Ist das Geheimnis eines längeren Lebens bereits in Ihrer örtlichen Apotheke erhältlich?

Je nachdem, wen Sie fragen, stehen wir möglicherweise kurz vor einem großen Fortschritt in der Langlebigkeitsmedizin. „Wahrscheinlich werden Sie in den nächsten drei bis vier Jahren diesen Pillenkorb“ voller Anti-Aging-Medikamente haben, sagt Dr. Vijay Yadav, Assistenzprofessor für Genetik und Entwicklung an der Columbia University. Basierend auf dem Gesundheitsprofil des Patienten sagt er, dass ein Arzt die Auswahl im Korb nutzen und ihm etwas verschreiben könnte, um die Gesundheit in den letzten Jahrzehnten zu verbessern: „Lassen Sie uns sehen, ob wir Ihnen 10 weitere Jahre eines gesunden Lebens hinzufügen können.“

Man muss schon sehr optimistisch sein, um zu glauben, dass diese Medikamente in naher Zukunft die Qualität und Länge des späten Lebens erheblich steigern werden. Sogar Dr. Yadav bezweifelt, dass das Potenzial dieser Therapien zu seinen Lebzeiten vollständig verstanden und somit am effektivsten umgesetzt wird. Schließlich würde eine ordnungsgemäße Prüfung Jahrzehnte dauern. Dennoch sind einige Experten auf dem aufstrebenden Gebiet der Gerowissenschaften – der Erforschung des Alterns – zunehmend zuversichtlich, dass eine Reihe verschiedener Moleküle, die auf ihre Anti-Aging-Eigenschaften untersucht werden, bahnbrechende Faktoren enthalten. „Es ist vergleichbar mit dem Laufen von Pferden bei einem Rennen“, sagt Dr. Yadav. Zu den potenziellen Gewinnern zählen verschreibungspflichtige Medikamente wie Rapamycin, Metformin und Senolytika sowie Nahrungsergänzungsmittel wie Alpha-Ketoglutarat und Taurin. Ziel ist es, eine Reihe von Molekülen zu perfektionieren, die nicht nur die Lebenserwartung der Benutzer verlängern, sondern auch die allgemeine Gesundheit in ihren letzten Lebensjahren fördern.

Aber trotz der potenziell transformativen Natur dieser Moleküle haben einige Beobachter festgestellt, dass der Fortschritt unnötig langsam ist. „So wie unser System strukturiert ist, gibt es einfach keinen Anreiz, solche Versuche durchzuführen“, sagt Dr. Matt Kaeberlein, Biologe und Pathologieprofessor an der University of Washington und eine prominente Persönlichkeit in der Welt der Gerontologie. Da es sich bei vielen der vielversprechenden Kandidaten bereits um Generika handelt, verlief die Forschung nur langsam. Ohne ernsthaftes Geldverdienen kann selbst die Aussicht auf einen nicht-metaphorischen Heiligen Gral die Pharmaindustrie nicht motivieren.

Auch die Struktur von FDA-Studien passt nicht gut zur Gerowissenschaft: Was misst man, wenn man die Wirksamkeit einer Anti-Aging-Therapie testet? Es gibt keinen allgemeingültigen Biomarker. „Das ist immer noch eine erhebliche Hürde“, sagt Dr. Ben Miller, Vorsitzender des Aging and Metabolism Research Program der Oklahoma Medical Research Foundation. „Wenn wir mit einem Blutdruckmedikament zur FDA gehen, messen wir den Blutdruck, um festzustellen, ob das Medikament wirkt oder nicht. Mit zunehmendem Alter ist es wirklich schwierig, sich für einen Marker zu entscheiden.“

