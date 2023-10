Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



James Cole von Sky Sports reflektiert Englands schmerzhafte 1-Punkt-Niederlage gegen Südafrika im WM-Halbfinale.

Wenn man als absoluter Außenseiter in einen Wettbewerb geht, ist es noch herzzerreißender, in einem engen Duell zu verlieren, als aus dem Wasser geschossen zu werden – so erlebte England die 16:15-Niederlage gegen Südafrika im Halbfinale -Finale der Rugby-Weltmeisterschaft.

England dominierte das Spiel 78 Minuten lang, vor allem in der ersten Halbzeit. Alex Mitchell schoss perfekt und die Stürmer legten die unglaublichsten Plattformen.

Owen Farrell, der während dieses Turniers einer intensiven Beobachtung ausgesetzt war, war eine herausragende Leistung für England und sie sahen aus wie das England von früher: rücksichtslos, gut trainiert und an einem Strang ziehend.

Ein Bedauern, das England möglicherweise hegt, ist, dass sein Spielplan offenbar auf der Vorstellung beruhte, dass es für sie nahezu unmöglich sein würde, die Tünche zu überwinden. Bei den großen Tänzen werden Siege mit einer solch defensiven Angriffsmentalität nie einfach sein.

Zweieinhalb Minuten können den Unterschied zwischen den höchsten Höhen und den grausamsten Tiefen im Sport ausmachen, und Südafrika war wieder einmal auf der richtigen Seite dieses emotionalen Kampfes, als Handre Pollards später Elfmeter die Spriongboks zum ersten Mal in Führung brachte Zeit im Spiel.

Wenn sie die Rugby-Weltmeisterschaft gewinnen, haben sie sie auf die harte Tour gewonnen, aber im Moment wird England darüber nachdenken, was hätte sein können …

Greenwood: Die beste englische Leistung seit drei Jahren; Es ist verheerend für sie

Der frühere englische Center und Weltmeister von 2003, Will Greenwood, sagte gegenüber Sky Sports nach Vollzeit…

„Kurzfristig ist es verheerend für sie. Langfristig gesehen war es eine einfach sensationelle Leistung, auch wenn sie das vielleicht nicht so sehen.“

„Die erste Halbzeit hätte für England nicht besser laufen können. Manie Libbok trat schlecht und wurde vom Platz gestellt; wir kamen an ihre Lineout-Position.“

„England hat den Wortlaut des Gesetzes absolut genau umgesetzt. Südafrika hat sich auf die falsche Seite gestellt, wir haben angefangen, die Strafen zu kassieren und Punkte zu sammeln. Südafrika selbst ließ einige Punkte zu, ging in die Ecke, aber England verteidigte die Gasse.“ fahre sagenhaft gut.

„Es gab nur wenig Rugby, aber das ist eben das, was man bei nassem Wetter macht. Das Rudel war hervorragend. Farrell war großartig. Wir waren ganz begeistert.“

„Aber die Auswechslungen, die sie vorgenommen haben … Ox Nche und Vincent Koch sind als Loosehead und Tighthead eingewechselt und haben die Dynamik des Gedränges verändert. Und wenn man Eben Etzebeth ausschaltet, denkt man: ‚Wow, wir haben dieses Spiel gewonnen‘.“ Doch dann bringen sie einen 1,90 Meter großen Knacker namens RG Snyman ins Spiel, der das Lineout dominierte, anfing abzuladen und am Ende den Versuch erzielte.

„Es war ein richtiges Testspiel. Was das WM-Halbfinale angeht, war es alles, was gestern Abend (Neuseeland gegen Argentinien) nicht war. Es war eine intensive Angelegenheit.“

„England wurde abgeschrieben, hat es aber bis zum Schluss gedrängt. Alle haben ein Finale zwischen Neuseeland und Südafrika vorhergesagt. Sie haben es nicht so erwartet.“

„England hat heute Abend seine beste Leistung im weißen Trikot seit zwei bis drei Jahren gezeigt. Steve Borthwick hat es geschafft, diese Jungs zu fassen, hatte einen Masterplan und ist treu geblieben.“

„Verglichen mit dem, wo wir waren, sind das große Fortschritte. Aber das ist kein Trost für die Jungs und Steve Borthwick, die fünf oder sechs Minuten vor Schluss wohl geglaubt haben, sie stünden im Weltmeisterschaftsfinale.“

Farrell: Ich bin unglaublich stolz

Der englische Kapitän Farrell, der mit 32 Jahren möglicherweise einer von vielen Spielern ist, die ihren letzten WM-Test absolviert haben, weigerte sich unmittelbar danach, negativ zu denken.

