An diesem Wochenende findet das Nord-London-Derby statt und alle Arsenal-Fans warten gespannt auf Neuigkeiten zu Gabriel Martinelli.

Der Flügelspieler spielte am Mittwoch beim 4:0-Sieg der Gunners gegen den PSV Eindhoven in der Champions League keine Rolle, was darauf hindeutet, dass er gegen Tottenham möglicherweise nicht auflaufen wird.

2 Martinelli sah ein Tor wegen Abseits ausgeschlossen, bevor er gegen Everton zurückgezogen wurde Bildnachweis: Getty

Martinelli ist ein wichtiger Teil des Teams von Mikel Arteta und wird mit ziemlicher Sicherheit starten, wenn er fit ist.

Ist Martinelli fit für das Spiel gegen Tottenham?

Der 22-Jährige startete Anfang des Monats im Spiel von Arsenal gegen Everton.

Er sah ein Tor wegen einer Abseitsstellung von Eddie Nketiah für ausgeschlossen, bevor er das Spielfeld nach nur 24 Minuten verließ.

Grund dafür war ein Problem mit der Oberschenkelmuskulatur.

Der Brasilianer spielte dann beim Champions-League-Sieg von Arsenal gegen den PSV keine Rolle.

2 Martinelli schaffte es, das Spielfeld ohne Hilfe zu verlassen, ist aber ein großer Zweifel für das Derby

Seit dem Spiel im Goodison Park muss Martinelli noch mit der Mannschaft trainieren.

Da bis zum Spiel nur noch wenig Zeit bleibt, sieht es für den Stürmer nicht gut aus.

Aber Arteta weigerte sich, Martinelli völlig aus dem Rennen zu werfen.

Vor dem PSV-Spiel sagte er: „Er hat etwas in seiner Oberschenkelmuskulatur gespürt und wir müssen weitere Tests durchführen, um festzustellen, ob eine größere Verletzung vorliegt oder nicht, aber er wird für das morgige Spiel (PSV Eindhoven) ausfallen, das heißt.“ Sicher.

„Es ist eine Möglichkeit (für das Derby fit zu sein), aber wir wissen es noch nicht.“

„Wir brauchen noch ein paar Tests und schauen, was passiert.“

Arteta sprach dann am Freitag mit der Presse über Martinelli.

Er sagte: „Wir bewerten Gabi noch, also schauen wir mal, ob er es ins Spiel schafft oder nicht.“