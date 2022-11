Israels Wähler bringen radikale Ultranationalisten zu nahe an die Macht — RT World News

Um wieder an die Macht zu kommen, musste Benjamin Netanyahu einen Deal mit einer Gruppe machen, die dafür bekannt ist, jüdische Vorherrschaft und Segregation zu fördern

Während sich Benjamin Netanjahu darauf vorbereitet, die nächste israelische Regierung zu bilden, feiert das ultranationalistische Bündnis Religiöser Zionismus seinen eigenen Aufstieg zur Macht, nachdem es vom Rand zum Mainstream und möglicherweise zur zweitmächtigsten Gruppe in der Regierung aufgestiegen ist. Dies stellt einen Verlust für die Regierung von US-Präsident Joe Biden dar und wird weitreichende Folgen für die Palästinenser haben.

Die Israelis gingen am Dienstag zum fünften Mal in drei Jahren zur Wahlurne und ebneten damit den Weg für eine weitere Regierung unter Führung von Benjamin Netanjahu von der Likud-Partei. Die Rückkehr des dienstältesten israelischen Premierministers an die Macht ist jedoch zu einem großen Teil dem Aufstieg des berüchtigten ultranationalistischen Bündnisses Religiöser Zionismus zu verdanken, mit dem Netanjahu ein Abkommen unterzeichnet hatte, das Regierungspositionen im Austausch für Unterstützung versprach. Der religiöse Zionismus wurde später zur drittgrößten Liste, die in Israels Parlament, die Knesset, gewählt wurde. Das bedeutet, dass Benjamin Netanjahu Politikern ausgeliefert sein wird, die einst als Randerscheinungen bekannt waren und als solche bezeichnet wurden „Gefahr für Israel“ vom Chefredakteur der Jerusalem Post.









Die beiden prominentesten Persönlichkeiten des religiösen Zionismus sind Itamar Ben-Gvir von der „Jewish Power“-Partei und Bezalel Smotrich von der „National Union-Tkuma“-Partei. Itamar Ben-Gvir ist ein Schüler des ultranationalistischen Extremisten Meir Kahane, dessen Kach-Partei 1988 von der Kandidatur für einen Sitz in der Knesset ausgeschlossen wurde, weil sie „offensichtlich rassistisch“ sei und die später sowohl von Tel Aviv als auch von Tel Aviv als terroristische Gruppe bezeichnet wurde Washington. Ben-Gvir übernahm die Partei „Jüdische Macht“ von seinem Kollegen Ben-Zion Gopstein, dem ebenfalls wegen rassistischer Äußerungen ein Wahlverbot für die Knesset auferlegt wurde und der derzeit die als Lehava bekannte Gruppe leitet, die sich für Rassentrennung und die Verhinderung gemischter Gruppen einsetzt Ehen zwischen Juden und Arabern. Ben-Gvir wurde nach eigenen Angaben in Israel über 53 Mal strafrechtlich verfolgt, weil er beispielsweise eine Terrorgruppe unterstützt, Rassismus angestiftet und Gewalt gegen Araber begangen hat.

Bezalel Smotrich hingegen hat die Trennung von Arabern und Juden in Entbindungsstationen befürwortet und behauptet, dass Gott befiehlt, dass Juden ihre Häuser nicht an Araber verkaufen. Smotrich wurde von einer führenden britischen jüdischen Körperschaft als Förderer von a bezeichnet „Hass provozierende Ideologie“ und wurde aufgefordert, das Vereinigte Königreich zu verlassen, während er dort eine Tour durch die jüdischen Gemeinden unternahm. Ebenso wurde letztes Jahr die Jewish Power Party von Itamar Ben-Gvir einberufen „rassistisch und verwerflich“ vom American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Die Tatsache, dass Publikationen wie die Jerusalem Post sie nennen „faschistisch“ und dass vehement pro-israelische Gruppen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Vereinigten Königreich diese Figuren als rassistisch bezeichnet haben, gibt eine Vorstellung davon, wie spaltend sie sind.

