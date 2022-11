Ist Stürmer Erling Haaland von Manchester City mit einem Mädchen aus seiner Heimatstadt zusammen?

Liebe liegt in der Luft! Der Stürmer von Manchester City, Erling Haaland, soll mit einem 18-jährigen Fußballerkollegen aus seiner Heimatstadt in Norwegen liiert sein. Haaland macht derzeit Urlaub in Marbella, wo er eine Villa besitzt. Der Urlaub ist ins Spiel gekommen, da Norwegen sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren konnte. Kürzlich wurde der Stürmer von Manchester City mit einem Mädchen in der Stadt gesichtet. Und in kürzester Zeit wurden die Bilder in den sozialen Medien verbreitet und lösten Dating-Gerüchte aus.

Es wird berichtet, dass Haaland und Isabel Haugseng Johansen seit Jahren befreundet sind, nachdem sie zusammen in der norwegischen Stadt Bryne aufgewachsen sind. Die beiden haben auch für die lokale Fußballmannschaft gespielt. Eine Quelle sagte gegenüber The Sun: „Es scheint ziemlich ernst zu sein. Isabel ist nach Deutschland und England gereist, um Erling zu sehen, und jetzt ist sie mit ihm in Marbella.“

Die Fans hatten keine Ahnung, dass sie dasselbe Mädchen war, das zuvor auch Haalands Spiel gegen Borussia Dortmund mit seiner Familie auf der Tribüne gesehen hatte.

In dem Bericht heißt es auch, dass Isabel, die Teilzeit in einem Modegeschäft arbeitet, ihr Social-Media-Konto gelöscht hat, nachdem sie dem Fußballer näher gekommen war.

Als er in einem alten Interview über sein Dating-Leben sprach, sagte Haaland, der in 13 Spielen für City 18 Tore erzielt hat, dass seine Fußbälle seine „Freundinnen“ seien. Er sagte: „Ich schlafe mit den fünf Bällen für jeden Hattrick, den ich erzielt habe. Ich liege im Bett und fühle mich wohl mit ihnen.“

Erling Haaland wird Anfang Dezember zum Training nach Manchester City zurückkehren, da der Kader voraussichtlich ins Warmwetter-Trainingslager nach Abu Dhabi fliegen wird. Pep Guardiola wird darauf abzielen, seine Spieler auf die Rückkehr der wettbewerbsfähigen Fußball-Action am 22. Dezember vorzubereiten, wenn City Liverpool in der vierten Runde des Carabao Cup empfängt.

