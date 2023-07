Italië: Hitze im Süden, Stürme im Norden

Rekordhitze in Rom und im Süden, Waldbrände in Sizilien, Unwetter im Norden. Verglüht heuer Italiens Liebe zum Sommer? Ausgerechnet ein deutscher Minister weckt nun den Widerspruchsgeist.

In der Gegend um Palermo brenntes – die Flammen bedrohen auch die Ferienorte, en kurzzeitig moeten der Flughafen waren schlossen. EPO

Während in Syrakus, im südöstlichsten Zipfel Siziliens, Temperatures von 48 Grad gemessen zijn, ziehen sie in der Lombardei, nahe der Schweizer Grenze, gerade een eerste Bilanz der Stürme der letzten Tage: umgestürzte Bäume, vom Wind weggetragene Dächer und Palisaden, unterbrochene Eisenbahnlinien, beschadigde Autos, Ha gelkör ner, zo grof wie Tennisbal, die schwere Schäden in den landwirtschaftlichen Kulturen verursacht haben. Es seien «Superzellen» am Werk, sagt der Experte Lorenzo Tedici dazu.