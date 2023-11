Ist der Scorsese-Film ein Hit oder ein Flop?

„Killers of the Flower Moon“, Apples erster großer Kinostart, hat nach drei Veröffentlichungswochenenden weltweit 120 Millionen US-Dollar eingespielt.

Ist das ein gutes Ergebnis für einen Film, der von einem Streaming-Dienst unterstützt wird? Ein schreckliches Ergebnis für ein 200-Millionen-Dollar-Krimi-Epos unter der Regie von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen? Oder irgendwo dazwischen? Jeder, der das Filmgeschäft verfolgt, hat eine andere Sichtweise, daher könnte die Analyse dieser Ticketverkäufe länger dauern als die entmutigende Laufzeit des Films von drei Stunden und 26 Minuten.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aktuellen weltweiten Einspielergebnisse es in die Lage versetzen, Gewinne zu erzielen“, sagt Eric Handler, leitender Medien- und Unterhaltungsanalyst bei Roth Capital Partners. „Es muss viele neue Abonnenten für Apple TV+ gewinnen.“

Wenn ein traditionelles Studio „Killers of the Flower Moon“ veröffentlichen würde, würde man es als Flop bezeichnen. Und Scorseses jüngster Film erfordert immer noch eine große Beteiligung, um als kommerzieller Gewinner zu gelten. Nach einem enttäuschenden Rückgang um 61 % im zweiten Film erholten sich die Einnahmen wieder und gingen im dritten Teil nur um 25 % zurück. Es ist ein vielversprechendes Zeichen, dass das Publikum nicht ganz abgeklungen ist.

Aber die Realität ist, dass es für Streamer weniger eindeutig ist, weil diese Unternehmen unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe haben. Apple zum Beispiel wird von der Wall Street nicht danach beurteilt, wie viel Geld es mit seinen Filmen verdient oder verliert, und es legt auch nicht den gleichen Wert auf die Kinokassen wie auf Streaming-Abonnenten. Während Tech-Giganten wie Amazon und Apple sich auf die große Leinwand vorbereiten und Filme im herkömmlichen Sinne herausbringen (jedes Unternehmen plant Berichten zufolge, jährlich 1 Milliarde US-Dollar in Kinofilme zu investieren), wird die Vorstellung davon, was Glück oder Misserfolg ist, durcheinander gebracht die Abendkasse.

„Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Wochen erfahren werden, wie das ausgeht“, sagt David A. Gross, der die Filmberatungsfirma Franchise Entertainment Research leitet, und bezieht sich dabei auf Scorseses neueste Version. Über die Kinokassen hinaus hofft Apple, dass glänzende Trophäen den Preis für „Killers of the Flower Moon“ bestätigen. Die Preisverleihungssaison beginnt erst im Dezember und Anfang Januar richtig, wenn die Nominierungen für den Golden Globe und den Oscar bekannt gegeben werden. „Die Herausforderung für den Film“, fügt Gross hinzu, „wird bis November und Dezember bestehen.“

Amazon sah sich mit Ben Afflecks Sportdrama „Air“ einer ähnlichen Situation gegenüber, das bei einem Budget von 90 Millionen US-Dollar weltweit 90 Millionen US-Dollar einspielte. Während der Kinostarts wurden zwar keine schwarzen Zahlen geschrieben, aber der Film brachte On-Demand-Verleih und andere Einnahmequellen mit sich, die durch den direkten Streaming-Einsatz nicht möglich gewesen wären. Diese Triumphe oder Misserfolge sind jedoch undurchsichtig. Streaming-Dienste melden keine Zahlen oder Finanzdaten, die über die aktuellen Einspielergebnisse hinausgehen.

