Ist Katy Perry bereit für den Ruhestand? Sie sagt…

Katy PerrySein Teenager-Traum endet nicht so schnell.

Die „Firework“-Sängerin zieht eine Tochter groß Gänseblümchen2, mit Verlobter Orlando Bloom während sie ihre Musikkarriere nach 15 Jahren im Geschäft weiter auf die nächste Stufe hebt. Hat sie noch mehr zu tun?

Unbedingt! KatyCats müssen sich keine Sorgen machen. „Es ist nicht so, dass ich in den Ruhestand gehe“, sagte Perry in einem Interview mit Rollender Stein. „Vertraue, Liebling, sie hat noch ein paar Asse im Ärmel.“

Perry hat sich in den letzten zwei Jahren darauf konzentriert, zum ersten Mal Mutter zu werden, aber neue Musik ist am Horizont. „Ich denke, dass es mir einfach so viel Liebe und Freude gegeben hat“, sagte die „I Kissed a Giri“-Sängerin über die Mutterschaft. „Ich bin sicher, das wird aus mir herausströmen, wenn ich das nächste Mal eine Platte aufnehme.“

Die Sängerin teilte über ihre Tochter mit: „Ich denke, das sind wahrscheinlich die drei wichtigsten Dinge, die im Leben eines Menschen passieren. Für mich war es definitiv das Tiefgreifendste. In der Lage zu sein, das und genau dieses Gefühl der Liebe durchzumachen, das ich habe. habe schon immer gesucht.“

Während Musik sie immer im Kopf hat, hat sie im Moment viel auszugleichen.