Das israelische Parlament wird am Montag über einen Kernpunkt der umstrittenen Justizreform abstimmen. Die sogenannte Angemessenheitsklausel steht in der zweiten und dritten Lesung der Knesset zur Abstimmung. Wenn die Abgeordneten den Gesetzentwurf verabschieden, könnten sie dem Obersten Gerichtshof die Möglichkeit entziehen, Regierungsentscheidungen für „unangemessen“ zu erklären und sie außer Kraft zu setzen. Im Falle seiner Verabschiedung wäre der Gesetzentwurf der erste große Teil der Justizreform, der in Kraft tritt.