Dennoch wurden weiterhin Fortschritte erzielt. Den Fortschritt beobachten sogenannte Biohacker-Gemeinschaften, Online-Gruppen, die alle neuen Daten verarbeiten, um daraus ihre eigenen Behandlungspläne für potenzielle Langlebigkeitsmedikamente zu entwickeln – in der Regel Off-Label-Therapien für andere Krankheiten – und hoffen auf einen Vorsprung bei Behandlungen, deren Wirksamkeit sich später voll entfalten wird bewiesen. Es gibt keine Möglichkeit, genaue Zahlen zu nennen, aber etwa 20.000 Menschen besuchen jeden Monat rapamycin.news, wo sich laut seinem Gründer eine Clique von Menschen befindet, die das Medikament wegen seiner angeblichen Anti-Aging-Wirkung einnehmen.

Die Suche nach lebensverlängernden Mitteln hat seit langem unsinnige Wissenschaft und Scharlatane angezogen, und die Hinzunahme externer Forschung – legitim oder nicht – könnte medizinische Experten zum Nachdenken bringen. „Das ist etwas, mit dem die alternde Gemeinschaft derzeit wirklich zu kämpfen hat“, sagt Dr. Miller. „Das Altern ist wirklich in den Vordergrund gerückt, was gut ist. Aber wir versuchen, die Pseudowissenschaft vom Jungbrunnen und dergleichen zu überwinden.“

Aber selbst wenn diese Spannung anhält, kann der laienhafte Diskurs über diese Medikamente die Aufmerksamkeit von Ärzten auf sich ziehen. Ein Hauptmerkmal digitaler Communities, die sich der Gerontologie widmen, besteht darin, mitzuteilen, wo bestimmte Therapien erhältlich sind. Es bietet nicht nur einen Zugangspunkt für zukünftige Benutzer, Dr. Kaeberlein sagt, es könnte auch dazu dienen, potenzielle verschreibende Ärzte zu beruhigen. „Am Anfang ist es eine kleine Gruppe“, sagt er. „Aber sobald sie sehen, dass einige ihrer Kollegen dies tun – und vielleicht haben ihre Kollegen 100 oder 500 Patienten unter Rapamycin –, dann beginnen sie sich wohl zu fühlen.“ Wenn also die Online-Gemeinschaft von Menschen, die diese Medikamente angeblich einnehmen, wächst, wird ihre Beziehung zur medizinischen Gemeinschaft immer wechselseitiger, und die Glaubwürdigkeit eines bestimmten Arzneimittels „durchdringt auf diese Weise die medizinische Gemeinschaft“.

Einige Medikamente haben es geschafft, auf beiden Seiten der beruflichen Kluft für Aufregung zu sorgen. In den letzten Jahren waren sowohl Metformin als auch Rapamycin bei Anwendern eine beliebte Wahl, insbesondere in Kombination. „Sie werden in einem Atemzug erwähnt“, sagt Dr. Kaeberlein. Beides sind alte Generika; Metformin wird am häufigsten zur Behandlung von Diabetes eingesetzt, während Rapamycin ein Immunsuppressivum und eine typische Therapie zur Ermöglichung von Organtransplantationen ist. Sie waren zwei der Medikamente, die als potenzielle Therapien für ein längeres Leben erstmals Anklang fanden.

Rapamycin ist ein Molekül, das im Boden der Osterinsel heimisch ist. In den 1970er Jahren entdeckten Wissenschaftler, dass es immunsuppressive Eigenschaften hatte, was es zu einem nützlichen Medikament zur Erleichterung von Organtransplantationen machte. In den frühen 2000er Jahren fanden Untersuchungen heraus, dass Rapamycin auf ein Molekül namens mTOR (ein sehr cleveres Akronym für) abzielt molekulares Ziel von Rapamycin). Nicht lange danach wurde mTOR sowohl mit altersbedingten Krankheiten wie Krebs als auch mit dem Altern selbst in Verbindung gebracht. Da Rapamycin auf mTOR abzielen und es eindämmen kann, geht man davon aus, dass es das Altern und altersbedingte Krankheiten kontrollieren kann.

