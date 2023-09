Folter, Mord, Plünderung – die grausame Liste der Vorwürfe geht weiter. In den vergangenen Jahren wurden der Söldnergruppe Wagner, die dem inzwischen verstorbenen russischen Oligarchen Jewgeni Prigoschin gehört, in den verschiedenen Kriegsgebieten, in denen sie tätig ist, mehrere Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Privatarmee spielt eine führende Rolle in den Stellvertreterkriegen und bewaffneten Konflikten, die Russland weltweit führt.

Berichten zufolge hat die Militärgruppe beispielsweise in Libyen Landminen gelegt, die nach internationalem Recht verboten sind. In Mali und der Zentralafrikanischen Republik soll es zu Hinrichtungen gekommen sein. Und Wagner-Söldner sollen ukrainische Zivilisten gefoltert und getötet haben.

„Seine Operationen in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika stellen eine Bedrohung für die globale Sicherheit dar“, sagte die britische Innenministerin Suella Braverman und fügte hinzu: „Sie sind schlicht und einfach Terroristen.“

Deshalb will sie, dass die Wagner-Gruppe künftig als solche geächtet wird. Ihr Ministerium hat dem Parlament gerade einen Verordnungsentwurf zu diesem Thema vorgelegt. Premierminister Rishi Sunak begrüßte den Schritt in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, ausdrücklich.

Was zeichnet eine Terrororganisation aus?

Bravermans Vorschlag basiert auf dem Terrorism Act 2000 Darin wird Terrorismus als „der Einsatz oder die Androhung von Handlungen“ definiert, die „schwere Gewalt beinhalten“ und „darauf abzielen, die Regierung zu beeinflussen oder die Öffentlichkeit einzuschüchtern … mit dem Ziel, eine politische, religiöse oder ideologische Sache voranzutreiben.“

Andere Staaten und internationale Organisationen verwenden ähnliche Definitionen, die Begriffe „Terror“ und „terroristische Organisationen“ sind jedoch grundsätzlich umstritten, sodass es trotz unzähliger Versuche keine einheitliche globale Definition dessen gibt, was diese Begriffe bedeuten. Nach deutschem Recht ist Terrorismus ein anhaltender Kampf um politische Ziele, der mit Angriffen auf Leib, Leben und Eigentum geführt wird. Allerdings ist Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien nicht bestrebt, eine Terrororganisation unabhängig zu benennen, sondern möchte lieber eine gemeinsame Entscheidung im Rahmen der Europäischen Union treffen.

Wagner-Söldner steigen im Norden Malis in einen Hubschrauber Bild: Französische Armee/AP/Bildallianz

Welche rechtlichen Konsequenzen hat die Benennung?

Im Vereinigten Königreich würde die Einstufung als Terrororganisation bedeuten, dass jegliche Unterstützung des privaten Militärunternehmens strafbar wäre. Helfern, die beispielsweise Treffen für Wagner-Mitglieder organisieren, finanzielle oder logistische Unterstützung leisten oder die Symbole der Gruppe öffentlich zur Schau stellen, drohen hohe Geldstrafen oder bis zu 14 Jahre Gefängnis.

Der Staat könnte auch Eigentum der Wagner-Gruppe beschlagnahmen. Das Vereinigte Königreich und viele andere Länder und internationale Organisationen hatten bereits Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe und Prigozhin verhängt, einschließlich des Einfrierens finanzieller Vermögenswerte. Zukünftig würden Mitglieder und Unterstützer der Wagner-Gruppe weitere Schwierigkeiten bei der Geldbeschaffung im Vereinigten Königreich haben, da diese Tätigkeit strafrechtlich verfolgt werden könnte.

Darüber hinaus schafft das Terroretikett auch eine rechtliche Grundlage dafür, dass Opfer die Wagner-Gruppe vor britischen Gerichten auf Schadensersatz in Millionenhöhe für erlittenes Unrecht verklagen können, auch wenn diese Verbrechen nicht auf britischem Boden begangen wurden.

Wer hat diesen Schritt noch getan?

Noch bevor Russland seinen umfassenden Angriff auf die Ukraine startete, geriet die Wagner-Gruppe wegen ihrer mutmaßlichen Kriegsverbrechen im Nahen Osten und in Afrika bereits ins Fadenkreuz internationaler Menschenrechtsorganisationen. Im Jahr 2020 verhängten die USA und die EU Sanktionen gegen Prigoschin und seine Privatarmee, weil sie an der Seite von General Haftar in Libyen kämpften.

Anfang 2023 bezeichneten die USA die russische Stellvertretergruppe Wagner als „transnationale kriminelle Organisation“. .“ Gleichzeitig gab es verschiedene Bestrebungen, die Wagner-Gruppe als Terrororganisation zu bezeichnen.

Ende Mai verabschiedete die französische Nationalversammlung eine Resolution, in der sie die EU aufforderte, die Wagner-Gruppe auf die schwarze Liste der Terrororganisationen zu setzen Bild: Francois Mori/AP Photo/Picture Alliance

Vorschläge gab es im Europäischen Parlament, im US-Kongress, in der französischen Nationalversammlung und im schwedischen Reichstag. Während die EU immer noch zögert, ein europaweites Verbot zu erlassen, hat Litauen die Wagner-Gruppe bereits als Terrororganisation gebrandmarkt. Die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat einen ähnlichen Beschluss gefasst .

Werden bald andere Länder nachziehen?

In Deutschland wächst der Druck, eine solche Einstufung auf EU-Ebene zu fordern. Die oppositionelle CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Ende Mai einen Antrag an den Bundestag gestellt, doch eine gesetzliche Grundlage dafür sieht die Regierungskoalition nach derzeitigem Stand nicht.

„Die rechtlichen Voraussetzungen für eine EU-Listung als Terrororganisation sind hoch“, antwortete die Bundesregierung auf die Anfrage der Opposition, wie die deutsche Tageszeitung berichtet Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Die Einstufung der Wagner-Gruppe als solche würde ein „umfassendes Beweispaket auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen“ erfordern. Andernfalls könnten die Informationen vor Gericht nicht verwertet werden und der Antrag auf Einstufung als Terrorgruppe wäre ein stumpfes Schwert ohne durchsetzbare rechtliche Konsequenzen.

In den USA ist die Diskussion darüber, ob die Wagner-Gruppe als Terrororganisation einzustufen ist, in vollem Gange. Auch hier werden die Gründe für und gegen eine solche Entscheidung abgewogen. Allerdings sind die Überlegungen nicht nur rechtlicher, sondern auch politischer Natur. Würde man die Wagner-Gruppe auf eine Stufe mit Organisationen wie Boko Haram, dem sogenannten „Islamischen Staat“ oder Al-Qaida stellen, wäre das ein starkes Signal der Verurteilung.

Doch Bidens Regierung befürchtet, dass dies die Beziehungen der USA zu afrikanischen Ländern wie Mali und der Zentralafrikanischen Republik ernsthaft gefährden könnte, wo die Wagner-Gruppe oft mit stillschweigender Zustimmung der betroffenen Regierungen agiert.

Wagners Präsenz in Afrika und was sie dafür bekommt

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.