Abstimmen war wieder erlaubt: Zehn Begriffe zur Wahl für das Jugendwort des Jahres 2023 hat der Langenscheidt Verlag veröffentlicht. Während „Digga(h), „yolo“ oder „Kerl*in“ vermutlich noch ein Begriff sind, sorgen andere Begriffe wie „NPC“, „Rizz“ oder „Seitenblick“ bei manchen für Irritationen. Wir erklären, was dahintersteckt.

Was bedeutet „NPC“?

„NPC“ steht für „Non-Playable Character“ (nicht spielbarer Charakter). In Videospielen und der Gaming-Kultur bezeichnet dieser Begriff Figuren oder Charaktere, die vom Computer und nicht von einem menschlichen Spieler gesteuert werden. NPCs interagieren typischerweise mit dem Spieler, indem sie Dialoge führen, Informationen liefern, Aufgaben erteilen oder zur Story beitragen. Oft sind es auch Charaktere, die im Hintergrund umherlaufen und die Welt lebendiger erscheinen lassen sollen.

„NPC“ in der Jugendsprache

In den letzten Jahren ist der Begriff „NPC“ außerhalb von Spielekontexten geläufiger geworden. Er wird oft verwendet, um sich auf Personen zu beziehen, die scheinbar unkritisch die Meinungen oder Ansichten anderer übernehmen, ohne selbst nachzudenken oder andere Standpunkte zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird „NPC“ manchmal als abwertender Begriff verwendet, um jemanden als einfallslos oder gleichförmig zu beschreiben.

„NPC“-Challenge auf Tiktok

Auf Tiktok geht der Begriff derzeit mit der „NPC Challenge“ viral. Dabei verhalten sich User so, als würden sie ausschließlich durch die Interaktionen ihrer Zuschauer gesteuert. Besonders ausgeprägt ist der Trend bei der Streamerin „PinkyDoll“, die auf Stream-Spenden ihrer Zuschauer reagiert, indem sie bei Erscheinen eines bestimmten Emojis immer den gleichen Satz sagt oder eine bestimmte Aktion ausführt.

Der Begriff „NPC“ als Meme

Der Begriff NPC hat sich auch als Meme etabliert, wobei es sich um eine abgewandelte Form des Memes „Wojak“ handelt, das auch als „NPC Wojak“ bekannt ist. Der Gesichtsausdruck wirkt dabei besonders emotionslos.

Das Gegenteil der „Hauptfigur“

Ganz anders als der „NPC“ ist der sogenannte „Hauptcharakter“ oder das „Hauptcharaktersyndrom“. Beides wird in der Jugendsprache und vor allem in sozialen Medien wie Twitter, YouTube oder Tiktok verwendet. Das „Hauptcharaktersyndrom“ ist ein Begriff, der in der Jugendsprache humorvoll verwendet wird und eine Haltung oder Verhaltensweise bezeichnet, bei der jemand sich selbst in den Mittelpunkt stellt oder sich so verhält, als wäre er die Hauptfigur im eigenen Leben oder in einer Situation. Oftmals werden damit Menschen bezeichnet, die übermäßig ichbezogen, selbstbezogen oder egozentrisch handeln.

Dieser Begriff spielt auf die Vorstellung an, dass die Hauptfigur in Geschichten und Medien oft die meiste Aufmerksamkeit erhält und im Mittelpunkt der Handlung steht. Ähnlich verhält es sich mit dem Hauptfigur-Syndrom, bei dem jemand dazu neigt, ständig nach Aufmerksamkeit zu streben, sich selbst als besonders wichtig zu betrachten oder sich in allen Situationen in den Vordergrund zu drängen.