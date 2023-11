Ist das Alter biologisch oder psychologisch? Hier ist die Wissenschaft

Dieser Artikel erschien erstmals in Ausgabe 13 unseres kostenlosen digitalen Magazins NEUGIERIG.

Uns wird oft gesagt, dass „Alter nur eine Zahl“ ist. Denn wenn „40 die neuen 30 sind“, aber dann „das Leben mit 50 beginnt“, könnte man leicht denken, dass das alles überhaupt nichts bedeutet. Aber es muss doch einige biologische Indikatoren für das Altern geben, nicht wahr – einige Zeichen in unserem Körper, die den Lauf der Zeit verfolgen? Oder spielt sich das Ganze wirklich nur im Kopf ab?

Die tickende biologische Uhr

Der menschliche Körper macht nicht ewig weiter. Im Laufe unseres Lebens beginnen Systeme, die einst gut funktionierten, nach und nach zusammenzubrechen, und das hinterlässt Spuren.

Aufgrund der komplexen Natur des Alterns ist es unwahrscheinlich, dass ein einzelner Biomarker jemals alle Faktoren wirklich erfassen kann.

Man kann nicht über das Altern sprechen, ohne die Telomere zu erwähnen. Diese kurzen Bereiche repetitiver DNA bedecken die Enden jedes Chromosoms in jeder Zelle. Bei jeder Zellteilung verkürzen sich die Telomere, bis sie einen Punkt erreichen, an dem sie so stark abgebaut sind, dass dies ein Signal für den Zelltod ist. Dadurch wird verhindert, dass Zellen lange genug verbleiben, um genügend Mutationen aufzubauen, die ein ernstes Problem verursachen.

Der Zusammenhang zwischen kürzeren Telomeren und kürzerer Lebenserwartung wurde erstmals in einer vor über zwei Jahrzehnten veröffentlichten Studie festgestellt. In einer Zufallsstichprobe von Menschen ab 60 Jahren wurde festgestellt, dass diejenigen mit kürzeren Telomeren ein höheres Risiko haben, an einer Infektionskrankheit oder einer Herzerkrankung zu sterben.

Seitdem gilt die Telomerlänge als Biomarker des Alterns – ein Indikator, den wir messen können, um den altersbedingten Gesundheitszustand einer Person grob einzuschätzen. Darüber sind sich jedoch nicht alle einig.

Eine Überprüfung aus dem Jahr 2021 fasste die widersprüchlichen Standpunkte zusammen. Studien haben gezeigt, dass die Telomerlänge kein besserer Prädiktor ist als nur das tatsächliche Alter einer Person in Jahren. Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass es aufgrund der komplexen Natur des Alterns unwahrscheinlich ist, dass ein einzelner Biomarker jemals alle Faktoren wirklich erfassen kann, die Telomerlänge jedoch weiterhin nützlich sein könnte, wenn sie zusammen mit anderen Indikatoren betrachtet wird.

Männer und Frauen haben auch ihre eigenen einzigartigen Altersindikatoren – den allmählichen Verlust des Y-Chromosoms in einigen Zellen bzw. die Wechseljahre. Der Verlust von Y-Chromosomen wird unter anderem mit bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht.

Alterung äußert sich auch in einer allgemeinen Abnutzung der meisten Organe und Gewebe des Körpers. Ob ein System stärker betroffen ist als ein anderes, hängt vom Einzelnen ab. Dies erklärt jedoch, warum so viele Krankheiten wie Krebs, Demenz und Arthrose bei älteren Menschen viel häufiger auftreten und warum Dinge wie Seh- und Hörvermögen mit der Zeit allmählich nachlassen können .

Was‚S in einem Zeitalter?

Auf einer Konferenz im März 2023 diskutierte Dr. Julian Mutz vom King’s College London die Ergebnisse einer Studie, die darauf hindeutet, dass Menschen mit einer Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen in gewisser Weise älter sind, als sie sein sollten.

„Wir fanden heraus, dass diejenigen, die im Laufe ihres Lebens an psychischen Erkrankungen litten, im Durchschnitt ein Metabolitenprofil hatten, das darauf hindeutete, dass sie älter waren als ihr tatsächliches Alter“, erklärte Mutz in einer Erklärung. „Zum Beispiel hatten Menschen mit bipolarer Störung Blutmarker, die darauf hindeuteten, dass sie etwa zwei Jahre älter waren als ihr chronologisches Alter.“

Viele Menschen entwickeln graue Haare, lange bevor sie sich „alt genug“ dafür fühlen.

