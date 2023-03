De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto zei maandag dat het stijgende aantal migranten dat de Middellandse Zee oversteekt, deel uitmaakt van de “hybride oorlogsvoering” die door Rusland wordt gevoerd met behulp van huurlingen als volmachten voor landen die Oekraïne steunen.

“Ik denk dat het nu veilig is om te zeggen dat de exponentiële toename van het migratieverschijnsel dat vertrekt vanaf de Afrikaanse kusten ook, in niet onbelangrijke mate, deel uitmaakt van een duidelijke strategie van hybride oorlogsvoering die de Wagner-divisie implementeert, gebruikmakend van haar aanzienlijke gewicht in sommige Afrikaanse landen”, zei Crosetto in een verklaring.

Wagner wordt verondersteld actief te zijn in verschillende Afrikaanse landen, waaronder Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De groep is nauw betrokken geweest bij Russische pogingen om de stad Bakhmut, in het oosten van Oekraïne, in te nemen.

“Net zoals de EU, de NAVO en het Westen zich realiseerden dat cyberaanvallen deel uitmaakten van de wereldwijde confrontatie die de oorlog in Oekraïne op gang bracht, zouden ze nu moeten begrijpen dat ook het Zuid-Europese front elke dag gevaarlijker wordt”, zei Crosetto.

Toename van mensen die uit Afrika komen

Dit jaar hebben tot nu toe zo’n 20.000 mensen Italië bereikt, vergeleken met 6.100 in dezelfde periode van 2022, blijkt uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Alleen al in het afgelopen weekend bereikten 1.200 mensen de Italiaanse kust.

Het is een probleem voor de regering van premier Giorgia Meloni, die werd gekozen op een onwankelbaar anti-immigratieplatform.

Eerder deze maand riep ze mede-EU-leiders op om meer te doen om illegale immigratie een halt toe te roepen.

Ze zei dat criminele bendes en mensenhandelaars de stroom migranten niet zouden moeten kunnen controleren en waarschuwde voor een ongekende druk van het aantal mensen dat Europa probeert te bereiken.

In Italië zijn meer dan 1.300 migranten gered Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Haar minister van Defensie heeft de NAVO nu opgeroepen om Italië te helpen het hoofd te bieden aan de toenemende toestroom van migranten.

“Het Atlantisch Bondgenootschap wordt sterker als de problemen die voortkomen uit collectieve keuzes ook worden gedeeld, maar het loopt het risico te barsten als de landen die het meest worden blootgesteld aan allerlei soorten vergelding met rust worden gelaten”, zei Crosetto.

Wagner zegt dat de migrantencrisis niet wordt veroorzaakt

Hij waarschuwde dat “ongecontroleerde en voortdurende immigratie” het potentieel heeft “om de meest blootgestelde landen, vooral Italië, en hun geostrategische keuzes te treffen”.

Italië is een groot voorstander van Oekraïne en stuurt hulp en wapens om zich te verdedigen tegen de Russische invasie.

In een met krachttermen beladen spraakbericht op zijn Telegram-kanaal antwoordde Wagner-chef Yevgeny Prigozhin: “We hebben geen idee wat er gebeurt met de migrantencrisis, we houden ons er niet mee bezig.”

Maar de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, vertelde het Italiaanse persbureau ANSA dat veel migranten afkomstig waren uit gebieden “gecontroleerd door de Wagner-groep”.

Meloni’s hard-rechtse regeringsbeleid om migrantenboten te behandelen als een wetshandhavingskwestie in plaats van een humanitaire kwestie, is in het verleden bekritiseerd.

Zeker na een dodelijke schipbreuk op 26 februari waarbij meer dan 70 mensen om het leven kwamen.

Italië: Dodental bij schipbreuk door migranten blijft stijgen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

lo/ar (AFP, dpa, Reuters)