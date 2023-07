Israëls parlement billig Teil der Justizreform

Een massaal protest tegen het Israëlische parlement heeft in eerste instantie een wetswijziging in de wet gegeven die tot een rechtvaardige hervorming heeft geleid. 64 von 120 Abgeordnets stimmten nach stundenlanger Debatte in der Nacht zum Dienstag für ein Gesetz, das die Handlungsmöglichkeiten des Höchsten Gerichts einschränken soll. 56 stmmten dagen. Bis die Änderung in Kraft tritt, noch twee lesungen notern.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ess them Höchsten Gericht künftig nicht mehr möglich sein soll, eine Entscheidung der Regierung of einzelner Minister as „unangemessen“ zu bewerten. Kritiek op, als de Korruptie sterft en de willekeurige Besetzung hochrangiger Posten begünstigen könnte. Het is duidelijk dat de Gesetz tot Ende des Monats in Kraft tritt. Bis dahin wären auch noch Änderungen möglich.

Die organisatoren van hun Monaten andauernden Proteste im Land kunnen vergangene Woche als Reaktion einen „Tag der Störung“ an. Ab den frühen Morgenstunden seien Demonstrationen gegen das Vorhaben der Regierung and Kreuzungen und mehreren zentralen Straßen geplant. Autofahrer seien aufgefordert, besonders langsam zu fahren, „um ein Zeichen zu setzen“, teilte ein Sprecher mit. Tagsüber sollen and zahlreichen Orten Kundgebungen stattfinden, darunter ab 15.00 Uhr (MESZ) am international Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv.

Seit mehr als een halben Jahr spaltet das umfassende Vorhaben der Regierung große Teile der Israelischen Gesellschaft. De uiterst heterogene coalitie van premier Benjamin Netanyahu zal de plannen van de hoogste regering schwächen aangaan. Ze zullen in staat zijn om de politieke entscheidungen vor. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr en waarschuwen, dass sich Israel in een dictatuur verwandeln könnte. Die Regierung bestreitet das.