Owen Farrell strahlte ein Gefühl des Verständnisses aus, dass seine letzte Chance, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, mit der herzzerreißenden Niederlage geplatzt war

„Ich habe ihn das ein paar Mal machen sehen (Pollard). Das ist ein Clutch-Kick, wenn ich jemals einen gesehen habe, also fair zu ihm“, sagte Farrell.

„Mein wichtigstes Gefühl ist jetzt nicht so sehr das Spiel, sondern wie stolz ich auf die Gruppe bin. Wie stolz ich auf das bin, was sie in den letzten fünf Monaten gemeinsam geleistet haben. Es ist nicht alles nach unseren Wünschen verlaufen.“

„Der Kampf, den wir heute gezeigt haben, und die Anstrengung, die wir unternommen haben. Der schiere Wille war heute manchmal herausragend und ich hoffe, wir haben auch zu Hause alle stolz gemacht.“

„Für einige Leute ist dies definitiv die letzte Weltmeisterschaft, aber ich weiß, dass diese Mannschaft eine glänzende Zukunft hat.“

„Im Moment ist Stolz das Einzige, was mir durch den Kopf geht. Wir haben irgendwie alles durchgemacht, es war eine echte Achterbahnfahrt.“

Borthwick: Die Spieler waren großartig; Das ist eine sehr gute Spielergruppe

Englands Cheftrainer Steve Borthwick sagte gegenüber ITV Sport…

Die englischen Spieler wirkten niedergeschlagen, als das Spiel mit 15:16 gegen Südafrika endete

„Aus unserer Sicht fand ich die Spieler großartig.“

„Ja, es gibt Dinge, die wir hätten besser machen können, aber wir sind enttäuscht, weil wir dachten, wir würden das Spiel gewinnen. Als wir heute Abend hierher kamen, dachten wir, wir würden das Spiel gewinnen.“

„Wenn ich jetzt hier stehe, sollten die Spieler wirklich stolz auf ihre Leistung sein, und die Fans sollten wirklich stolz auf ihre Mannschaft sein.“

„Im Moment ist es noch zu früh, ein Spiel wie dieses zu analysieren. Wir werden nachdenken und uns erholen.“

„Das ist eine sehr gute Spielergruppe.“

Steward: Sport ist grausam, aber wir müssen diese Emotion nutzen

Englands Freddie Steward sagte gegenüber ITV Sport…

Freddie Steward zeigte seine Emotionen sowohl in der Nationalhymne als auch am Ende des Spiels nach einer herausragenden Leistung, die mit einer Niederlage endete

„Enttäuschung, aber gleichzeitig stolz.“

„Wir wurden schon vor dem heutigen Tag abgeschrieben, und diese Leistung zeigt, wie stark diese Gruppe ist und wozu wir fähig sind.“

„Ich bin so stolz auf die Jungs und es ist eine Schande, dass wir es heute Abend nicht geschafft haben. Es ist ein Spiel mit guten Chancen.“

„In der ersten Halbzeit haben wir eine wirklich solide Leistung abgeliefert, und zur Halbzeit waren wir wahrscheinlich der Fahrer.

„Aber dann haben wir bei Standardsituationen etwas an Dominanz verloren, ein paar Bälle liegen lassen und ein paar Fehler gemacht, und Südafrika hat uns dafür büßen lassen.“

„Wir waren so nah dran. Sport ist manchmal grausam, und die Jungs haben eine Menge Emotionen. Das müssen wir nutzen.“

Kolisi: Es war hässlich, aber ich bin stolz auf den Kampf, den wir gezeigt haben

Südafrikas Kapitän Siya Kolisi sagte gegenüber ITV Sport…

Die englischen Spieler waren sichtlich emotional nach ihrer Niederlage gegen Südafrika

„Ehrlich gesagt, all die harte Arbeit, die wir investiert haben, zahlt sich aus.

„Heute war es hässlich, das ist es, woraus Champions gemacht sind.“

„Ich gebe England alle Ehre, sie haben hart gearbeitet. Trainer Steve und Owen, sie haben sich zusammengerafft und gezeigt, wer sie sind. Sie sind keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte.“

„Für mein Team war es heute genauso hässlich wie letzte Woche, aber wir haben einen Weg gefunden, uns zu wehren und wieder ins Spiel zu kommen. Das ist großartig für die Jungs.“

„Ich bin wirklich stolz auf den Kampf, den wir gezeigt haben.“

Was kommt als nächstes?

Der Sieg für Südafrika bedeutet, dass sie nun am Samstag, den 28. Oktober (20:00 Uhr BST) im Weltcup-Finale im Stade de France in Paris gegen Neuseeland antreten.

Die Niederlage für England bedeutet, dass sie nächste Woche im Play-off um den dritten Platz der Weltmeisterschaft im Stade de France in Paris am Freitag, den 27. Oktober (20:00 Uhr BST) gegen Argentinien antreten müssen.