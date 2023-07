CNN

Der Sommer auf der Nordhalbkugel spielt sich wie ein Apokalypsefilm ab: eine Geschichte von Hitze, Überschwemmungen und Feuer. Wissenschaftler warnen jedoch davor, dass dies nur ein Vorgeschmack auf das unvorhersehbare Chaos sein könnte, das bevorsteht, wenn die Welt weiterhin die den Planeten erhitzende Umweltverschmutzung ausstößt.

Etwas mehr als Mitte Juli und bereits wurden eine Reihe extremer Wetterrekorde gebrochen.

Eine anhaltende, unerbittliche Hitzewelle hat weite Teile des Südens und Südwestens der USA versengt. Die Temperaturen in Phoenix, Arizona, haben an rekordverdächtigen 19 aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 110 Grad Fahrenheit (43,3 °C) erreicht, und die Notaufnahmen sind mit hitzebedingten Erkrankungen überschwemmt.

Südeuropa erlebt eine der extremsten Hitzewellen seit Beginn der Aufzeichnungen. In Griechenland, Spanien und der Schweiz wüten Waldbrände. Und in Asien sind die Temperaturen in China auf über 50 Grad Celsius (122 Grad Fahrenheit) gestiegen, während es in Teilen Südkoreas, Japans und Nordindiens zu tödlichen Überschwemmungen kommt.

In einer Erklärung vom Dienstag bezeichnete Petteri Taalas, Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie, diese unerbittliche Kaskade extremer Wetterereignisse als „die neue Normalität“.

Aber einige Wissenschaftler jetzt Scheuen Sie sich vor dieser Formulierung.

„Wenn ich das höre, werde ich ein bisschen verrückt, weil es nicht wirklich die neue Normalität ist“, sagte Hannah Cloke, Klimawissenschaftlerin und Professorin an der University of Reading im Vereinigten Königreich. „Solange wir nicht aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu pumpen, haben wir keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht.“

Sie ist eine von vielen Wissenschaftlern, die warnen, dass dieser Sommer zwar sehr schlecht ist, aber erst der Anfang ist. Solange die globale Temperatur weiter ansteige, müsse sich die Welt auf eskalierende Auswirkungen einstellen, sagten sie.

Michael E. Mann, Klimaforscher und angesehener Professor an der University of Pennsylvania, beschreibt das Wetter, das wir erleben, lieber als „das neue Abnormale“.

Die neue Normalität „vermittelt fälschlicherweise die Vorstellung, dass wir einfach in einem neuen Klimazustand angekommen sind und uns einfach daran anpassen müssen“, sagte er gegenüber CNN.

„Aber es ist viel schlimmer. Die Auswirkungen werden immer schlimmer, da die Verbrennung und Erwärmung fossiler Brennstoffe anhält. Es handelt sich um eine sich verändernde Ausgangslage für immer verheerendere Auswirkungen, solange sich die Erde weiter erwärmt.“

Für Wissenschaftler wie Mann und Cloke war das extreme Wetter in diesem Jahr größtenteils keine Überraschung. Es wurde erwartet, dass die Entwicklung von El Niño, einem Naturphänomen mit Auswirkungen auf die globale Erwärmung, zusätzlich zur langfristigen, vom Menschen verursachten globalen Erwärmung, große Auswirkungen haben würde.

Aber regional habe es „einige bemerkenswerte Anomalien“ gegeben, sagte Mann, der auf rekordtiefe Winter-Meereismengen in der Antarktis und „außergewöhnliche“ Hitze im Nordatlantik verwies. „Sie erinnern daran, dass wir nicht nur damit rechnen müssen, dass Rekorde gebrochen, sondern sogar zerstört werden, wenn wir weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen.“

Während sich die Klimakrise beschleunigt, sind die Voraussetzungen für weitere Überraschungen geschaffen.

„Die Wetterextreme werden weiter zunehmen und unsere Wettermuster könnten sich auf eine Weise ändern, die wir noch nicht vorhersagen können“, sagte Peter Stott, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Klimaattribution am britischen Met Office.

In einigen Fällen übertreffen Hitze, Feuer und Überschwemmungen bereits die Vorhersagen der Klimamodelle, sagte Mann. Dies sei zum Teil auf Veränderungen im Jetstream zurückzuführen, sagte er.

Der Jetstream wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator angetrieben. Da sich die Arktis rasch erwärmt, verringert sich dieser Temperaturunterschied und der Jetstream wird langsamer und schwächer. Dies kann dazu führen, dass Wettersysteme über längere Zeiträume stagnieren.

„Die gleiche Region wird Tag für Tag verbrannt oder es regnet Tag für Tag – genau das Verhalten, das wir diesen Sommer beobachten“, sagte Mann.

Es werde für die Länder schwierig sein, sich an diese neuen Extreme anzupassen, sagte Vikki Thompson, Klimawissenschaftlerin am Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institut. „Wir werden Kombinationen von Ereignissen sehen, die zu unerwarteten Auswirkungen führen könnten. Auf extreme Hitze könnten schnell heftige Regenfälle folgen, die sich auf ungewöhnliche Weise auf Gesellschaft, Landwirtschaft und Ökosysteme auswirken“, sagte sie gegenüber CNN.

Länder neigen dazu, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, das sie erlebt haben, aber angesichts der Klimaextreme, die aktuelle Rekorde brechen, „müssen wir auf Situationen vorbereitet sein, die derzeit möglicherweise unmöglich erscheinen“, sagte Thompson.

Während die Welt bereits mit einigen Auswirkungen der globalen Erwärmung konfrontiert ist, weil es weltweit nicht gelungen ist, die Verschmutzung durch die Erwärmung des Planeten zu reduzieren, sind sich Wissenschaftler darüber im Klaren, dass es noch Zeit gibt, die schlimmsten Folgen abzuwenden.

Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass der globale Temperaturanstieg fast sofort zum Stillstand kommen würde, wenn wir aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, sagte Mann.

Und dieser Sommer sei ein weiterer Beweis dafür, dass jeder Bruchteil eines Grads, um den die Welt die globale Erwärmung begrenzen könne, zählen werde, sagte Cloke gegenüber CNN. Der Planet ist etwa 1,2 Grad Celsius wärmer als vor der industriellen Revolution – immer noch weniger als die 1,5 Grad, vor denen Wissenschaftler warnen, dass der Planet unter dieser Temperatur bleiben sollte. Aber auch jetzt noch sind die Folgen tödlich und weitreichend.

„Es ist wirklich beängstigend“, sagte sie. „Aber je mehr Maßnahmen wir ergreifen und je früher wir diese Maßnahmen ergreifen, desto besser wird unsere Zukunft sein.“

