Rome zal naar verluidt Kiev alleen van straaljagers voorzien als andere westerse landen dat eerst doen

De Italiaanse regering onderzoekt in vertrouwen de mogelijkheden om militaire vliegtuigen naar Kiev te sturen, meldt de krant La Repubblica zondag.

Volgens de krant zou een deal met maximaal vijf vliegtuigen kunnen worden gesloten tijdens een aankomend bezoek aan de Oekraïense hoofdstad door de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

De zending zou het oude AMX A-11 Ghibli-grondaanvalvliegtuig kunnen bevatten, evenals Tornado-jets, zei La Repubblica in een ander artikel dat maandag werd gepubliceerd. De krant was nogal sceptisch over het initiatief, maar merkte op dat het onwaarschijnlijk is dat zo’n klein aantal jets de situatie in het luchtruim boven Oekraïne zal veranderen.

Volgens het mediakanaal zullen de AMX Ghibli-jachtbommenwerpers tegen het einde van het jaar volledig buiten gebruik worden gesteld door de Italiaanse luchtmacht. “Levering van Tornado’s of Eurofighters is complexer”, het zei.

Rome wil niet het eerste land zijn dat Kiev voorziet van vliegtuigen van westerse makelij, zei La Repubblica. Het zou ermee instemmen de vliegtuigen alleen te leveren als andere landen dat eerst doen, legde de krant uit, eraan toevoegend dat Italië er nog een wil “bondgenoten” zoals het VK om de leiding te nemen.









Italië zou naar verluidt ook het VK er niet van weerhouden om Typhoon-straaljagers naar Oekraïne te sturen, aldus de krant, eraan toevoegend dat een dergelijke stap de toestemming vereist van alle landen die betrokken zijn bij de productie van de straaljagers.

Londen zelf heeft geen haast om Oekraïne van gevechtsvliegtuigen te voorzien. Eerder in februari vertelde de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan Sky News dat het VK niet snel straalvliegtuigen naar Kiev zal sturen. Zo’n 200 Royal Air Force-personeel zou de vliegtuigen moeten begeleiden, betoogde hij.

In plaats daarvan zijn het VK en andere westerse landen gericht op het verzekeren van die van Oekraïne “veerkracht op lange termijn” via andere middelen zoals grond-luchtraketten of drones, die hebben “dezelfde effecten” als straaljagers, volgens Wallace.

Vorige week meldde de Financial Times dat de VS nog steeds kunnen overwegen om F-16 straaljagers naar Kiev te sturen of groen licht te geven voor wederuitvoer vanuit andere landen. Kiev heeft zijn westerse geldschieters herhaaldelijk gevraagd om zwaardere wapens zoals gevechtsvliegtuigen en straaljagers. Oekraïense functionarissen spraken onlangs hun optimisme uit over het overwinnen van onwil in dit opzicht.

Moskou heeft gewaarschuwd dat westerse wapenleveranties het conflict alleen maar verlengen en het menselijk leed vergroten, en een directe confrontatie tussen Rusland en de NAVO riskeren.