Angela Merkel benutzte ihn zum 60. Jahrestag der Staatsgründung Israels: den Begriff „Staatsräson“. Am 18. März 2008 sagte der damalige Bundeskanzler vor der Knesset, dem israelischen Parlament: „Jede Bundesregierung und jeder Kanzler vor mir war der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet.“ Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.“ Für sie als Kanzlerin sei die Sicherheit Israels „nie verhandelbar“, fügte sie hinzu.

Über 15 Jahre später ist der Begriff plötzlich präsenter denn je. Grund dafür ist der Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz reiste nur wenige Tage nach Kriegsausbruch nach Tel Aviv und verwendete den Begriff ebenfalls in einer Rede. „Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. „Die Sicherheit Israels und seiner Bürger ist Staatssache“, sagte Scholz.

Israel leitet die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas ein Der israelische Ministerpräsident Netanjahu sagte am Samstagabend, der Feind werde über und unter der Erde vernichtet. © Quelle: Reuters

Doch was versteht man eigentlich unter Staatsräson? „Der Begriff ist bunt und meinte ursprünglich, dass die unabdingbaren Interessen des Staates in jedem Fall durchgesetzt werden müssen“, sagt Ulrich Battis, emeritierter Professor für Verfassungsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin, im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). . Möglicherweise auch rechtsverletzend. „Aber“, betont Battis, „es ist kein juristischer Begriff, sondern eine politische Affirmation.“ So war es bei Frau Merkel und so ist es jetzt auch bei der Kanzlerin.“

Sowohl Scholz heute als auch Merkel damals nutzten den Begriff, um zu sagen, „dass die Existenz des Staates Israel für uns nicht verhandelbar ist“, erklärt der Verfassungsrechtler weiter: „Das ist ein zentrales Ziel der deutschen Politik.“ Aber juristisch hat das nichts zu bedeuten. Daraus ergibt sich keine Handlungsvollmacht.“ Auch die Bundesregierung muss sich an die Verfassung halten. Es lege fest, „was der Staat mit uns machen darf“, sagte Battis. „Und nicht durch die Erklärungen von Politikern.“

Eine Art Versprechen an Israel

Waffenlieferungen sind durch das Waffenausfuhrgesetz geregelt, auch Hilfslieferungen sind gesetzlich geregelt. „Und kein Bundeskanzler kann beschließen, Truppen nach Israel zu schicken“, sagt der 79-Jährige. Aufgrund der deutschen Vergangenheit mit der Massenmord an sechs Millionen Juden fühlten sie sich jedoch „aus nachvollziehbaren Gründen Israel gegenüber besonders verpflichtet“.

Scholz und Merkel nutzten den Begriff Staatsräson als eine Art Versprechen an Israel. Battis bekräftigt zudem, es sei „eine rhetorische Zusicherung“, dass Deutschland das von der Hamas angegriffene Land „im Rahmen des Völkerrechts“ unterstütze. Die ursprüngliche Bedeutung, dass staatliche Interessen auch unter Rechtsverletzung durchgesetzt werden, ist nicht korrekt.

Wie sehr Deutschland Israel jedoch tatsächlich unterstützt, ist immer wieder Gegenstand politischer Debatten. Das zeigte sich auch in den vergangenen Tagen. Die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza auf EU-Ebene lehnte die Bundesregierung zunächst ab. Es gab Befürchtungen, dass eine solche Aussage als Infragestellung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung interpretiert werden könnte. Am Donnerstagabend kamen die Staaten der Europäischen Union schließlich zusammen und forderten Waffenstillstände (im Plural) und geschützte Korridore für Hilfslieferungen an die notleidende Zivilbevölkerung.

Bei einer UN-Resolution, die einen Waffenstillstand in Gaza forderte, enthielt sich Deutschland der Stimme, anstatt wie die USA – als wichtigster Verbündeter Israels – gegen die Resolution zu stimmen.

Dass Scholz jedoch der zweite Regierungschef war, der nach Kriegsbeginn nach Israel reiste, zeigt den hohen Stellenwert Israels in Deutschland. Einzig der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu war vor der Kanzlerin vor Ort.