Es ist das größte Volksfest der Welt, das allergrößte. Im vergangenen Jahr, noch im Griff von Corona, flanierten, aßen und tranken 5,7 Millionen Menschen auf dem Oktoberfestgelände. Es ist so groß, dass es mehrere Nachahmerfestivals gibt, von China über Namibia bis Kanada. Es ist so groß, dass es mehrfach in Literatur und Filmen gewürdigt wurde, von Ödön von Horváth bis „Beerkampf“. Das Volksfest ist so groß, dass das „Oktoberfest“ oft auf der Wunschliste ausländischer Touristen steht. Dass „Oktoberfest“ im Ausland oft als Synonym für deutsche Kultur angesehen wird.

Aber trifft das auf die Menschen auf dem Volksfest noch zu? Ist die bayerische Tradition, einmal im Jahr die Theresienwiese in der Münchner Innenstadt mit Marschmusik in ein schillerndes, glitzerndes und aufgepepptes Glitzermeer zu verwandeln, wirklich noch ein Fest, zu dem das ganze Volk kommt?

Konstante Besucherzahl – gleichzeitig steigende Preise

Schauen wir uns zunächst die Zahlen an: Eine verlässliche Besucherübersicht gibt es bereits seit 1980. Laut Statista wurde der Besucherrekord bereits 1985 verzeichnet – mit 7,1 Millionen Gästen. Im Schnitt kamen 6,2 Millionen Besucher auf jedes Oktoberfest – und die Tendenz ist tatsächlich überraschend stabil. Alle fünf Jahre sinken die Zahlen ein wenig, unter die Sechs-Millionen-Marke, dann steigen sie wieder an. Ein ewiger Wiesn-Zyklus.

Es gibt mittlerweile genug Leute, um im Zusammenhang mit dem Oktoberfest von „Menschen“ zu sprechen. Auch in der Volksfest-Kategorie erfüllt das Oktoberfest noch weitere Kriterien: Der Eintritt auf das Wiesn-Gelände ist frei. Es gibt nicht den einen großen Schausteller, der alles hinwirft, sondern viele verschiedene. Einen großen Wiesnwirt gibt es nicht, im Jahr 2022 gab es 14 große und 21 kleine Wiesnwirte. Und ganz wichtig: der Fass-Auftakt, gemacht von einem Lokalpolitiker. Das Sprichwort „O’zapft is“ kennt man inzwischen sogar an der Nordseeküste.

Nun also zum Bier. Bier ohne Oktoberfest ist möglich, wird aber allgemein noch immer als sinnlos angesehen. Schließlich wurden die Begriffe „Oktoberfestbier“ letztes Jahr 50-mal häufiger bei Google gesucht als „Oktoberfestwasser“. Regelmäßig spannende Artikel verdanken diesem Thema ihre Existenz. „So viel kostet eine Maßnahme“ – und mehrere Ausrufezeichen dahinter. Ein Maß, eine alte bayerische Maßeinheit für Volumen, entspricht genau 1,069 Litern. Ein Liter Festbier sollte daher mindestens doppelt so teuer sein wie der typische halbe Liter im Restaurant. Medienberichten zufolge können an einem Spitzentag in einem einzigen Festzelt bis zu 70.000 Liter gezapft werden – eine spezielle Zapfanlage benötigt für ein Bier nur etwa drei Sekunden. Ein Pint Bier auf dem Oktoberfest kostet dieses Jahr zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro.

1972 zapfte Münchens Oberbürgermeister Georg Kronawitter das erste Fass auf dem Oktoberfest an – ohne einen Tropfen zu verschütten. Damals kostete eine Maßnahme 2,50 DM bis 2,98 DM. © Quelle: picture Alliance/dpa

Überall steigen die Bierpreise – besonders aber auf dem Oktoberfest

Jetzt kann man sagen: Alles wird teurer, auch das Bier auf dem Oktoberfest. Das mag stimmen – gerade in diesem Jahr sind die durch den Ukraine-Krieg hohen Getreidepreise auch in der Gastronomie zu spüren. Vergleicht man nun aber die Preissteigerungen für Festbier in München mit denen in der Gastronomie allgemein, fallen sie auf dem Oktoberfest deutlich extremer aus – insbesondere für 2022.

Der Verband der Wiesnwirte nennt mehrere Gründe für diese Preiserhöhung. Inflation, Energiekosten und Personalkosten müssten durch die Getränkepreise gedeckt werden. Allerdings müssen auch andernorts Gastronomen diese Steigerungen verkraften. Zumindest enthält Oktoberfestbier mehr Alkohol.

