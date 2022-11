Ist es sicher, Ihren Truthahn zu füllen? Thanksgiving Dressing Balls bieten eine Lösung: NPR

Bildunterschrift umschalten Stu Haley/Collage von NPR

Stu Haley/Collage von NPR

All Things We’re Cooking ist eine Serie mit Familienrezepten von Ihnen, unseren Lesern und Zuhörern, und den besonderen Geschichten dahinter. Wir werden während der Feiertage weiterhin mehr von Ihren Küchenjuwelen teilen.

Stu Haleys Oma Monnette hatte eine Regel, wenn es um das Dressing zu Thanksgiving ging: Man isst nie etwas, das aus dem Truthahn kommt.

Rebecca Monnette hat nur versucht sicherzustellen, dass ihre Familie nicht krank wird, sagt Haley, also hat sie als Alternative perfekte, kugelförmige Dressingbällchen hergestellt, die mit ein paar einfachen Zutaten zusammenkamen. Weißbrot, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Brühe, Eier und Salbei mit einer Prise Salz und Pfeffer genügen.

„Auf diese Weise konnte sie garantieren, dass jeder etwas bekam, weil jedes Stück, wissen Sie, jede Kugel portioniert war“, sagte Haley. „Es erinnert mich nur an sie, weil nicht viele Leute das gemacht haben. Sie ist seit 1972 weg, also wann immer ich es mache – und ich rede mit meinem Cousin darüber, sogar er hat es gesagt – es ist irgendwie so, als würde es sie an den Tisch bringen jetzt bei uns.“

Haley wuchs in Shaker Heights, Ohio, auf, aber seine Oma lebte in der kleineren Stadt Marion, Ohio. Jedes Mal, wenn seine Familie die zweistündige Fahrt nach unten machte, bedeutete dies, dass er einen Ort betrat, an dem er sich sicher fühlte, sagte er – eine Zuflucht vor dem, was er als chaotisches Familienleben bezeichnete.

„Es war ein sicherer Hafen“, sagte Haley. „Wenn ich bei ihr war, wusste ich, dass alles in Ordnung sein würde. Ich wusste, dass es keinen Streit geben würde. Es würde kein Geschrei oder Schreien geben. Bei ihr war alles sehr ruhig und alle zeigten sich von ihrer besten Seite .“

Diese Thanksgiving-Feiern bedeuteten Haley die Welt, und nachdem seine Oma gestorben war, begannen die Feiertagsversammlungen langsam rückgängig zu werden, ohne dass sie da war, um die Familie zusammenzuhalten, sagte er.

Aber vor etwa 20 Jahren begann Haley (der jetzt in Baltimore lebt) damit, die Ankleidebälle selbst herzustellen. Heutzutage sind sie wieder ein fester Bestandteil von Thanksgiving und anderen Feierlichkeiten, einschließlich besonderer Zusammenkünfte mit der Familie seines Mannes im Juli.

„Wenn ich die zu einem Abendessen mitnehme, wenn ich zwei für uns übrig bekomme, geht es uns wirklich gut“, sagte er.

Wie man die köstlichen, herzhaften Leckereien am besten isst, sagte Haley, dass die Leute sie oft mit einem Haufen Soße überziehen, obwohl er seine eigene Note hinzufügt.

„Mein Favorit ist mit einem Bissen Dressing Ball, etwas Soße und dann nur ein bisschen von dieser gelierten Cranberry-Sauce“, sagte er.

Dressing-Bälle Rezept eingereicht von Stu Haley

Baltimore, MD.

Zutaten

2 Laibe gekauftes Weißbrot, in viertelgroße Würfel geschnitten

1 Esslöffel gemahlener Salbei

1 Teelöffel Speisesalz

1 Teelöffel gemahlener Pfeffer

1 oder 2 Eier

16 bis 24 Unzen Hühnerbrühe, Putenbrühe oder Gemüsebrühe

geschnittener Sellerie

gewürfelte weiße Zwiebel

gewürfelte Karotten (nur Sie wissen, wie sehr Ihre Leute Karotten mögen)

1 Esslöffel Butter

Richtungen

Am Abend zuvor bereitest du die Dressingbällchen zu, würfelst das Brot und gibst es in eine große Rührschüssel, wobei ein einzelnes Papiertuch die Würfel bedeckt.

Am Morgen werfen Sie sie und decken Sie sie mit dem Papiertuch ab, bis Sie sie zubereiten. Sie wollen sie weich und abgestanden, nicht hart wie Croutons.

Karotten in Scheiben schneiden und in der Bratpfanne bei mittlerer Hitze mit der Butter anbraten.

Sobald sie mit dem Kochen begonnen haben, fügen Sie den Sellerie hinzu. Wenn diese weich sind, fügen Sie die Zwiebel hinzu. Sie möchten sie bei mittlerer Hitze in der Pfanne bewegen, bis sie weich sind, und Salz und Pfeffer hinzufügen, während sie kochen.

Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Pfanne mit etwas Brühe ablöschen und die braunen Stücke aufarbeiten. Hitze ausschalten und abkühlen lassen.

Das Ei verquirlen und dann über die Brotwürfel gießen. Fügen Sie die Zwiebel, den Sellerie und den Salbei und das abgelöschte Bratenfett hinzu.

Etwa die Hälfte der restlichen Brühe langsam zugeben.

Jetzt gründlich die Hände waschen. Du gehst mit beiden Händen in das Brot und in das mit Eierbrühe bedeckte Brot. Alles sollte gemischt, geworfen usw. sein, aber nicht quetschen. Wenn die Mischung zu trocken ist, etwas von der Reservebrühe hinzufügen. Sie möchten, dass die gesamte Mischung gerade feucht genug ist, damit die Kugeln ihre Form behalten, nicht nass.

Holen Sie zwei Backbleche heraus. Formen Sie die Mischung zu Kugeln, die größer als ein Golfball, aber kleiner als ein Baseball sind. Verdichten Sie sie vorsichtig, damit sie ihre Form behalten. Platziere sie auf den Laken.

Backen Sie sofort für 45-50 Minuten bei 350 Grad, wenn Ihr Ofen eine echte Temperatur hält. Für eine besonders knusprige Außenseite mit Eigelb bestreichen.

Am besten mit viel Soße servieren. Großartig für Thanksgiving.