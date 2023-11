Ist ein gewöhnliches Bakterium ein Auslöser für Multiple Sklerose?

Zusammenfassung: Forscher haben einen möglichen Zusammenhang zwischen der Mikrobe C. perfringens und dem Fortschreiten der Multiplen Sklerose (MS) entdeckt.

Die Studie legt nahe, dass ein Epsilon-Toxin der Bakterien die Blut-Hirn-Schranke abbauen und die schwächenden Symptome von MS auslösen könnte. Dieser Durchbruch wirft Licht auf den möglichen umweltbedingten Auslöser von MS und ebnet den Weg für therapeutische Innovationen.

Die Studie deutet auf die Aussicht hin, in naher Zukunft einen Impfstoff oder alternative Behandlungsmethoden zu entwickeln.

Wichtige Fakten:

Das von C. perfringens produzierte Epsilon-Toxin kann die Blut-Hirn-Schranke zerstören und möglicherweise MS auslösen. Menschen, die in Regionen mit hohem Schafbestand leben, in denen C. perfringens vorherrscht, leiden häufiger an MS. 61 % der MS-Patienten hatten hohe Konzentrationen an Epsilon-Toxin produzierendem C. perfringens im Darm, verglichen mit 13 % der gesunden Personen.

Quelle: Rockefeller-Universität

Laut einer neuen Studie könnte ein weit verbreiteter Mikroorganismus, der in Abwässern, Meeressedimenten, Böden und dem Magen-Darm-Trakt von Haus- und Nutztieren vorkommt, eine entscheidende Rolle bei Multipler Sklerose spielen.

Die Ergebnisse, veröffentlicht in Das Journal of Clinical Investigationlegen nahe, dass ein Toxin von bestimmten produziert wird C. perfringens Bakterien könnten der seit langem gesuchte Auslöser sein, der die Blut-Hirn-Schranke abbaut und die für MS charakteristische unerbittliche Entzündung und den Abbau von Gehirnzellen auslöst.

„Wenn dies der umweltbedingte Auslöser für MS ist, können wir jetzt über einen Impfstoff, monoklonale Antikörper oder eine andere Therapie sprechen“, sagt Rashid Rumah, Co-Autor der Studie und Arzt im Labor von Vincent Fischetti am Rockefeller.

Schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen leben mit Multipler Sklerose, und allein in den USA werden jede Woche etwa 200 neue Fälle diagnostiziert. MS ist eine bislang unheilbare neurologische Erkrankung und tritt auf, wenn das Immunsystem die schützende Hülle, die Nervenfasern und Gehirnzellen umgibt, die sogenannte Myelinscheide, angreift, was zu einem hartnäckigen Zusammenbruch des Nervensystems führt.

Wissenschaftler vermuten seit langem, dass MS durch einen Umweltauslöser ausgelöst wird; wahrscheinlich eine Art mikrobielle Infektion. Mausmodelle für MS werden normalerweise im Labor initiiert, indem Tiere ausgesetzt werden B. pertussis Toxin, das von dem für Keuchhusten verantwortlichen Bakterium produziert wird, und eine Studie aus dem Jahr 2017 ergab, dass Darmmikrobiota von MS-Patienten bei Mäusen direkt zu MS führen können.

Die Frage war, welche Mikrobe dafür verantwortlich war. Auf der Suche nach einer Antwort stieß Rumah auf eine Studie aus dem Jahr 1986, die einen unerwarteten Zusammenhang aufzeigte: Menschen, die in Gebieten mit hohem Schafbestand wie Schottland und Neuseeland leben, leiden häufiger an MS.

Rumah dachte an einen möglichen Schuldigen. „Die Bakterien C. perfringensdas häufig bei Schafen vorkommt, produziert über 20 verschiedene Giftstoffe“, sagt er.

„Es ist bekannt, dass sein Epsilon-Toxin die Blut-Hirn-Schranke zerstört und bei Schafen MS-ähnliche Symptome verursacht.“ In der Hoffnung, Epsilon-Toxin als möglichen umweltbedingten Auslöser von MS weiter zu erforschen, trat Rumah 2008 in Fischettis Labor ein.

Der Fall für Epsilon-Toxin

Nach mehreren Jahren sammelte das Team substanzielle Beweise dafür, dass Epsilon-Toxin produziert wird C. perfringens sind schuld.

Einige der frühesten Beweise stammten aus Mausmodellen. Als Rumah und Kollegen Mäuse Epsilon-Neurotoxin anstelle des Keuchhusten- und Pertussis-Toxins aussetzten, brach ihre Blut-Hirn-Schranke noch dramatischer zusammen und ihre Läsionen im Nervensystem entsprachen den verräterischen Mustern, die bei Menschen mit MS beobachtet wurden.

