Ist eine Elektroheizung oder eine Gaszentralheizung günstiger?

Die Temperatur ist wieder gesunken und mit Schnee und Eis draußen – zumindest in Teilen der nördlichen Hemisphäre – suchen wir alle nach Heizungshacks, um Rechnungen zu sparen.

Leider sind diese Anzeigen, die ein „revolutionäres neues Heizgerät“ versprechen, das Ihr Zimmer in 90 Sekunden heizt und 2 Pence kostet, einfach nicht wahr. Aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht.

Die eigentliche Frage, insbesondere wenn Sie sich Sorgen darüber machen, wie Sie Ihre Heizrechnung in diesem Winter bezahlen werden, ist, ob Sie Ihre Zentralheizung einschalten oder stattdessen eine oder zwei elektrische Heizungen mit Stecker verwenden sollten.

Auf den ersten Blick kann es wie eine gute Idee erscheinen. Sie können die Heizung neben Ihrem Schreibtisch aufstellen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, oder in der Nähe des Sofas, wenn Sie sich abends entspannen. Sobald Sie warm sind, können Sie es ausschalten – und Sie werden es weniger wahrscheinlich vergessen und es anlassen, wenn es direkt neben Ihnen Wärme abgibt.

Dort sind Einige Situationen, in denen dies eine gute Idee ist – aber viele mehr, in denen es Sie am Ende etwas kosten wird mehr Geld, anstatt es zu sparen.

Aber anstatt einfach zu sagen „Gasheizung ist billiger“, zeigen wir Ihnen, wie Sie berechnen, was in Ihrem Haus am effektivsten ist.

Gas oder Elektro: Was kostet mehr?

Wir gehen hier davon aus, dass Ihr Haus über eine Gaszentralheizung verfügt. Die meisten britischen Haushalte tun dies. Laut einer Erhebung von Statistica aus dem Jahr 2022 sind es 78 %. Und das ist die entscheidende Tatsache Gas ist viel billiger als Strom.

Wenn Sie Ihre Energierechnungen überprüfen, können Sie den Einheitspreis der beiden vergleichen. Eine Einheit ist eine Kilowattstunde. Hier sind die Zahlen aus meiner Rechnung, die ich als Beispiel verwenden werde:

Strom: 35,797 Pence pro kWh

Gas: 10,509 Pence pro kWh

So kostet Gas für mich weniger als ein Drittel des Strompreises (29 %). Und obwohl Ihre Zahlen leicht abweichen können, werden die Verhältnisse ähnlich sein.

Was kostet eine Elektroheizung im Betrieb?

Anhand der obigen Zahlen können wir ausrechnen, was ich für eine Stunde mit einem Plug-in-Elektroheizgerät bezahlen würde. Als Beispiel verwende ich die smarte Flächenheizung von Princess Glass – unsere am besten bewertete tragbare Heizung. Es ist in drei verschiedenen Versionen mit drei verschiedenen Wattzahlen erhältlich: 1.000, 1.500 und 2.000.

Emma Rowley / Gießerei

Für dieses Beispiel verwende ich die 1.500-Watt-Version, da dies ungefähr der Durchschnitt für eine elektrische Heizung ist. Um die genaueste Berechnung der Betriebskosten zu erhalten, sollten Sie es an einen Leistungsmesser anschließen und eine Stunde lang laufen lassen.

Wir erklären, wie Sie herausfinden können, wie viel Strom ein elektrisches Gerät verbraucht, wenn Sie herausfinden möchten, was Ihre anderen Geräte im Betrieb kosten.

Wenn Sie jedoch nur eine grobe Schätzung erhalten möchten, bei der weder die Heizstufe noch die Lüfterleistung berücksichtigt werden, können Sie einen Online-Rechner und Ihre letzte Energierechnung verwenden. Geben Sie Ihren Tarif ein oder verwenden Sie einen Standardtarif und geben Sie die Wattzahl ein, und der Rechner erledigt den Rest.

Wenn Sie es lieber manuell machen, ist dies die Berechnung: Heizleistung * Strompreis pro Einheit = Betriebskosten pro Stunde.

Da 1000 W = 1 kW, bedeutet dies, dass die Berechnung 1,5 * 35,797 beträgt, was bedeutet, dass mich meine 1.500-W-Elektroheizung etwa 54 Pence pro Stunde kostet.

Die täglichen Grundgebühren für Gas und Strom sind hier nicht relevant, da diese unabhängig vom Energieverbrauch an einem bestimmten Tag zu entrichten sind.

Was kostet ein Heizkessel im Betrieb?

Im nächsten Schritt ermitteln Sie die Betriebskosten Ihres Heizkessels. Das ist relativ einfach. Möglicherweise können Sie es auf dem Kessel selbst finden, oder Sie müssen die Marke und das Modell online nachschlagen.

Mein Boiler ist ein Alpha CD13R. Es ist ein 13-kW-Kessel, was bedeutet, dass er etwa 13 kW Energie pro Stunde oder 13 kWh verbraucht. Bei meinem 10,509-Pence-Tarif kostet es mich also etwa 1,36 £ pro Stunde, meinen Boiler zu betreiben.

Emma Rowley / Gießerei

Als erstes muss man bedenken, dass ich eine kleine Wohnung und daher einen kleinen Heizkessel habe. Die Chancen stehen gut, dass Ihr Gerät größer ist und mehr kostet. Ein großes Haus könnte einen Kessel mit 35-42 kW haben.

