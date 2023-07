Beschriftung umschalten Eduardo Araquel/Paramount

Ist schon einmal eine Sendung, die Sie sich unbedingt ansehen wollten, von einem Streaming-Dienst verschwunden? Oder wurde Ihre Lieblingsserie eingestellt? Cara Horton, ein selbsternanntes „Theaterkind“, spürt Ihren Schmerz.

„Ich habe es wirklich satt, dass meine Lieblingssendungen nach einer Staffel abgesetzt werden, weil sie nur noch mit massiven Cliffhangern verbunden sind“, sagt der 15-Jährige.

Horton war ein großer Fan der Netflix-Serie Julie und die Phantome die nach einer Saison abgesagt wurde. Jetzt ist es ihr wieder passiert Grease: Aufstieg der Pink Ladiesder kürzlich für zwei Emmys nominiert wurde.

Horton ließ sich von einem Kollegen inspirieren –Phantome Fan und startete eine Petition zur Rettung der Pink Ladies. Paramount Television Studios kauft das Grease-Prequel, um eine neue Plattform dafür zu finden. Aber Horton sieht einen Trend.

„Ich denke, Streaming-Dienste haben wirklich vergessen, dass es ein paar Staffeln dauert, bis eine Show groß wird und an Fahrt gewinnt“, beklagt sie.

Als würde man einem den Boden unter den Füßen wegziehen

Disney sorgte kürzlich für Aufsehen, als es das Science-Fiction-Teenager-Abenteuer entfernte Krater, ein Film, dessen Herstellung angeblich 53 Millionen US-Dollar gekostet hat. Nach nur zwei Monaten verschwand es von Disney+.

Betsy Bozdech ist froh, dass sie zuschauen durfte Krater mit ihren beiden Kindern, bevor es abgerissen wurde. Sie nennt den Film „ziemlich emotional“ und „intensiv“.

Beschriftung umschalten Disney

„Es geht um Freundschaft und Trennung. Für uns war es ein toller Familienfilmabend“, sagt sie.

Bozdech ist Redaktionsleiter bei Common Sense Media, das Inhalte für Kinder überprüft (einschließlich). Krater).

„Beim Start vieler dieser Streamer gab es gewissermaßen das Versprechen, dass man für immer Zugriff auf den gesamten Katalog hat“, sagt Bozdech. „Ich denke, es ist ein bisschen so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen.“

Für YouTuber ist das Streaming-Geschäft „seelenzerstörend“

Wenn es für Fans irritierend ist, stellen Sie sich vor, wie es für die Leute ist, die es tun machen der Inhalt.

Streaming steht im Mittelpunkt der Autoren- und Schauspielerstreiks. Die Gewerkschaften argumentieren, dass Streamer auf eine Art und Weise agieren, die es den meisten Mitgliedern nahezu unmöglich macht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

In der Vergangenheit verdienten Autoren, Schauspieler und andere Geld mit den von ihnen erstellten Inhalten, und wenn ihre Shows dann wiederholt oder an einen anderen Sender verkauft wurden, erhielten sie mehr Geld in Form von Restbeträgen. Bei Streamern ist es jedoch üblicher, eine Pauschalgebühr zu erhalten. Und wenn Ihre Show eingestellt wird, ist das so, als würde man sie vom Markt nehmen.

Wenn ein Autor an einer Serie arbeitet, die entfernt wird, „ist das seelenzerstörend“, sagt Zoe Marshall, deren Teenagerkomödie Fantasy-Fußball verschwand von Paramount+ trotz einer All-Star-Besetzung und Co-Produzenten, zu denen auch die Firma von LeBron James gehörte.

Beschriftung umschalten Mia/Zoe Marshall

Fantasy-Fußball handelt von einem Teenager-Mädchen, dessen Vater ein älterer, professioneller Fußballspieler ist. Seine Karriere ist holprig. Als ein bisschen Magie zuschlägt, stellt seine Tochter fest, dass sie seine Bewegungen auf dem Spielfeld mit ihrer Videospielkonsole steuern kann.

