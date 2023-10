Angesichts der Eskalation des aktuellen Krieges zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas haben die Vermittlungsbemühungen begonnen, sich auf Waffenstillstandsverhandlungen und einen möglichen Gefangenenaustausch zu konzentrieren.

Berichten zufolge soll in der ersten Gesprächsrunde untersucht werden, ob ein Austausch von am vergangenen Samstag von Hamas-Kämpfern entführten Israelis und Ausländern gegen in israelischen Gefängnissen festgehaltene palästinensische Frauen und Kinder ein realistischer nächster Schritt sein könnte.

Bisher hat Ägypten, das 1979 ein Friedensabkommen mit Israel unterzeichnete und an Israel und Gaza grenzt, seine Hand am Verhandlungstisch angeboten.

Auch die Türkei, die Beziehungen zu Israel und zur islamistischen Muslimbruderschaft unterhält – deren palästinensischer Flügel die Hamas in Gaza ist – hat ihre Bereitschaft zu einem Schlichtungsverfahren signalisiert.

Auch Katar, das bereits in der Vergangenheit mehrfach zwischen den Kriegführenden vermittelt hat – etwa während des Israel-Gaza-Krieges 2014 –, ist wieder am Verhandlungstisch.

Aber Katar hat 2009 die Beziehungen zu Israel eingefroren und ist weithin als wichtiger Geldgeber der Hamas bekannt – die von der EU, den USA, Deutschland und vielen anderen Ländern als Terrororganisation bezeichnet wird.

Am vergangenen Samstag erklärte Katar außerdem, Israel trage die Verantwortung für den Hamas-Angriff, bei dem etwa 1.300 Israelis, internationale Soldaten und Soldaten getötet wurden.

Sanam Vakil, Direktor des Nahost- und Nordafrika-Programms der britischen Denkfabrik Chatham House, sieht Katar dennoch als einen brauchbaren Vermittler zwischen Israel und der Hamas.

Sie argumentiert, dass die Länder des Nahen Ostens eine Vorreiterrolle bei der Deeskalation des aktuellen Krieges übernehmen sollten in einem Artikel auf der Website des Think Tanks.

„Katar pflegt seit langem eine pragmatische Beziehung, in der es finanzielle Anreize nutzt, um verschiedene Phasen der Spannungen und des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu bewältigen und zu deeskalieren“, sagte Vakil gegenüber der DW und fügte hinzu, dass sie Katar als „natürlichen Vermittler“ betrachte, den es zu sichern gelte die Geiseln und finden Zugangspunkte, um die Menschen vor Ort zu deeskalieren und zu schützen, während sich die humanitäre Lage verschärft.“

Nachdem die Hamas am vergangenen Samstag Israel angegriffen hatte, lobte der politische Führer der Gruppe, Ismail Haniyeh, sie eine halbe Stunde lang im katarischen Fernsehsender Al Jazeera Bild: Hamas-Hauptbüro/ZUMA Pree Wire/Picture Alliance

Katars enge Beziehungen zu allen politischen Akteuren

Guido Steinberg, Senior Associate der Berliner Denkfabrik Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit und Autor mehrerer Bücher zum Terrorismus im Nahen Osten, hält eine Vermittlerrolle Katars im aktuellen Konflikt angesichts der guten Beziehungen des Emirats zu gegnerischen politischen Akteuren für machbar .

Katar unterhält beispielsweise einen großen US-Luftwaffenstützpunkt und pflegt gleichzeitig gute Beziehungen zum Iran – einem Erzfeind Amerikas und Israels und einem großen Unterstützer der Hamas.

Kürzlich beschlagnahmte Katar 6 Milliarden US-Dollar (5,7 Milliarden Euro) an iranischen Geldern im Rahmen eines Abkommens zur Freilassung im Iran inhaftierter Amerikaner.

Am Donnerstag berichtete der US-Kabelsender CNN dass die USA und Katar „eine ‚stille Einigung‘ erzielt hätten, dem Iran nach dem blutigen Angriff der Hamas auf Israel am Samstag keinen Zugang zu Geldern zu gewähren.“

Katar dient seit mehr als einem Jahrzehnt auch als politisches Hauptquartier der Hamas. Und Ismail Haniyeh, ihr derzeitiger Leiter, lebt seit 2020 in der Türkei und in Doha.

Letzten Samstag teilte Haniyeh seine stolze Sicht auf den Angriff der Hamas auf Israel in einer ununterbrochenen 30-minütigen Sendung auf dem in Katar ansässigen Fernsehsender Al Jazeera – der größtenteils von der katarischen Regierung finanziert wird – „ohne jeglichen Kommentar von ihnen (Al Jazeeras)“ Redakteure“, sagte Steinberg der DW.

„Es liegt nahe, anzunehmen, dass Haniyeh von dem Anschlag im Vorfeld wusste, was bedeutet, dass zumindest einige Informationen über den bevorstehenden Anschlag in Doha vorlagen“, sagte Steinberg.

Allerdings gehe er nicht davon aus, dass die katarische Regierung im Voraus über den Angriff informiert gewesen sei, sagt er.

Internationale Wahrzeichen, wie das Weiße Haus in Washington, leuchteten in Blau und Weiß, den Farben der israelischen Flagge Bild: Jon Elswick/AP Photo/Picture Alliance

„Die Bindungen sind viel schwächer“

Cinzia Bianco, Gastwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations, bezweifelt ebenfalls, dass die katarische Regierung informiert wurde, wenn auch aus einem anderen Grund.

„Im Rahmen der Annäherung Katars an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten im Jahr 2021 (die Katars vierjährige Isolation in der Region beendete) stimmte Katar zu, seine Beziehungen zur Hamas auf das Nötigste zu schwächen“, sagte sie der DW .

„Dazu gehörte auch die Kürzung der Finanzströme in den Gazastreifen“, fügt sie hinzu. Bianco kommt zu dem Schluss, dass sie „nicht mehr den Einfluss haben, den sie früher hatten“, was sich wiederum auf ihren Einfluss am Verhandlungstisch auswirken könnte.

Auch die Relevanz von Al Jazeera in Katar hält sie im Vergleich zur Vergangenheit für begrenzter. „Es ist immer noch ein mächtiges Instrument, aber nicht mehr so ​​mächtig wie früher vor den sozialen Medien“, sagte sie der DW.

Passenderweise hat die Schwester von Scheich Tamim bin Hamad Al Thani die sozialen Medien genutzt.

Während internationale Wahrzeichen wie das Weiße Haus in Washington, das Brandenburger Tor in Berlin oder das Opernhaus von Sydney in Solidarität mit den Farben der israelischen Flagge beleuchtet wurden, war es die palästinensische Flagge, die auf das Nationalmuseum von Katar und das Museum projiziert wurde für islamische Kunst in Katars Hauptstadt Doha.

Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani teilte Fotos der Lichtinstallationen mit ihren 1 Million Instagram-Followern und schrieb auf Arabisch: „Oh Allah, wir vertrauen dir Palästina und seine Menschen an.“

