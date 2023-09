Israel stehe „an der Schwelle“ zur Aufnahme formeller diplomatischer Beziehungen mit Saudi-Arabien, indem es ein von den USA vermitteltes bahnbrechendes Friedensabkommen abschließt, sagte Premierminister Benjamin Netanyahu am Freitag vor der UN-Generalversammlung (UNGA) in New York.

„Der Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien wird wirklich einen neuen Nahen Osten schaffen“, sagte er.

Derzeit unterhalten die beiden Länder keine offiziellen bilateralen Beziehungen, doch die beiden Länder arbeiten seit einiger Zeit in Sicherheitsfragen verdeckt zusammen.

Am Mittwoch hatte auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman die Bemühungen um eine Normalisierung ihrer Beziehungen bestätigt. Er fügte jedoch hinzu, dass der Fortschritt des Abkommens davon abhänge, wie Israel mit den Palästinensern umgehen werde.

Das Vertrauen Israels in den Abschluss eines Friedensabkommens mit Saudi-Arabien ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Riad und Washington die Einbeziehung der Palästinenser in den diplomatischen Prozess betont haben.

Biden beendet Reise in den Nahen Osten Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Netanjahu lehnte den Vorstoß zur palästinensischen Integration ab und sagte: „Sie (Palästina) sollten Teil dieses Prozesses sein, aber sie sollten kein Veto gegen den Prozess haben.“

Hürden für das Friedensabkommen

Während Israel dem Abkommen weiterhin optimistisch gegenübersteht, gibt es Hindernisse auf dem Weg zu einer erfolgreichen endgültigen Einigung.

Saudi-Arabien hat die Gründung eines palästinensischen Staates gefordert, was im Widerspruch zur aktuellen Haltung der Regierung Netanyahu in dieser Angelegenheit stehen würde.

Saudi-Arabien verhandelt außerdem über ein Verteidigungsabkommen mit den USA und strebt die Entwicklung eines eigenen Atomprogramms an, was Ängste vor einem Wettrüsten mit dem Iran schürt.

Israels diplomatische Beziehungen zur arabischen Welt

Aber Netanyahu war optimistisch und sagte sogar, dass der Deal bald zustande kommen könnte. „Wir werden es am Ende wahrscheinlich schaffen, weil es Sinn macht, aber ich denke, wenn wir diese Chance nutzen wollen, müssen wir es in den nächsten Monaten tun“, sagte Netanyahu dem US-Sender Fox News.

Während seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstrich Netanyahu die Normalisierungsbemühungen seines Landes mit anderen Ländern im Nahen Osten. Er erwähnte vier Länder, die im Jahr 2020 im Rahmen des Abraham-Abkommens ihre Beziehungen zu ihnen normalisierten.

„Es steht außer Frage, dass das Abraham-Abkommen den Beginn eines neuen Zeitalters des Friedens eingeläutet hat. Aber ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem noch dramatischeren Durchbruch stehen, einem historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien“, sagte Netanjahu.

Israels nicht ganz so geheimes Stelldichein in Saudi-Arabien Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

mfi/jcg (Reuters, dpa, AP)