„Ich wollte, dass es ein kluges Bild davon ist, wie es ist, ein kluges, schwarzes Mädchen zu sein, das eine positive Beziehung zu seinem schwarzen Vater hat“, sagt Marshall.

„Wenn es Ihnen gelingt, etwas tatsächlich herzustellen, ist das beruflich ein enormer Vorteil“, sagt Marshall. „Und die Leute fangen an, Ihre Arbeit als Referenz zu betrachten. Wenn sie nicht mehr zusehen können, was Sie gemacht haben, kann es ein echtes Problem sein, wenn es darum geht, weitere Aufträge zu bekommen.“

Streamer geben keine Daten weiter

„So weit wie Fantasy-Fußball Wenn es entfernt wird, wird (Paramount) möglicherweise nie wieder etwas damit anfangen. Daher sehe ich möglicherweise keine zusätzlichen Reste für etwas, das ihnen eine unermessliche Menge Geld eingebracht hat“, bedauert Marshall.

„Unerzählt“ ist dort das Schlüsselwort. Streamer geben auch keine Bewertungen weiter, was es für Kreative schwierig macht, über zukünftige Projekte zu verhandeln. Eine Show kann sogar ein Hit werden und dennoch verdienen die Schauspieler und Autoren kein zusätzliches Geld, wie z Der New Yorker kürzlich in einem ausführlichen Tauchgang darüber erklärt Orange ist das neue Schwarz.

Eine Fülle an Inhalten?

Streamer selbst haben es schwer, durch die Gewässer zu navigieren. Bei Disneys letztem Gewinnaufruf sagten Führungskräfte, dass die Entfernung von Inhalten zu einer Steuerabschreibung führen würde.

CEO Bob Iger erklärte einen weiteren Grund für die Entfernung von Inhalten: Es gebe zu viel davon.

Als Disney+ zum ersten Mal auf den Markt kam, glaubten sie seiner Meinung nach, Abonnenten anzulocken, indem man „die digitalen Regale so weit wie möglich überschwemmt … Uns wurde klar, dass wir viele Inhalte erstellt haben, die nicht unbedingt das Abo-Wachstum vorantreiben, und wir werden bei dem, was wir machen, viel präziser vorgehen.“

Es ist ein wirklich harter Moment. Ich denke, es ist im Grunde „Streamaggedons Abrechnung“. Das wäre der schlechte Actionfilm, den ich daraus machen würde.

Er wies auch darauf hin, dass ein Streamer nicht einfach Sendungen veröffentlichen und hoffen kann, dass die Leute sie finden. „Sie geben viel Geld für die Vermarktung von Dingen aus, die keinen Einfluss auf das Endergebnis haben.“

Das Schöne am Streaming war jedoch, dass es große Mengen unterschiedlicher Inhalte bereitstellen sollte – für jeden etwas.

„Welchen Sinn hat dieses goldene Streaming-Zeitalter, wenn die kreativen Menschen, die Verbraucher, wenn sie alle irgendwie aufgeregt sind, weil sie nicht das bekommen, was sie zu bekommen erwarteten?“ fragt Maureen Ryan, eine mitwirkende Redakteurin für Vanity Fair. Sie berichtet seit rund 30 Jahren über Hollywood. Ihr neues Buch heißt Burn It Down: Macht, Komplizenschaft und ein Aufruf zur Veränderung in Hollywood.

„Es ist ein wirklich harter Moment. Ich denke, es ist im Grunde „Streamaggedons Reckoning“. Das wäre der schlechte Actionfilm, den ich daraus machen würde“, scherzt sie.

Es ist eine „Abrechnung“, die über die Streikposten hinausgeht. Alle Seiten des Hollywood-Arbeitskonflikts hoffen auf erfolgreiche Shows. Aber in der heutigen schnelllebigen Kultur sind Zeit, Talent, Geduld und Geld eine große Herausforderung.

Diese Geschichte wurde von Rose Friedman für Audio und Digital bearbeitet. Die digitale Version wurde von Beth Novey produziert.