„Wir werden nie erfahren, wie Apple und die Streamer ihre Produktionskosten wirklich aufteilen und wie sie ihre Abonnementeinnahmen an die Produktion knüpfen“, sagt Gross. „Wir wissen nicht, ob sie eine Abonnementerhöhung erhalten oder andere Vorteile sehen.“

Jedes 200-Millionen-Dollar-Drama ist in der heutigen Theaterlandschaft eine mutige Wette, und Analysten sagen, ein traditionelles Studio wäre niemals in der Lage, die Wirtschaftlichkeit von „Killers of the Flower Moon“ zu rechtfertigen. Sie weisen auch darauf hin, dass ein Film mit großem Budget, der sich an ein erwachsenes Publikum richtet und in einer dunklen Zeit der amerikanischen Geschichte spielt, ohne Apple, der die Rechnung übernimmt, überhaupt nicht existieren würde. Paramount Pictures hatte ursprünglich vor, den Film zu finanzieren, holte jedoch Apple zur Finanzierung des Projekts hinzu, nachdem die Produktionskosten weiter stiegen. Anstatt ein Meer roter Tinte aufzuwischen, zahlt Paramount eine Vertriebsgebühr von Apple. Auf diese Weise verdienen sie Geld, egal was „Flower Moon“ an den Kinokassen einnimmt.

Auch die Kinos sind zufrieden, auch wenn die Ticketverkäufe geringer ausfallen als erwartet. Natürlich bedeutet die extrem lange Laufzeit, dass Kinos nicht so viele Vorführungen pro Tag buchen können, aber es ist nicht so, dass es in dieser tristen Herbstsaison sonst noch viel zu zeigen gibt.

„‚Killers of the Flower Moon‘ ist ein riesiger Gewinn“, sagt Chris Randleman, Chief Revenue Officer der in Texas ansässigen Flix Brewhouse-Kette. „Es ist ein sehr langer Film mit einer Länge von drei Stunden und 50 Minuten, mit Trailern und Werbung. Die Tatsache, dass so viele Leute ihn im Kino sehen, ist also großartig.“

Auch wenn seine zukünftigen Projekte kürzer und kommerzieller sein werden, hat Apple deutlich gemacht, dass es keine Kosten scheuen wird, um Top-Talente zu gewinnen. Ridley Scotts „Napoleon“ mit Joaquin Phoenix als französischem Herrscher kostete ebenfalls 200 Millionen US-Dollar und wird im November bei Sony in die Kinos kommen. Das Unternehmen kaufte außerdem Matthew Vaughns Spionagethriller „Argylle“ für 200 Millionen US-Dollar. Es wird 2024 von Universal vertrieben.

Apple ist eines der finanzkräftigsten Unternehmen der Welt, und seine Ausgabegewohnheiten im Unterhaltungsbereich werden oft scherzhaft als Rundungsfehler bezeichnet. Spielt es für Apple eine Rolle, wenn seine Kinoveröffentlichungen kein Geld einbringen?

„Wenn Apple einen 200-Millionen-Dollar-Film dreht, ist das so, als würde man eine Tasse Kaffee kaufen und sie dann verschütten“, sagt Stephen Galloway, Dekan der Filmschule der Chapman University. „Aber es trägt nicht dazu bei, dass die Marke gut aussieht, wenn Filme an den Kinokassen schlechter abschneiden.“

Einige Experten argumentieren, dass alles, was Apple an den Kinokassen verdient, reiner Gewinn ist, weil das Unternehmen nichts von diesem Geld eingenommen hätte, wenn es direkt ins Streaming gegangen wäre. Galloway ist anderer Meinung und weist darauf hin, dass Apple Dutzende Millionen Dollar dafür ausgibt, dass Paramount (und Sony und Universal) seine Filme in die Kinos bringen und behalten. Für Auszeichnungen wird noch mehr ausgegeben. Infolgedessen rückt der Break-Even-Punkt – der für einen Film dieser Größe und dieses Umfangs bei 500 bis 600 Millionen US-Dollar liegen würde – immer weiter in die Ferne.

„Wenn man in traditionellen Studios Flops hat (wie diesen), werden Köpfe abgeworfen. Bilanzen werden sorgfältiger untersucht“, sagt Galloway. „Apple und Amazon lernen diese Dinge.“