Im gleichen Zeitraum tauchte auch Metformin als mögliche Therapie für ein längeres Leben auf. Metformin wird seit langem zur Behandlung von Typ-2-Diabetes durch Regulierung des Blutzuckerspiegels eingesetzt und wurde 2005 in einer Studie an krebskranken Mäusen getestet. Die Ergebnisse schienen zu zeigen, dass das Medikament die Lebensdauer der Mäuse verlängerte, in einigen Fällen um 13 Prozent. Die Studie deutete auch darauf hin, dass die Art und Weise, wie Metformin Krebs bei Mäusen linderte – durch die Senkung des Insulinspiegels – auch „ein Kennzeichen für eine längere Lebenserwartung“ sein könnte. Dann schien eine Studie aus dem Jahr 2014 zu zeigen, dass Metformin die Überlebensfähigkeit von Diabetikern, die das Medikament einnahmen, sogar noch höher erhöhte als bei Nicht-Diabetikern, die es nicht einnahmen.

Eine Zeit lang schienen beide vielversprechende Entwicklungen im Wettlauf um die Verlängerung des Lebens zu sein. Die neuere Wissenschaft hat diesen Ähnlichkeiten ein Ende gesetzt. „Einige sind immer noch optimistisch in Bezug auf Metformin“, sagt Dr. Kaeberlein, aber die allgemeine Begeisterung „hat sich dramatisch abgekühlt.“

Einige der Gründe finden sich in einem Bericht, den Forscher letztes Jahr in Dänemark erstellt haben. In einer Metaanalyse der Originalstudie kamen die Forscher zu einem ganz anderen Ergebnis als 2014: „Wir fanden das Gegenteil: erhöhte Mortalität bei Metformin-Diabetikern“, sagt Matthew Thomas Keys, Doktorand in Epidemiologie an der University of Southern Denmark leitete die Studie. Key und seine Kollegen fanden in der Studie von 2014 außerdem eine Reihe methodischer Mängel, die die Überlebensfähigkeit von Diabetikern unter Metformin fälschlicherweise erhöhen könnten. Dazu gehörte der „Immortal Time Bias“, bei dem eine Studie davon ausgeht, dass alle Probanden ein Medikament über die gleiche Zeitspanne eingenommen haben. (Wenn in einer Studie Personen, die seit 10 Jahren eine Medikamentenkur einnehmen, mit anderen zusammengewürfelt werden, die gestern damit begonnen haben, könnte die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht sein.) In ähnlicher Weise stützte sich die Studie aus dem Jahr 2014 auf Diabetiker, die ausschließlich Metformin einnahmen; Die Einnahme nur eines Medikaments zur Behandlung von Diabetes deutet auf einen weniger schweren Fall hin. „Die Sterblichkeit in der Behandlungsgruppe, die Metformin erhielt, wurde dramatisch unterschätzt“, sagt Keys.

Es bleibt etwas Wind in den Segeln von Metformin, aber Rapamycin scheint auf dem Vormarsch zu sein. Seit 2002 führt das National Institute of Aging im Rahmen seines Interventionstestprogramms Tests zu Arzneimitteln mit potenziell altersverzögernden Eigenschaften durch. „Metformin hat in allen seinen Tests versagt“, sagt Keys, während „der Hauptsieger hier bisher Rapamycin war.“

Die Gemeinden, die die Anti-Aging-Entwicklungen aufmerksam verfolgen, scheinen dies zur Kenntnis genommen zu haben. Es handelt sich um ein unvollkommenes Barometer, aber eine Umfrage auf rapamycin.news ergab, dass mehr als zwei Drittel der Befragten allein im letzten Jahr mit der Therapie begonnen hatten. Es ist immer noch äußerst unklar, ob sich diese Wette auszahlt – aber wenn ja, wird es nicht lange eine Randbehandlung für Biohacker bleiben.