Wie sieht Wasser eigentlich aus? Laut Gesetz muss ein Gastronom immer Wasser günstiger als Bier anbieten – das gilt auch auf dem Oktoberfest. Im Bierzelt kostete ein Liter Tafelwasser durchschnittlich 10,04 Euro, 2022 waren es 9,67 Euro. Kontinuierliche Zahlen zur Entwicklung der Tafelwasserpreise liegen jedoch nicht vor. Allerdings gibt es dieses Jahr – erstmals – auch die Möglichkeit, eine mitgebrachte Trinkflasche, die jedoch nicht aus Glas sein darf, kostenlos an einem der vier Trinkwasserzapfstellen aufzufüllen.

Der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) zapfte beim traditionellen Bonner Auftakt des Münchner Oktoberfestes am 6. September 1994 in der Bayerischen Landesvertretung in Bonn das erste Fass an. Ein paar Tropfen flossen – und die Maßnahme kostete 9 DM bis 9,80 DM. © Quelle: picture Alliance / Michael Jung

Gebratenes Hähnchen und Trinkwasser

Ein Hähnchen, das typische Oktoberfestessen, kostet zwischen 14 und 15 Euro, ein Bio-Hähnchen im Paulaner-Festzelt kostet sogar 20,10 Euro. Im Jahr 2022 kostete ein halbes Hähnchen 11,70 Euro – auch hier gibt es für frühere Jahrgänge nur vereinzelte Zahlen.

Aber ist das Oktoberfest nun ein Volksfest, also für „alle“? Können sich auch Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen den Besuch des Oktoberfests leisten? Das lässt sich gar nicht so einfach sagen, schließlich spielen hier viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Muss jemand reisen? Über Nacht bleiben? Lebensmittel eindecken? Wie weit im Voraus haben Sie geplant? Wie groß sind die Gruppen?

Grundsätzlich ist der Eintritt, wie bereits erwähnt, frei. In den Biergärten der Zelte ist das Mitbringen eigener Snacks erlaubt, jedoch keine Getränke. Der große Haken ist, dass man nur Handtaschen oder Rucksäcke auf das Festivalgelände mitnehmen darf, die kleiner als ein A4-Blatt sind. Genauer gesagt: 20 x 15 x zehn Zentimeter groß, hat ein Volumen von weniger als drei Litern. Das reicht vielleicht für ein zerknittertes Brötchen, aber nicht für eine Mahlzeit.

Geld ist auf dem Oktoberfest einfach

Im Jahr 2019 brachte das Oktoberfest fast 1,3 Milliarden Euro ein. Nach Angaben der Veranstalter gab eine Person in diesem Jahr auf dem Oktoberfest rund 70 Euro aus. Dieses Jahr erhielten Sie zwei Pints ​​Festbier, ein Wasser, ein Huhn und zwei Fahrten mit dem Riesenrad – ein gelungener Oktoberfest-Nachmittag. Für Menschen, die Bürgergeld beziehen, ist dies mit 5,80 Euro pro Tag für Speisen und Getränke, berechnet für Alleinstehende, weit außerhalb der Reichweite. Bei 5,80 Euro pro Tag gibt es im Bierzelt nicht einmal einen Liter Tafelwasser. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft empfiehlt aber auch, dass ein einzelner Haushalt etwa 170 bis 220 Euro pro Monat für Lebensmittel ausgeben sollte. Drei Tage Oktoberfest – und dieses Geld ist weg. Oder anders ausgedrückt: Man kann innerhalb von drei Tagen sein gesamtes Essensbudget auf dem Oktoberfest ausgeben, ohne an diesem Tag genug gegessen zu haben.

Dies gilt nur für diejenigen, die in München wohnen und keine Reise- oder Übernachtungskosten haben. Laut dem Vergleichsportal Check24 kostet ein Hotelzimmer in München durchschnittlich 157 Euro. Am letzten Wiesn-Wochenende kostet eine Übernachtung hier durchschnittlich 377 Euro. Natürlich könnten diese bei frühzeitiger Buchung auch günstiger sein – aber auch wenn Sie bereits auf der Suche nach Zimmern für nächstes Jahr sind, werden Sie auf Preise ab 300 Euro stoßen. Hinzu kommt die Anreise, die ebenfalls je nach Strecke und Verkehrsmittel variiert.

Jede Party hat ein Ende – und so war es hier auf dem Oktoberfest 1975. © Quelle: picture Alliance/dpa

Nimmt man aber eine Person mit, die beispielsweise zwei Tage in der Woche von Frankfurt nach München reist, um dort zwei Tage auf dem Oktoberfest zu verbringen, kommt einiges zusammen. Rund 140 Euro für ein Bahnticket (hin und zurück), eine Übernachtung für rund 370 Euro, zwei Tage auf dem Oktoberfest ebenfalls für 140 Euro. Insgesamt sind das 650 Euro. Im Durchschnitt verfügt ein Deutscher im Jahr 2023 über rund 2.500 Euro netto im Monat, also nach Steuern. Im Mittelstand sind 650 Euro bereits ein Viertel des Monatsgehalts – ohne Lebkuchenherz.

Ist das Oktoberfest in München also wirklich ein Volksfest?