Beachten Sie auch, dass dies nur eine grobe Berechnung ist. Es kostet Sie mehr oder weniger, je nachdem, welche Temperatur Sie an Ihrem Thermostat eingestellt haben, sowie wie viele Heizkörper Sie haben und ob sie alle eingeschaltet sind oder nicht.

Zentralheizung oder Steckerheizung?

Für mich kostet die Nutzung meiner Zentralheizung also etwa zweieinhalb Mal mehr als eine Steckdosenheizung. Aber das Plug-in-Gerät erwärmt nur einen kleinen Bereich und die Wärme wird in einem kalten Haus schnell abgeführt.

Um mein ganzes Haus zu heizen, ist eine Zentralheizung eine kostengünstigere Option. Aber wenn Sie das Geldspar-Mantra gehört haben, heizen Sie die Person, nicht den Raum, werden Sie wissen, dass das nicht immer der Fall ist.

Die günstigste Option hängt davon ab, wie viele Personen zu Hause sind und wo sie sich befinden. Wenn Sie allein zu Hause sind oder sich die ganze Familie in einem Raum aufhält, kann es durchaus billiger sein, die Zentralheizung auszuschalten und eine Steckdosenheizung zu verwenden, um alle warm zu halten.

Machen Sie einige Berechnungen, und Sie werden es sicher herausfinden.

Aber hier sind noch ein paar andere geldsparende Heiztipps, die Sie auch ausprobieren können.

Spartipps zum Heizen zu Hause

1. Entlüften Sie Ihre Heizkörper

Um Ihr Heizsystem zu Hause so effizient wie möglich zu machen, sollten Sie Ihre Heizkörper entlüften, um Lufteinschlüsse zu entfernen. Es kostet Sie weniger und hält Ihr Zuhause wärmer.

2. Bringen Sie eine reflektierende Rückseite hinter Ihren Heizkörpern an

Holen Sie sich eine Rolle Unterlage, die Sie hinter Ihre Heizkörper legen und die Wärme zurück in den Raum reflektieren. Es ist ziemlich billig und sehr einfach zu tun.

3. Bewegen Sie Möbel von der Vorderseite der Heizkörper weg

Lassen Sie keine Möbelstücke den Heizkörper berühren, da sie einen Teil der Wärme absorbieren. Wenn möglich, stellen Sie Möbel ganz von Heizkörpern weg, damit sie die Wärme nicht blockieren.

4. Schalten Sie Heizkörper in nicht genutzten Räumen aus

Heizkörper nur in den von Ihnen genutzten Räumen einschalten. Stellen Sie sicher, dass Heizkörper in Gästezimmern oder einem ungenutzten Esszimmer ausgeschaltet sind. Schalten Sie morgens den Heizkörper aus, wenn Sie das Schlafzimmer verlassen, und schalten Sie den Heizkörper im Wohnzimmer aus, wenn Sie abends ins Bett gehen.

5. Investieren Sie in intelligente Heizkörperventile

Wenn Sie in intelligente Heizkörperventile investieren, müssen Sie die Heizkörper nicht mehr manuell ein- und ausschalten. Sie können die Heizung so einstellen, dass sie zu bestimmten Tageszeiten ein- und ausgeschaltet wird, sodass Sie keine Wärme verschwenden. Sie können die Temperatur auch von Ihrem Telefon aus ändern, wo immer Sie sind.

Einige dieser intelligenten Heizkörper-Thermostatventile (TRVs) verfügen über einen digitalen Bildschirm, der die Temperatur anzeigt, sodass Sie sie sehen und viel genauer einstellen können. Viele werden auch Alexa- oder Google Home-kompatibel sein, sodass Sie die Temperatur per Sprachbefehl ändern können.

Vorabend

Der Nachteil ist, dass sie teuer für alle Ihre Heizkörper sind (sie kosten jeweils 45 bis 65 £) und batteriebetrieben sind, was zusätzliche Betriebskosten bedeutet. Einige benötigen auch einen kompatiblen Hub oder ein intelligentes Thermostat, um zu funktionieren.

Wenn Sie bereits ein intelligentes Thermostat haben, ist die Anschaffung kompatibler intelligenter Heizkörperventile möglicherweise ein kluger Schachzug. Aber wenn Sie noch einen herkömmlichen Thermostat / Programmierer haben und nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, haben wir einige Ideen.

Das Smart Radiator Valve Starter Kit von Netatmo ist eine solide Option. Es ist teuer, aber Netatmo bietet eine hervorragende Qualität, und es fallen keine Abonnementkosten an, und Sie benötigen keinen separaten Hub. Das Kit wird mit zwei Ventilen und einem Relais geliefert. Sie können es direkt bei Netatmo kaufen.

Wenn Sie ein iPhone-Benutzer sind, gibt es eine noch günstigere Option, die wir von einer anderen hochwertigen Smart-Home-Marke empfehlen würden. Das intelligente Eve-Thermostat ist eines der besten, das es gibt. Es benötigt keine Bridge oder Hub, ist einfach zu installieren und einfach zu bedienen. Mehr erfährst du in unserem Testbericht oder kaufst es bei Amazon.

Wenn Sie nach einem vollständigen System suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Zusammenfassung der besten intelligenten Heizsysteme, die wir getestet haben. Und wenn Sie stattdessen eine elektrische Heizung kaufen möchten, finden Sie unsere Empfehlungen und die Übersicht der besten von uns getesteten Heizungen.