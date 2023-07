Tokios Plan, mehr als 1,2 Millionen Tonnen Wasser aus dem Kernkraftwerk Fukushima Daiichi im Meer zu entsorgen, erhielt am Dienstag großen Auftrieb, als die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ihn schließlich genehmigte und sagte, die Entsorgungsmethode sei „konsistent“. mit internationalen Sicherheitsstandards. Der IAEA-Bericht kam außerdem zu dem Schluss, dass das eingeleitete Wasser „vernachlässigbare radiologische Auswirkungen“ auf die Umwelt haben würde.

Die japanische Regierung und der Betreiber der Anlage, die 2011 durch das Erdbeben und den Tsunami lahmgelegt wurde, begrüßten die Unterstützung der IAEO.

Während eine Mehrheit der japanischen Bürger offenbar zu dem Schluss gekommen ist, dass das Wasser praktisch von jeglicher Radioaktivität befreit wurde und dass die Einleitung in den Pazifischen Ozean daher die angemessenste Vorgehensweise ist, gibt es immer noch viele, die anderer Meinung sind, insbesondere in den Nachbarländern .

Südkoreanische Oppositionspolitiker planten am Donnerstag einen Sitzstreik vor der Nationalversammlung des Landes, um gegen die Entscheidung Tokios zu protestieren. Auch die Demokratische Partei plant für Samstag eine Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude.

Japans Plan, Fukushima-Abwasser einzuleiten, löst Alarm aus Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

China drückt seine Wut aus

Der chinesische Botschafter in Tokio, Wu Jianghao, unterstrich auf einer Pressekonferenz am Dienstag Pekings Ablehnung des Plans und sagte: „Es ist beispiellos, dass kontaminiertes Wasser aus einem Atomunfall ins Meer gelangt.“

Wu wies darauf hin, dass China die Einfuhr aller Lebensmittel aus zehn Präfekturen im Nordosten Japans verboten hat, die nach dem Erdbeben und Tsunami der Stärke 9 im März 2011 am stärksten von der Kernschmelze der drei Reaktoren im Fukushima-Kraftwerk betroffen waren, was darauf hindeutet, dass das Einfuhrverbot in Kraft treten könnte auf den Rest des Landes ausgeweitet werden.

„Welche Maßnahmen China ergreifen wird und wie wir dies in der nächsten Phase tun werden, hängt von der Entwicklung des japanischen Entlastungsplans ab“, sagte er.

Umweltsorgen

Auch Umweltgruppen haben sich deutlich gegen den Plan ausgesprochen: Am Mittwoch forderten Demonstranten in Seoul die Rücknahme des IAEA-Berichts, der den Plan der japanischen Regierung unterstützt, und Greenpeace beschuldigte Tokio, gegen das UN-Seerechtsübereinkommen verstoßen zu haben.

Hajime Matsukubo, Generalsekretär des in Toyo ansässigen Citizens‘ Nuclear Information Center, äußert seine Besorgnis über die Freisetzung des Wassers und sagte, dass für Tokyo Electric Power Co (TEPCO), den Betreiber des Kraftwerks, eine Reihe alternativer Lösungen verfügbar und machbar seien Anlage.

„Wir sind mit dieser Entscheidung entschieden nicht einverstanden und glauben, dass der Regierung viele bessere Optionen zur Verfügung standen“, sagte er der DW. „Es gibt keinen Grund, warum nicht mehr Tanks am Standort gebaut, unterirdische Reservoirs hätten gebaut und bessere Behandlungssysteme hätten eingeführt werden können, um mehr Radionuklide zu entfernen“, fügte er hinzu.

„Stattdessen haben sie sich für die einfachste und kostengünstigste Variante entschieden“, sagte er. „Ich denke, das war schon immer der Plan, da die Wasserfreisetzung immer kostengünstiger sein würde als die Alternativen.“

IAEA unter Beschuss

Matsukubo sagte, die japanische Regierung nutze die Unterstützungsbekundung der IAEA, um die Freisetzung des Wassers voranzutreiben, die mit ziemlicher Sicherheit noch vor Ende des Sommers beginnen werde, obwohl es keinen klaren Fahrplan für die endgültige Stilllegung der Anlage gebe.

„TEPCO hat gesagt, dass die Freisetzung des Wassers für den gesamten Stilllegungsplan von entscheidender Bedeutung ist, aber es gab nie einen detaillierten Zeitplan für die Stabilisierung und Stilllegung des Kraftwerks. Warum ist das also notwendig?“ er hat gefragt.

Japan: Anti-Atom-Demonstranten investieren in erneuerbare Energien Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Matsukubo stellte auch die Unabhängigkeit der IAEA in Frage und verwies darauf, dass diese von Atomenergie produzierenden Ländern finanziert werde und im Wesentlichen die Aufgabe habe, die Atomenergie zu fördern. Angesichts des Versagens des japanischen Nuklearsektors, nicht zuletzt im Atomkraftwerk Fukushima, müsse auch die Richtigkeit der von TEPCO und der japanischen Regierung bereitgestellten Informationen in Frage gestellt werden, fügte er hinzu.

„Die Regierung sagt, dass das ALPS (Advanced Liquid Processing System) die verschiedenen Radionuklide aus dem Wasser entfernt, damit es verdünnt und dann in den Ozean abgegeben werden kann. Aber es gab keine unabhängige Prüfung des Wassers, wie können wir also sicher sein?“ „

Ein Anfang Juni von TEPCO herausgegebener Bericht zeigt, dass mehr als 70 % des Wassers, das freigesetzt werden soll, nicht den gesetzlichen Standards für die Dekontamination durch Strahlung entspricht, selbst nachdem es mit dem ALPS-System behandelt wurde. Das Unternehmen spielte die Bedenken damals herunter und sagte, das Wasser werde den Reinigungsprozess durchlaufen, bis es den erforderlichen Standards entspreche.

Dennoch hoffen die Japaner mehr als zwölf Jahre nach der zweitschwersten Atomkatastrophe der Welt, dass die Freisetzung des Wassers aus den Lagertanks am Standort ein weiterer Meilenstein im langwierigen Stilllegungsprozess sein wird – der voraussichtlich mindestens 40 Jahre dauern wird wird eine Technologie zur sicheren Sammlung und Entfernung von Kernbrennstoff erfordern, die noch entwickelt werden muss.

Lokale Opposition

„Die Menschen vor Ort und die Fischer im Nordosten Japans haben sich konsequent gegen diesen Plan ausgesprochen, da sie davon ausgehen, dass er ernsthafte Auswirkungen auf ihre Geschäfte und ihre Lebensweise haben wird, aber anderswo in Japan herrscht das Gefühl, dass sie ihre Kapazitäten für die Speicherung von mehr Wasser am Standort erreicht haben.“ „Es gibt nur noch wenige gute Entscheidungen“, sagte Hiromi Murakami, Professorin für Politik am Tokioter Campus der Temple University.

Sie wies darauf hin, dass TEPCO noch viel Arbeit vor sich habe, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen, „und es wird immer Fragen über die engen Beziehungen zwischen Japans politischer und geschäftlicher Welt geben, aber das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden“, sagte sie. „Wir müssen hoffen, dass das wirklich die beste Vorgehensweise ist.“

Herausgegeben von: Shamil Shams