Eine andere aktuelle Studie ergab, dass hospitalisierte COVID-19-Patienten, die zuvor einer hohen Luftverschmutzung ausgesetzt waren, schlechtere Krankheitsaussichten hatten, was sich auf die Dauer des Krankenhausaufenthalts in gleicher Weise auswirkte, indem sie ihr chronologisches Alter um 10 Jahre verlängerte.

Weitere Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen von COVID-19 und dem Stress einer so turbulenten Zeit befassten, ergaben, dass die Gehirne von Teenagern schneller reifen, als sie sollten – etwas, das im Allgemeinen nur bei Kindern zu beobachten ist, die chronische Traumata oder Vernachlässigung erlebt haben.

Es gibt auch Erkrankungen, die vorzeitiges Altern verursachen, wie Progerie, eine seltene genetische Störung.

Unsere alten Freunde, die Telomere, können, wie jedes andere System im Körper, kaputt gehen und zu Krankheiten führen, deren Symptome normalerweise mit dem Altern verbunden sind, wie zum Beispiel Osteoporose.

Und um ein etwas frivoleres Beispiel zu nennen: Viele Leute – dieser Autor eingeschlossen! – beginnen graue Haare zu entwickeln, lange bevor sie sich „alt genug“ dafür fühlen.

Aber es mangelt auch nicht an Studien, die behaupten, das Geheimnis dahinter gefunden zu haben Verzögerung Altern. Ein viel beachtetes Beispiel ergab kürzlich, dass die Aminosäure Taurin in Tiermodellen die Lebensdauer verlängerte. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2023 zeigte, dass Forscher die Lebensdauer von Würmern um 50 Prozent verlängern könnten, indem sie den Stoffwechsel von Fettnebenprodukten manipulieren, die sich während des Alterns in den Zellen ansammeln. Wenn der gleiche Effekt beim Menschen erzielt werden kann, könnte dies ein Weg sein, „die Anzahl der Jahre unabhängigen, gesunden Lebens für uns alle zu erhöhen“, sagte Studienautorin Dr. Eyleen Jorgelina O’Rourke in einer Erklärung.

Und dabei ist noch nicht einmal die Zahl der seltsamen und mysteriösen Methoden eingerechnet, mit denen die Superreichen versuchen, den unvermeidlichen Lauf der Jahre aufzuhalten, von denen viele eine zweifelhafte Grundlage in der tatsächlichen Wissenschaft haben. Wir würden Ihnen beispielsweise nicht empfehlen, die Dienste Ihrer jüngeren Verwandten in Anspruch zu nehmen, um Ihnen Transfusionen ihres „jugendlichen“ Blutes zu verabreichen.

Es gibt sogar Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass graues Haar, wenn auch in begrenztem Umfang, wieder seine natürliche Farbe annehmen kann.

Zur Rechtfertigung achtzigjähriger Extremsportler auf der ganzen Welt deuten Untersuchungen darauf hin, dass Menschen, die sich „jünger“ fühlen, möglicherweise länger leben.

Der Punkt bei all dem ist, dass das chronologische Alter, in dem Sie sich befinden, manchmal kaum etwas mit Ihren Gefühlen zu tun hat. Nach einem frustrierenden Arbeitstag witzeln Sie vielleicht, dass Sie „ungefähr 10 Jahre gealtert“ sind. Umgekehrt hat man von so manchen aktiven Neunzigjährigen sagen hören, dass sie sich in ihren über 90 Jahren nicht mehr „fühlen“.

Vielleicht liegt der Schlüssel also im Kopf.

„Du bist nur so alt, wie du dich fühlst“

Wenn die Anzahl der Kerzen auf Ihrer letzten Geburtstagstorte Ihr chronologisches Alter darstellt, ist das Alter, das Sie in sich spüren, Ihr „subjektives Alter“.

Wir können weitreichende Verallgemeinerungen über die Psychologie des Alterns ziehen. Es wird oft gesagt, dass junge Menschen sich unbesiegbar fühlen, und es stimmt, dass junge Menschen tendenziell nach außen gerichteter und impulsiver sind. Aber Sie kennen wahrscheinlich jemanden, der sich diesem Trend widersetzt, sei es eine Fallschirmspringer-Oma oder eine „alte Seele“ im Teenageralter.

Nun, zur Rechtfertigung achtzigjähriger Extremsportler auf der ganzen Welt haben Untersuchungen ergeben, dass Menschen, die sich „jünger“ fühlen, möglicherweise länger leben.

