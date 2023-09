Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Die Kontrolle der polnischen Regierung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie über die Medienaufsicht und die Verwendung öffentlicher Gelder zur Beeinflussung von Medienorganisationen verzerrt die politische Landschaft im Vorfeld der Parlamentswahlen am 15. Oktober, warnten NGOs und Medienwächter am Freitag.

Die Medienfreiheit Polens hat seit der Machtübernahme der regierenden nationalistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Jahr 2015 drastisch abgenommen.

Der Haupteinfluss der Regierung ist die Kontrolle des polnischen öffentlich-rechtlichen Senders Telewizja Polska (TVP), der sich zum Propagandaarm der Regierungspartei entwickelt hat, ohne sich um eine ausgewogene Berichterstattung zu bemühen. TVP kontrolliert etwa ein Drittel des polnischen Rundfunkmarktes und ist insbesondere in den kleineren Städten und auf dem Land dominant, die für den Wahlerfolg der PiS von entscheidender Bedeutung sind.

„TVP verstößt gegen die grundlegende Pflicht eines jeden öffentlich-rechtlichen Senders, eine faire und ausgewogene politische Berichterstattung zwischen und während der Wahlen zu bieten“, sagte Media Freedom Rapid Response, ein Dachverband europäischer Organisationen für Pressefreiheit, in einer Erklärung.

TVP reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Es ist nicht die einzige Sorge um die Medienfreiheit in Polen.

Polen belegte im jährlichen Index der Pressefreiheit, der von Reporter ohne Grenzen, einer NGO, erstellt wird, den 57. Platz von 180 Ländern. Das ist einer der niedrigsten Werte in der EU. Es war der 18. im Jahr 2015.

„Nachdem die Regierung die öffentlichen Medien zu Propagandainstrumenten gemacht hat, hat sie ihre Versuche, die redaktionelle Linie privater Medien zu ändern und Informationen zu sensiblen Themen zu kontrollieren, vervielfacht“, bemerkte die NGO.

In der Pressemitteilung von Media Freedom Rapid Response vom Freitag wurde die verzerrte Berichterstattung von TVP hervorgehoben.

„Laut Überwachungszahlen des Polnischen Nationalen Rundfunkrates (KRRiT) für das zweite Quartal 2023 dominiert die Regierungskoalition die TVP-Nachrichten und genießt 80 Prozent der politischen Berichterstattung, wovon 73 Prozent der PiS gewidmet sind“, so die Medienfreiheitsgruppen sagte. Die verbleibende Berichterstattung verteilt sich auf die Oppositionsparteien und ist „überwiegend negativ“.

Nicht nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk hilft der PiS.

KRRiT, dessen Zusammensetzung von PiS-Verbündeten kontrolliert wird, hat seine Lizenzbefugnisse genutzt, um unabhängige Rundfunkveranstalter einzuschüchtern, und auch Geldstrafen gegen Medienorganisationen verhängt, die über Themen berichten, die für die Regierung unangenehm sind.

In Polen finden am 15. Oktober Parlamentswahlen statt | Mateusz Slodowski/AFP über Getty Images

„Polnische Medien sind außerdem einer der größten Schikanenklagen (SLAPPs) in der Europäischen Union ausgesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Regulierungsbehörde reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bargeld für die Deckung

Die Regierung nutzt außerdem die Werbebudgets von Ministerien und staatlich kontrollierten Unternehmen, um Nachrichtenorganisationen zu bestrafen und zu belohnen.

„Vielen privaten Medien wird der Zugang zu staatlichen Werbegeldern verweigert, die die PiS als Waffe eingesetzt hat, um günstige Medien zu finanzieren und den unabhängigen Journalismus zu untergraben“, sagten die NGOs.

Auch der staatlich kontrollierte Raffineriebetreiber PKN-Orlen hat sich zu einem großen Medienunternehmen entwickelt und kauft im Jahr 2021 die lokale Zeitungs- und Website-Kette Polska Press. Obwohl Orlen sagte, dies sei eine rein geschäftliche Entscheidung gewesen und dass sie keinen Eingriff in die Pressefreiheit darstellen würde, ist dies der Fall Redakteure und viele Reporter wurden schnell gesäubert.

„Der Kauf hat den Zugang zu verschiedenen Medien weiter eingeschränkt, insbesondere in ländlichen Gebieten mit begrenztem Internetzugang“, stellten die NGOs fest.

Die Kontrolle der Medien zahlt sich für die Regierungspartei politisch aus. Ein aktuelles Beispiel ist ein Cash-for-Visa-Programm, das sich zu einem großen Skandal für die Regierung entwickelt und von TVP weitgehend ignoriert wird.

Im Jahr 2020 errang der von der PiS unterstützte Präsident Andrzej Duda einen sehr knappen Sieg über den Oppositionskandidaten Rafał Trzaskowski, in einem Wahlkampf, in dem die öffentlichen Medien Duda voll und ganz unterstützten.

„Die voreingenommene Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders gab weiterhin Anlass zu ernster Sorge“, heißt es in einem Nachwahlbericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Diesmal gibt es ähnliche Sorgen, da die PiS versucht, eine beispiellose dritte Amtszeit zu gewinnen.

In der Umfrage von POLITICO liegt die Unterstützung für PiS bei 38 Prozent, während die Civic Coalition unter der Führung des ehemaligen Premierministers Donald Tusk bei 30 Prozent liegt. Wenn dieses Ergebnis zutrifft, wird keine der Parteien in der Lage sein, allein zu regieren, was nach der Wahl zu einem Ringen um die Erlangung einer parlamentarischen Mehrheit mit kleineren Parteien führen wird.

Wenn die PiS nach dem 15. Oktober an der Macht bleibt, „würden vier weitere Jahre der aktuellen Politik die Medieneroberung beschleunigen und Polen auf den Weg bringen, die Situation in Ungarn, der Türkei oder Russland nachzuahmen“, fügten die NGOs hinzu.

Die Gruppen werden in der ersten Oktoberwoche einen vollständigen Bericht veröffentlichen.