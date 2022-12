Ist das Arbeiten in Deutschland für ausländische Fachkräfte attraktiv? | Deutschland | DW

31 Jahre alt, Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, neun Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Banken. Vielleicht wäre Jessica James jemand, den Deutschland als Facharbeiter gebrauchen könnte – angesichts des leeren Arbeitsmarktes? Die junge Frau lebt derzeit in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Aber sie will ihre Heimat verlassen. „Ich bin Christin und Pakistan ist ein muslimisches Land. Das ist der Hauptgrund, warum ich nach Europa will“, sagt sie der DW am Telefon.

Also vielleicht nach Frankfurt, einem der wichtigsten Finanzplätze der Welt? Nein, sagt James, Deutschland kommt nicht in Frage. Um dort einen Job zu finden, muss man Deutsch lernen – und das ist schwierig. „Außerdem ist Deutschland ziemlich streng, wenn es um die Ausstellung von Visa geht. Und ich habe gehört, dass die Deutschen ziemlich hart zu Menschen mit brauner Hautfarbe sind, zu Einwanderern im Allgemeinen.“ Der junge Banker will deshalb in die Niederlande auswandern.

OECD sieht großes Potenzial

Die Menschen sind abweisend, die Sprache ist schwierig, man bekommt kaum ein Visum? Es klingt, als sei Deutschland kein Land, das Fachkräfte aus dem Ausland anzieht. Ja, sagt Thomas Liebig, Deutschland ist attraktiv. Der Migrationsexperte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht „ein großes Potenzial an hochqualifizierten Menschen im Ausland, die sich für Deutschland interessieren“. In Studien und Umfragen unter internationalen Fachleuten hat Deutschland in der Vergangenheit meist recht gut abgeschnitten – wenn auch oft hinter englischsprachigen Ländern wie Australien, Kanada oder den USA.

Inzwischen haben Liebig und seine Kollegen knapp 30.000 Menschen befragt, die das Internetportal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland besucht haben. Also Menschen, die sich bereits für einen Job in Deutschland interessieren und mehr über die Möglichkeiten erfahren möchten. Die größte Hürde für sie ist, dass sie nicht wissen, wie sie in Deutschland einen Job bekommen – entweder weil sie deutsche Stellenanzeigen nicht lesen können oder weil es keine Hilfe bei der Bewerbung gibt. Die meisten könnten sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, weil es hier gute Job- und Karrieremöglichkeiten für sie gibt. Zwei von drei Befragten nannten die hohe Lebensqualität in Deutschland als Grund für ihr Interesse.

Genau wie Adrian Oku. „Ich suche hier einen Job, weil ich in Deutschland leben möchte“, sagt er der DW. „Ich mag Deutschland. Deutschland ist mein Traum.“ Oku stammt aus der Stadt Kavaja in Albanien, rund 20 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana. Nach seiner Ausbildung arbeitete er dort als Anlagenmechaniker und Installateur für Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik.

Der 24-jährige Oku sitzt jetzt im Hessen Welcome Center in Frankfurt am Main. Als zentrale Anlaufstelle für das Land Hessen berät das Welcome Center internationale Fachkräfte auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Kisuaheli. Oku hat Jeansjacke und Wollmütze anbehalten, in deutschen Büros wird derzeit nicht viel geheizt. Mit Neonlichtern an der Decke, grauem Teppichboden und kanariengelb gestrichenen Wänden wirkt das Welcome Center auf den ersten Blick so einladend wie eine Behörde.