Zu diesem Schluss kam eine Studie aus dem Jahr 2015 mit über 300 aschkenasischen Juden im Alter zwischen 94 und 109 Jahren und ist Teil einer wachsenden Zahl von Beweisen dafür, dass eine positive Einstellung die Langlebigkeit fördern kann. Eine andere Studie brachte Optimismus mit einer Verlängerung der Lebenserwartung um 11–15 Prozent in Verbindung, während eine andere herausfand, dass ein niedrigeres subjektives Alter ein Indikator für die Gesundheit des Gehirns sein könnte.

Wenn Ihre Lebenseinstellung einen so starken Einfluss auf Ihre Lebenserwartung haben kann, könnten Sie leicht zu dem Schluss kommen, dass das Alter eher ein psychologisches als ein biologisches Phänomen ist.

Aber es ist sehr einfach, darüber zu sprechen, eine positive Lebenseinstellung zu bewahren – in Wirklichkeit ist es vielleicht nicht so einfach, dies zu erreichen.

Darauf haben die Autoren der Studie aus dem Jahr 2015 in ihrer Arbeit hingewiesen. Bei allen älteren Erwachsenen, die für die Studie rekrutiert wurden, wurde festgestellt, dass sie keine signifikante kognitive Beeinträchtigung aufwiesen, doch für viele Menschen ist der kognitive Verfall eine bedauerliche Tatsache des Alterns. Es ist ein weiterer dieser lästigen biologischen Faktoren, über die wir bereits gesprochen haben – das Gehirn ist, wie jedes andere System im Körper, nicht immun gegen die Abnutzung im Laufe der Jahre. Kognitive Dysfunktionen können sich negativ auf die Stimmung und die Emotionen auswirken, unabhängig davon, ob sie mild sind oder Teil einer schwerwiegenderen Erkrankung wie Demenz sind.

Unsere Biologie und unsere Psychologie verändern sich nicht nur unabhängig voneinander mit dem Alter, sondern beide können auch in die andere Richtung wirken und unsere Erfahrung des Alterns beeinflussen.

In ähnlicher Weise ergab eine Studie, die künstliche Intelligenz nutzte, um das subjektive Alter anhand der Antworten auf eine US-weite Umfrage zu Gesundheit und Wohlbefinden zu messen, dass die körperliche Gesundheit bei weitem den größten Einfluss auf die Punktzahlen der Menschen hatte, einschließlich Dinge wie die Leistungsfähigkeit kräftige Aktivität. Apropos … der zweitwichtigste Faktor war, wie die Befragten ihr Sexualleben in zehn Jahren vorhersahen.

Spaß beiseite, dies zeigt, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen und die körperliche Gesundheit sind. Einsamkeit kann für ältere Menschen ein echtes Problem darstellen. Es gibt einen bekannten Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und schlechter kognitiver Gesundheit, und doch schätzt die Wohltätigkeitsorganisation Age UK, dass allein im Vereinigten Königreich 1,4 Millionen ältere Erwachsene häufig einsam sind.

Ist Alter biologisch oder psychologisch?

Alles in allem scheint die beste Antwort auf diese Frage zu sein: beides. Unsere Biologie und unsere Psychologie verändern sich nicht nur unabhängig voneinander mit dem Alter, sondern beide können auch in die andere Richtung wirken und unsere Erfahrung des Alterns beeinflussen – und darüber hinaus stehen sie auch miteinander in Wechselbeziehung. Es stellt sich heraus, dass Altern eine komplexe Sache ist.

Obwohl die Forschung die Bedeutung des subjektiven Alters zeigt, ist es unwahrscheinlich, dass Ärzte in absehbarer Zeit aufhören werden, dem chronologischen Alter Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist immer noch einer der besten Indikatoren, die wir für das relative Risiko vieler Gesundheitsprobleme haben, und wird als Grundlage für erfolgreiche Initiativen zur Krankheitsvorsorge verwendet.

Aber es gibt einige kleine Anzeichen dafür, dass sich das Blatt wendet. Beispielsweise berichtete eine kürzlich durchgeführte Studie über eine mögliche neue Methode zur Entscheidung, ob Spenderherzen für eine Transplantation geeignet sind, die auf einer direkteren Messung der Gesundheit des Organs und nicht nur auf dem Alter des Spenders basiert. Solche Fortschritte könnten verhindern, dass wertvolle Organe unnötig verschwendet werden.

Biologisches Altern ist unvermeidlich, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Psychologische Untersuchungen zeigen, dass Interventionen zur Förderung einer besseren psychischen Gesundheit und eines besseren Wohlbefindens den Menschen ganz konkret dabei helfen könnten, der alten Vaterzeit einen Teil der Kontrolle zurückzugewinnen und ihr Leben vielleicht noch um ein oder zwei Jahre zu verlängern.

