar een paar dagen voordat ze afstudeerde in biomedische technologie aan de Universiteit van Padua. Vrienden en familie van de jonge vrouw zeggen dat haar ex-vriend Filippo, die een jaar jonger is dan zij, vreesde dat Giulia haar persoonlijke en professionele dromen zou verwezenlijken als ze klaar was met haar studie.

Alles was klaar om het afstuderen te vieren. Rode linten sierden al het hek voor het huis van de familie in de buurt van Venetië, en er was een restaurant gereserveerd voor de viering. Vanuit de burgerwinkel vroeg Giulia haar zus via sms welke schoenen ze moest kopen. Dat was het laatste dat de familie van haar hoorde.

Elke drie dagen een vrouwenmoord in Italië

“De zaak van Giulia schokte heel Italië”, zegt actrice en regisseur Paola Cortellesi, die in haar nieuwste film het onderwerp geweld tegen vrouwen aansneed. Het werk over een vrouw die vernederd en geslagen wordt door haar overweldigende echtgenoot speelt zich af in 1946. Maar het onderwerp raakt een gevoelige snaar, de film “C’è ancora domani” (Er is nog een morgen) is inmiddels een bioscoophit geworden.

“Door haar verdwijning wist heel Italië dat er spoedig een jonge vrouw zou worden gevonden die door een man was vermoord”, legt Cortellesi uit. Het is bijna het dagelijkse leven, zegt de directeur, verwijzend naar de Italiaanse statistieken, waaruit blijkt dat een vrouw in het land ongeveer elke drie dagen door een man wordt vermoord – vaak door haar echtgenoot, partner of ex-partner.

Op 18 november werd het lichaam van Giulia Cecchettin gevonden onder zwarte plastic zakken in een greppel bij een meer aan de voet van de Alpen. Eerder waren er videobeelden van een camera in een industrieel complex vlakbij het huis van Giulia in de media verschenen, waarop te zien was hoe een jonge vrouw aan een man probeerde te ontsnappen. De achtervolger sloeg haar, duwde haar tegen de grond en gooide haar in zijn auto.

Het spoor van de auto is nu te volgen: bewakingscamera’s registreerden hem eerst in Noord-Italië, vervolgens in Oostenrijk en ten slotte in Duitsland. Op 19 november merkte de politie op de berm van een snelweg een auto zonder benzine op. Daar zat de vermoedelijke dader, naar wie nu werd gezocht.

Een rechtbank beval zijn uitlevering aan Italië, waar nu een onderzoek naar de man loopt. Volgens berichten in de Italiaanse media heeft de forensische geneeskunde 26 wonden gevonden op Giulia’s dode lichaam in de nek, armen en benen.

Een protestmars na de moord op de Italiaanse studente Giulia Cecchettin in Milaan. © Bron: AP Foto/Luca Bruno

Giulia’s zus: „Maak lawaai“

De zaak schokte Italië en bracht de kwestie van geweld tegen vrouwen weer onder de aandacht. Eerder gingen Italianen herhaaldelijk de straat op in stille marsen om de slachtoffers van het geweld te herdenken en in stilte te protesteren. En nu waren er minuten stilte in het hele land.

Giulia’s zus Elena deed echter een andere oproep aan het publiek: ‚Maak lawaai‘, riep ze op. Het maakt niet uit hoe. “Als je sleutels hebt, ram ermee.” “Minuten van lawaai” volgden op scholen, universiteiten, de politiek en het openbare leven. Voor velen was het niet alleen een herinnering aan Giulia, maar ook een uiting van woede tegen de samenleving.

“We zijn het beu om bang te zijn en te zwijgen”, zo leidde een student de protestminuut in in een video op YouTube. “Dit is het moment om in opstand te komen tegen het patriarchaat.” En Giulia’s zus Elena benadrukte in een brief aan het dagblad “Corriere della Sera”: “De moord op een vrouw is geen misdaad uit hartstocht, maar een misdaad uit macht.”

Sinds het lichaam van Giulia werd gevonden, zijn de oproepen om hulp van vrouwen toegenomen, zo blijkt uit berichten van televisiezender Rai. Het aantal oproepen naar een landelijk meldpunt voor slachtoffers van geweld en vrouwen die vrezen voor hun veiligheid is toegenomen van circa 200 naar 400 per dag. Ouders van jonge vrouwen maakten ook melding van grote bezorgdheid over hun dochters.

“Vrouwen zijn bang”, vat Oria Gargano, het hoofd van de vrouwenrechtenorganisatie Be Free, scherpe kritiek op de situatie samen. En tussen de handgeschreven briefjes tussen de bloemen en kaarsen voor het huis van de familie Cecchettin zat dit: “Vergeef ons dat we niet genoeg hebben gedaan om deze cultuur te veranderen.”

RND/AP