Istrien und die Kvarner Bucht: Kroatiens geheime Strände und Mini-Venedigs

Begeben Sie sich an die nördliche Adriaküste Kroatiens, um einige der faszinierendsten Regionen des Landes zu entdecken. Während Dubrovnik und andere Teile Süddalmatiens den Löwenanteil der Aufmerksamkeit erhalten, zeigen die Halbinsel Istrien und die benachbarten Inseln und Küstenhäfen der Kvarner-Bucht andere Seiten der reichen Kultur und Geschichte Kroatiens.

Tatsächlich gibt es fast zu viel Geschichte, um sie aufzunehmen – alte Griechen und Römer, Venezianer, Österreich-Ungarn und Italiener haben alle ihre Spuren in der Architektur, der Sprache und dem Essen der Region hinterlassen.

Ach ja, das Essen. Trüffel, Olivenöl und köstlich saftige Austern und Muscheln in Istrien, fabelhaft fette Langusten in der Kvarner Bucht, herrlich gewürztes Lamm aus Cres – und sie alle passen wunderbar zu istrischen Malvazija-Weißen und Teran-Roten und einer knusprigen weißen žlahtina aus Krk.

Wenn Sie nicht gerade antike römische Ruinen, venezianische Dörfer und habsburgische Städte erkunden, sonnen Sie sich an den Hunderten von Stränden entlang der langen Küste Istriens bis zur benachbarten Riviera von Opatija und den Ufern der Kvarner-Bucht. Steigen Sie dann in eine Fähre, um die Inseln des Golfs – Krk, Cres, Lošinj und Rab – zu durchstreifen, die alle voneinander zugänglich sind, aber alle einen langen Blick erfordern.

Arbeiten Sie sich entlang der herzförmigen Küste der Halbinsel Istrien vor und Sie werden sich fragen, ob Sie versehentlich die italienische Grenze überschritten haben. Zu verschiedenen Zeitpunkten seiner langen Geschichte war Istrien Teil des römischen, venezianischen und habsburgischen Reiches – sowie Italiens selbst bis nach dem Zweiten Weltkrieg – und Sie können dieses Erbe überall sehen und schmecken.

In Pula an der Südspitze der Halbinsel sehen Sie eines der am besten erhaltenen römischen Amphitheater der Welt, eine stimmungsvolle Kulisse für Konzerte und das Pula Film Festival. Entlang der Westküste liegt der unglaublich schöne Hafen von Rovinj – oder Rovigno, wie er in dieser zweisprachigen Stadt auch genannt wird. Die Stadthäuser im venezianischen Stil quetschen sich in enge Gassen und winzige Plätze in der mittelalterlichen Altstadt, wo Sie sich irgendwann auf den gepflasterten Stufen von Grisia wiederfinden, einer ihrer schönsten Gassen. Wenn Sie eines der Boote nehmen, die regelmäßig zur kleinen Insel Sveta Katarina hinüberfahren, haben Sie die beste Aussicht auf die Stadt.

Fahren Sie ins Landesinnere und betreten Sie Istriens Welt der mittelalterlichen Dörfer auf den Hügeln, der hügeligen Weinberge und der Trüffelwälder. Das mittelalterliche Motovun, das sich an den Hügel schmiegt, der sich über den Weinbergen erhebt, ist einer der attraktivsten Ausgangspunkte, um die Gegend zu erkunden. Von hier aus ist es nur eine kurze Fahrt nach Grožnjan, Schauplatz sommerlicher Open-Air-Konzerte und ein Ort zum Stöbern in den Künstlerateliers, die sich im Laufe der Jahrzehnte geöffnet haben. Eine der attraktivsten Möglichkeiten, das Landesinnere Istriens zu erkunden, ist das Wandern oder Radfahren auf dem Parenzana-Pfad, der der kurvenreichen Route einer stillgelegten Eisenbahnlinie für etwa 80 Meilen folgt.

Als die Habsburger im 19. Jahrhundert das milde Klima von Opatija entdeckten, machten sie aus einem kleinen Fischerdorf an der Küste der Kvarner Bucht die Wiege des kroatischen Tourismus.

Bald entstanden pastellfarbene Stadthäuser aus der Belle Époque, von denen viele heute Opatijas Grand Hotels sind. Der Park Angiolina in der Nähe der Küste ist eine gute Einführung in diese elegante Stadt: ein ruhiger Ort mit gepflegten Gärten, in dem sich auch die Villa Angiolina aus dem Jahr 1844 befindet, die heute das Kroatische Tourismusmuseum beherbergt.

Es gibt eine kleine, aber faszinierende Sammlung alter Fotografien, Vintage-Strandkleidung, Poster, Postkarten und Souvenirs, die mehr als 150 Jahre zurückreichen. Halten Sie Ausschau nach der Wall of Fame des Parks, die riesige Gemälde früherer Besucher zeigt, darunter Albert Einstein, James Joyce, Isadora Duncan, Gustav Mahler, Robert De Niro und die Brüder Lumière.

Eine der angenehmsten Arten, die Stadt – und andere Teile der Riviera von Opatija – zu erkunden, ist, dem Lungomare zu folgen. Diese Strandpromenade schlängelt sich fast acht Kilometer entlang der Küste vom Fischerdorf Volosko nördlich von Opatija bis zur Stadt Lovran am Fuße des Naturparks Učka.