Sowohl Smotrich als auch Ben-Gvir streben hochrangige Ministerposten in jeder von Netanjahu geführten Regierung an, was bedeutet, dass die Allianz des Religiösen Zionismus nicht nur die Macht haben wird, die Politik der neuen Regierung stark zu beeinflussen, sondern wahrscheinlich danach streben wird, aktive Akteure in der Regierung zu sein Kabinett. „Wir werden das Eigentum an diesem Staat erneut geltend machen.“ sagte Ben-Gvir in einer Rede, nachdem Exit-Umfragen große Gewinne für den religiösen Zionismus gezeigt hatten, der versucht, das israelische Rechtssystem zu überholen und palästinensische Bürger Israels zu deportieren, wenn sie sich zeigen „Untreue“ zum Judenstaat. Aus US-Sicht soll ein Beamter der Biden-Regierung Israel Hayom News mitgeteilt haben, dass sie dagegen seien, dass Itamar Ben-Gvir Minister in irgendeiner israelischen Regierung werde.













Laut einer in „Foreign Policy“ veröffentlichten Analyse von Shalom Lipner, der von 1990 bis 2016 im Amt des israelischen Premierministers tätig war, würde ein Mehrheitsgewinn für den Netanjahu-Block ihn der Gnade der Ultranationalisten des religiösen Zionismus aussetzen und könnte eine Schisma zwischen Tel Aviv und Washington. Der religiöse Zionismus wird auch auf andere politische Prioritäten drängen, darunter langfristige Haftstrafen für illegale Einwanderer sowie die Einführung der Todesstrafe für palästinensische Bürger Israels, die jüdische Israelis töten, und für den Entzug der Staatsbürgerschaft von palästinensischen Israelis für das Werfen von Steinen und Molotow-Cocktails bei israelischen Juden. Eine weitere umstrittene politische Position ist die Aufhebung einer Bestimmung im Rückkehrgesetz für Juden, die derzeit jeden mit einem jüdischen Großelternteil berechtigt, die israelische Staatsbürgerschaft zu beanspruchen, auch wenn er selbst kein Jude ist. Wenn diese Änderung des jüdischen Rückkehrgesetzes von der neuen Regierung verabschiedet wird, könnte dies große Auswirkungen auf die Einwanderung nach Israel aus der ganzen Welt haben und zu einer Gegenreaktion jüdischer Gemeinden auf der ganzen Welt führen.

Was jedoch weitgehend beschönigt wurde, ist, wie eine solche israelische Regierung die Palästinenser in der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) beeinflussen würde. Bereits im September sprach der damalige israelische Premierminister Yair Lapid vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen und erwog die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, ebenso wie Mahmud Abbas, Präsident der PA, und US-Präsident Joe Biden. Yair Lapid und der damalige Verteidigungsminister Benny Gantz unternehmen beide größere Anstrengungen, um die PA im Westjordanland zu stärken, damit sie der wachsenden Zahl bewaffneter palästinensischer Gruppen in den besetzten Gebieten entgegentreten kann. Wenn die von Netanjahu geführte rechtsextreme Regierung, die zur Herrschaft bestimmt zu sein scheint, eingesetzt wird, wird sie wahrscheinlich jede Rede von einer Zwei-Staaten-Lösung rundweg zurückweisen.

Das Problem sowohl für die Palästinensische Autonomiebehörde als auch für Israel besteht darin, dass beide einander brauchen, um zu verhindern, dass der bewaffnete Aufstand im Westjordanland noch weiter zunimmt. Wenn Mahmoud Abbas von Netanjahu brüskiert wird und die PA aufgrund des Einflusses des religiösen Zionismus ins Stocken gerät, wird die Palästinensische Autonomiebehörde gezwungen sein, entweder gegen Israel zu kämpfen oder sich einer möglichen Rebellion von innen zu stellen. Wenn die PA nicht effektiv gegen palästinensische Basisbewegungen, NGOs und neu gebildete bewaffnete Gruppen sein kann, dann wird die israelische Armee gezwungen sein, die ganze schwere Arbeit zu leisten, was eine Eskalation und noch größeres Blutvergießen bedeutet. Wenn wir die Politik, die im Umgang mit den Palästinensern unter Besatzung auf dem Weg sein könnte, mit den möglichen Ungerechtigkeiten kombinieren, die gegen palästinensische Bürger Israels verübt werden könnten, könnte die Bühne für einen groß angelegten palästinensischen Aufstand bereitet sein. Die israelische Öffentlichkeit hat nicht nur für eine rechtsradikale Regierung gestimmt, sondern möglicherweise auch für eine massive Eskalation des Palästina-Israel-Konflikts.