De werktitel voor wat zeker een angstaanjagende nieuwe HBO Max-televisieserie zal worden, duidt niet op veel om bang voor te zijn.

HBO-max heeft opdracht gegeven voor de serie Welcome to Derry, een prequel van It uit 2017 en It Chapter Two uit 2019, die beide de kwaadaardige clown Pennywise bevatten. Het zal gebaseerd zijn op de horrorroman van Stephen King uit 1986. Meerdere afleveringen van het drama worden geregisseerd door Andy Muschietti, de regisseur van de It-films die ook uitvoerend produceert samen met Barbara Muschietti, Jason Fuchs en Brad Caleb Kane.

Volgens een verklaring donderdag van Sarah Aubrey, hoofd originele inhoud bij HBO Max, zal de serie “fans dieper in de angstaanjagende, betoverende stad Derry brengen”. Het nieuws van donderdag bevestigt eerdere berichten dat er een It-prequel-serie in de maak was bij HBO Max.

“Ik ben verheugd dat het verhaal van Derry, de meest spookachtige stad van Maine, doorgaat…” zei King in een verklaring. “Rode ballonnen rondom.”