Kroatiens größter Hafen ist viel mehr als nur ein Ausgangspunkt für Fähren zu den Inseln der Kvarner Bucht. Diese weltoffene Stadt – Kulturhauptstadt Europas 2020 – ist einen längeren Blick wert. Der Korzo ist Rijekas wichtigste Fußgängerzone und das Herz der Stadt, vorbei an Stadthäusern aus der Habsburgerzeit und einladenden Café-Terrassen. Dann bietet das schrullige PEEK&POKE Computer Museum einen nostalgischen Blick auf alte Computer und andere Technik.

Um viel weiter in die Vergangenheit zu reisen, steigen Sie die 528 Stufen (oder nehmen Sie den Bus) zur Burg Trsat hinauf, einer Festung aus dem 13. Jahrhundert auf einer Klippe mit Blick auf Rijeka, von wo aus Sie einen herrlichen Blick auf die Stadt und die Inseln der Kvarner-Bucht haben. Trsat ist auch ein Wallfahrtsort – es beherbergt die Kirche Unserer Lieben Frau von Trsat und den angrenzenden Park mit den Kreuzwegstationen entlang der Wanderwege und Aussichtspunkte.

Krk ist mit dem benachbarten Cres, der größten Insel Kroatiens, verbunden und beherbergt den Flughafen Rijeka. Krk ist über eine lange Brücke mit dem Festland verbunden. Viele Besucher machen sich auf den Weg zum lebhaften Badeort Baška, der an einem geschützten Ort am südlichen Ende von Krk liegt – aber entlang der stark zerklüfteten Küste gibt es noch viele weitere Strände. Das Dorf Vrbnik ist der Ort, um Krks einheimischen Weißwein žlahtina zu probieren.

Die Stadt Krk, die größte Siedlung der Insel, offenbart die komplexe Geschichte der Region in ihrer Altstadt mit ihrer mittelalterlichen Festung, römischem Mauerwerk und venezianischen Häusern in engen Gassen mit Kopfsteinpflaster. Halten Sie Ausschau nach Wanderwegen, die Sie zu abgelegenen Kiesstränden führen.

Die lange, schmale Insel Cres schlängelt sich entlang der Westküste von Krk. Dies ist ein relativ unberührter Teil der Adria, wo Schafe durch struppiges Weideland streifen und einige der schmackhaftesten Lammgerichte Kroatiens produzieren. Sie werden nur eine Handvoll Dörfer finden, darunter die kleine Stadt Cres im venezianischen Stil und das wesentlich kleinere Osor, das aus der Römerzeit stammt und dessen Gassen mit öffentlicher Kunst gefüllt sind.

Es ist ein angenehm verschlafener Ort mit ruhigen Kiesbuchten, einem Süßwassersee im Landesinneren und dem unerwarteten Anblick einer Auffangstation für Gänsegeier im nördlichen Dorf Beli. Wenn Sie sich nicht an den Stränden von Valun oder Lubenice entspannen, können Sie mehr als 60 Meilen Wanderwege erkunden, die die Wildnis des Hinterlandes mit der schimmernden Schönheit der Küste verbinden.

Durch eine Drehbrücke mit der südwestlichen Seite von Cres verbunden, ragt Lošinj in die äußersten Ausläufer der Kvarner Bucht. Es kann zwar ein bisschen Mühe kosten, dorthin zu gelangen, aber es lohnt sich unendlich.

Lošinj ist von wilden Kräutern übersät und duftet beruhigend, was Sie entdecken werden, wenn Sie auf den von Pinien beschatteten Wegen spazieren oder radeln, die Teile der Insel umrahmen.

Die beiden Hauptdörfer Mali Lošinj und Veli Lošinj zeigen ihr venezianisches Erbe; Tatsächlich ähneln die farbenfrohen Häuser von Veli Lošinj denen auf der venezianischen Insel Burano. Im Apoxyomenos-Museum von Mali Lošinj bekommen Sie einen Vorgeschmack auf die antike Geschichte, wenn Sie eine Bronzestatue eines griechischen Athleten bestaunen, die mehr als 2.000 Jahre lang unentdeckt in der Adria lag.

Bereits im 19. Jahrhundert erkannte der österreichisch-ungarische Kaiser Franz-Joseph das Potenzial von Lošinj als Ort, um sich in dieser herrlich duftenden Luft vollständig zu entspannen. Einer seiner Lieblingsorte war die unförmige Čikat-Bucht, deren klares, von Aleppo-Kiefern gesäumtes Wasser so verlockend ist wie eh und je.

Könige anderer Art brachten die Insel Rab auf die Landkarte. 1936 zogen sich Großbritanniens kurzzeitig regierender König Edward VIII. und seine damalige Geliebte Wallis Simpson aus und sprangen nackt in die Gewässer vor der Halbinsel Frkanj, was eine Tradition des Naturismus entfachte, die nie verloren gegangen ist. Irgendwie schafft es diese kleine Insel, mindestens zwei Dutzend Sandstrände zu beherbergen – eine ziemliche Leistung in einem Land, das von Kies- und Felsbuchten dominiert wird. Gehen Sie auf der Halbinsel Lopar wandern und Sie werden auf einige der schönsten stoßen.

Nicht nur das klare Wasser von Rab verzauberte die königlichen Besucher. Die exquisite und wunderschön erhaltene mittelalterliche Architektur der Stadt Rab, zu der vier romanische Glockentürme gehören, ist ebenso verlockend.

Mary Novakovich ist die Autorin von „Meine Familie und andere Feinde: Leben und Reisen im kroatischen Hinterland“