Bewerbung: Adrian Oku aus Albanien sucht eine Stelle als Klempner

Doch Alberto Coronado weiß diesen Eindruck zu zerstreuen. Coronado, einer von drei Projektkoordinatoren hier, eilt lächelnd von Büro zu Büro. Er will alles tun, um ausländischen Fachkräften den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. „Im Ausland ist zunächst immer alles neu“, sagt er. „Damit sind selbst die Klügsten zunächst überfordert. Und wir sind hier, um es ihnen leichter zu machen.“

Deutsch: „schwierig aber schön“

Coronado überprüft Okus Lebenslauf. „Hier sollten Sie auch schreiben, dass Sie in dieser Firma als Elektriker gearbeitet haben“, erklärt er dem jungen Mann. Ihm fallen sofort zwei Unternehmen in der Region ein, die an Oku interessiert sein könnten. Schließlich ist der Bedarf an Installateuren groß. Deutschland setzt auf Wärmepumpen, und irgendjemand muss sie fachmännisch anschließen. „Zuerst müssen wir deinen Lebenslauf abschicken“, sagt Coronado und sieht Oku an. „Aber es sieht gut aus.“

Hinweis: Alberto Coronado hilft Fachkräften aus dem Ausland

Die größte Hürde für Oku ist wohl die deutsche Sprache. Er lässt sich Zeit mit den Worten und überlegt genau, was er sagen will. Deutsch sei in der Tat sehr schwierig, sagt er schließlich. „Aber auch sehr schön.“

In der OECD-Studie nennen vier von zehn Befragten die deutsche Sprache als Barriere, die sie daran hindert, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen. In den Werkstätten, Labors und Konferenzräumen wird hierzulande überwiegend Deutsch gesprochen. Was für die meisten Deutschen selbstverständlich ist – ist das ein Faktor, der Deutschland im internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte schwächt?

Welcome: Das Welcome Center in Frankfurt heißt Menschen aus aller Welt willkommen

Fragt man Chris Pyak, lautet die Antwort auf diese Frage ganz klar: ja. Pyak berät Bewerber, die einen Job in Deutschland suchen – was Coronado für das Land Hessen leistet, leistet Pyak als Ein-Mann-Unternehmen in Düsseldorf im Bundesland Nordrhein-Westfalen. 25.000 internationale Fachleute hätten seinen Newsletter abonniert, sagt er der DW am Telefon. „Das Haupthindernis für internationale Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen, sind nicht die Einwanderungsbestimmungen oder die Anerkennung von Abschlüssen“, sagt er. „Es ist die Tatsache, dass nur vier Prozent aller Stellen in Deutschland auf Englisch ausgeschrieben werden.“

„Wir müssen es versuchen“

Die meisten Jobs, die heute gefragt seien, ließen sich gut auf Englisch erledigen, sagt er und nennt als Beispiel Software-Entwickler. „In Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt ist es ganz natürlich.“

Deutschland brauche eine neue Kultur gegenüber Einwanderern, sagt Pyak. „Wenn wir wollen, dass die Besten zu uns kommen, dann müssen wir uns bemühen, sie anzuziehen. Sonst kommen nur die, die keine Wahl haben.“ Das „Basteln“ am Einwanderungsgesetz sei dagegen nicht so wichtig, sagt Pyak. Es soll künftig Bewerberinnen und Bewerbern ermöglichen, ohne anerkannten Abschluss eine Arbeit in Deutschland aufzunehmen und anerkannt zu werden.

Bald im neuen Job: Hamdi Zerguine will als Ingenieur bei Tesla durchstarten

Auch für Hamdi Zerguine aus Algerien waren Sprache und Kultur in Deutschland die wichtigsten Faktoren bei seiner Migrationsentscheidung. Sie schreckten ihn jedoch nicht ab, sondern brachten ihn nach Deutschland. „Ich mag die deutsche Sprache und die Mentalität hier“, sagt er der DW. Dass die Deutschen als etwas kalt und fleißig gelten? Das gefällt ihm, sagt Zerguine. „Und wenn man hört, dass etwas in Deutschland hergestellt wurde, ist das ein Synonym für Qualität.“

Der 38-Jährige ist Diplom-Ingenieur mit den Schwerpunkten Elektronik und Automatisierung. Er verfügt über zehn Jahre Berufserfahrung. „Und ich bin ehrgeizig“, sagt er. „Ich möchte in Deutschland Karriere machen.“ Zerguine wird bald Gelegenheit dazu haben. Nach ein paar Bewerbungen wurde er einfach genommen. Wenn alles gut geht, startet er im Januar als Ingenieur beim Autobauer Tesla bei Berlin.