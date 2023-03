Als Max Eberl in januari 2022 bij Borussia Mönchengladbach zurücktritt, erhält er für seine Offenbarung gesundheitlicher Probleme massenhaft Zuspruch. Seiter Leipzig Sport-Geschäftsführer is, hagelt es Kritik. Auch, weil is zelf een Sinneswandel vollzieht. Nun wehrt er sich nachdrücklich.

Max Eberl scherzte, er werd gelachen, viel en zei zijn breitesten. Der RB-Sportchef bespreekt munter en beste Laune over die Lage in der Fußball-Bundesliga – bis sein brisantes Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach zur Sprache kam. “Das trifft mich als Menschen. Ja, das tut schon weh”, zei Eberl mit erger Miene im Sport1- “Doppelpass” über den Hass, der ihm im einseitigen Duell zwischen den Leipzigern und Gladbach (3:0) von Teilen der Borussia- Fans entgegengeschlagen oorlog. Die Vorwürfe, insbesondere jene, die ihm Schauspielerei unterstellen, seien “absurd”, polterte Eberl: “Das ist einfach eine Lüge. Ich war krank.”

Die Begleiterscheinungen des Spiels, das wurde mit einer Nacht Abstand zichtbar, haben ihre Spuren bei Eberl hinterlassen. Laat de Geschäftsführer gerust een Mitarbeiter auf Gladbacher Seite vor dem Spiel herzlich begrüßte, empfingen ihn die mitreisen Auswärtsfans weniger warm. “Eberl ist ein H****sohn”, zo klinkt het, als jener im Vorfeld bij de tv-interviewcabine.

Eberl: “Ik moet luisteren”

Die Gladbacher Fanszene wirft dem 49-Jährigenwegen seines Wechsels zu RB fehlende Glaubwürdigkeit vor. Eberl hatte Gladbach in januari 2022 op 23 jaar als Spieler en Sportdirektor Wegen heeft de problemen opgelost, hij is dezember vergaan bij Bundesliga-Rivale Leipzig anheuerte. Seinen Abschied hatte er damals unter Tränen auf einer Pressekonferenz (“Ik zal raus aus der Mühle”) verundet.

“Ich habe nicht aufhören wollen, ich must aufhören. Das ist ein Riesenunterschied – das wird völlig negiert”, concretiseerde Eberl non. Am Sky-Mikrofon roept tegen die fans, die ihm Schauspielerei unterstellen en policyigen, zum Gegenschlag aus: “Das passionert von Menschen, die other ins Fadenkreuz nehmen, mit Eisenstangen durch die Städte laufen and Feuer zünden.”

Eberl volgde de Tore von Timo Werner (58.), Emil Forsberg (71., Foulelfmeter) en Josko Gvardiol (80.) auf der Tribüne neben dem früheren RB-Geschäftsführer en heutigen Red-Bull-Konzernchef Oliver Mintzlaff concretes zurückhaltend. Auch “aus Respekt vor meinem ehemaligen Arbeitgeber”, wie er een Sonntag erklärte, “aber ich bin auch entspannter gone”.

Optimistisch van de Leipziger, die in de Bundesliga reizen in de Königsklassen-Ränge waar ze in Blick haben spelen, met Achtelfinale-Rückspiel der Champions League bij Manchester City op dinsdag (21 Uhr/Prime Video). Auf der Insel zal der Pokalsieger nach 1:1 im ersten Duell die große Überraschung.

Eberl wollte Spruchbänder nicht zien

Dann dürften auch die Anfeindungen vorerst in den Hintergrund gerückt sein. Die Gladbacher Ultragruppierung Sottocultura hatte Eberl als “Charakterschwein” bezeichnet, das “auf die böse Seite des Fußballs” gewechselt sei. Lees meer over de Gruppe mit Verweis auf Eberls Burn-out-Diagnose von “seiner erfundenen ‘Erkrankung’, die ihm dann zufällig en gepasterweise den Weg nach Leipzig ebnete”.

Am Samstag legde uit dat fans auch mit Spruchbändern nach. “Leere Worte nur zum Schein, für uns nur noch ein Bullenschwein” of “Wunderheilung durch Red Bull. Wenn Lügen zum Geschäftsmodell wird”, war im Block zo lesen en überlagerte ein wenig den sportlichen Auftritt Beider Teams. “Ich habe ganz vluchtte bewust weg. Ich versuche, mich davon freizumachen”, zei Eberl. “Ich habe one Entscheidung gefällt, zu der stehe ich zu 100 Prozent.”

Eberlüber Schröders Schalke-Abgang

Im “Doppelpass” sprak Eberl auch über den künftigen Leipziger Sportdirektor Rouven Schröder. Dieser hoed signaleert Ex-Klub FC Schalke 04 laut Eberl anders als er nicht aus gesundheitlichen Gründen verlassen. “Feit is, dat er geen gesundheitliche Gründe was, die bei Rouven dazu geführt haben”, zei Schröders baldiger Vorgesetzter. Schröder war Eind oktober auf Schalke von seinem Sportdirektor-Posten zurückgetreten. Der Klub hatte damals offiziell von “persönlichen Gründen” gesproken, ohne diese genauer zu bennen. Ben 1 april fängt Schröder in Leipzig en.

Wenige Tage nach Schröders Rückzug hatte Sportvorstand Peter Knäbel noch betont, er glaube nicht een baldige Rückkehr des 47-Jährigen. Als “würde mich wundern”, sollte Schröder “zeitnah whoder irgendwo einsteigen” wollen, wist Knäbel in der “Bild am Sonntag”. “Ich hoffe, dass er es jetzt eerste einmal schafft, etwas Ruhe zu finden.”

Spielerwechsel van RB naar RB in Kritik

Allerdingen gaan over de Spekulationen, Schröder würde nach Leipzig wechseln wollen. Wenig Wochen später konkretisierte sich der Wechsel, in dieser Woche is officieel verundet. In Leipzig is Schröder für alle Themen der Profi-Mannschaft zusterlijk. De sportieve Sagen hoed kan worden gezien als Dreigestirn aus Eberl, Schröder en Trainer Marco Rose. “Het is duidelijk, dat is ich die Verantwortung trage”, zei Eberl.

Angesprochen auf seine frühere Kritik and der Transferpolitik der Leipziger, speziell was de Spielerwechsel von Schwesterklub RB Salzburg zu den Sachsen angeht, argumentierte Eberl, dass sich der Fußball in der Zwischenzeit weiterentwickelt habe. “Ich habe nie gesagt, dass ich der Hüter des Heiligen Graals bin. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Traditionalist bin”, ergänzte er.