Dann zeigte das Team mithilfe der PCR, dass Menschen mit MS viel mehr Epsilon-Toxin produzieren C. perfringens in ihrem Darm als die Allgemeinbevölkerung: 61 Prozent der MS-Patienten wurden positiv getestet, im Vergleich zu 13 Prozent der gesunden Kontrollpersonen, und MS-Patienten trugen mehr als 1000-mal mehr Bakterien in ihrem Darm als gesunde, asymptomatische Träger.

Wie Patienten mit dieser Gewalt erstmals stabil kolonisiert werden C. perfringens Der Stamm ist zunächst unbekannt, „es ist wahrscheinlich eine genetische Veranlagung oder die Zusammensetzung ihres Mikrobioms“, sagt Fischetti. „Wir vermuten, dass diese besonderen Stämme manche Menschen effektiver besiedeln als andere.“

Diese Erkenntnisse haben im Fischetti-Labor die Suche nach Therapeutika und Diagnostika zur Früherkennung und Behandlung von MS in Gang gesetzt – eine Richtung, die den Schwerpunkt seines Labors auf die Suche nach einzigartigen Wegen zur Behandlung bakterieller Infektionen, insbesondere mit Antibiotika-Alternativen wie Lysinen, trifft .

„Es gibt nur sehr wenige Organismen, die für neurologische Erkrankungen verantwortlich sind“, sagt er. „Unser Labor konzentriert sich nicht nur auf Infektionskrankheiten selbst, sondern auch darauf, wie Bakterien Krankheiten auslösen können.“

Das unmittelbare Ziel des Teams besteht darin, endgültige Beweise für einen Zusammenhang zwischen Epsilon-Toxin und MS zu finden. „Wir müssen vom Darm ausgehen und zeigen, dass sich Epsilon-Toxin im Serum und im Liquor von MS-Patienten in der aktiven Phase der Krankheit befindet“, sagt Rumah. „Wenn wir das Toxin im Blut nachweisen können, hätten wir unwiderlegbare Beweise dafür, dass es bei MS eine Rolle spielt.“

Über diese Neuigkeiten aus der Multiple-Sklerose-Forschung

Autor: Katherine Fenz

Quelle: Rockefeller-Universität

Kontakt: Katherine Fenz – Rockefeller University

Bild: Das Bild stammt von Neuroscience News

Ursprüngliche Forschung: Offener Zugang.

„Epsilon-Toxin produzierend Clostridium perfringens „Kolonisieren Sie das Darmmikrobiom bei Multipler Sklerose und überwinden Sie das ZNS-Immunprivileg“ von Vincent A. Fischetti et al. Zeitschrift für klinische Untersuchung

Abstrakt

Epsilon-Toxin produzierend Clostridium perfringens Besiedeln Sie das Darmmikrobiom der Multiplen Sklerose und überwinden Sie das ZNS-Immunprivileg

Multiple Sklerose (MS) ist eine komplexe Erkrankung des Zentralnervensystems, von der angenommen wird, dass sie einen umweltbedingten Auslöser erfordert. Darmdysbiose kommt bei MS häufig vor, bestimmte verursachende Arten sind jedoch unbekannt.

Um diese Wissenslücke zu schließen, verwendeten wir einen empfindlichen und quantitativen PCR-Nachweis, um zu zeigen, dass Menschen mit MS mit größerer Wahrscheinlichkeit Epsilon-Toxin-produzierende (ETX-produzierende) Stämme beherbergen und eine größere Häufigkeit aufweisen C. perfringens innerhalb ihres Darmmikrobioms im Vergleich zu Personen, die gesunde Kontrollpersonen (HCs) sind.

Von Patienten mit MS stammende Isolate produzierten funktionelles ETX und hatten eine genetische Architektur, die typisch für hochkonjugative Plasmide ist. Im aktiven Immunisierungsmodell der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE), bei dem Pertussis-Toxin (PTX) zur Überwindung der ZNS-Immunprivilegierung eingesetzt wird, kann ETX PTX ersetzen.

Im Gegensatz zur PTX-induzierten EAE, bei der die entzündliche Demyelinisierung weitgehend auf das Rückenmark beschränkt ist, verursachte die ETX-induzierte EAE eine Demyelinisierung im Corpus callosum, Thalamus, Kleinhirn, Hirnstamm und Rückenmark, was eher der bei MS beobachteten neuroanatomischen Läsionsverteilung ähnelt . Transkriptionsprofile von ZNS-Endothelzellen zeigten ETX-induzierte Gene, von denen bekannt ist, dass sie eine Rolle bei der Überwindung der ZNS-Immunprivilegierung spielen.

Zusammengenommen legen diese Ergebnisse nahe, dass ETX produziert wird C. perfringens Stämme sind biologisch plausible Krankheitserreger bei MS, die im Zusammenhang mit zirkulierenden autoreaktiven Myelin-Lymphozyten eine entzündliche Demyelinisierung auslösen.