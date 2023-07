Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am frühen Sonntag, er werde für eine Notfallbehandlung ins Krankenhaus gehen, um einen Herzschrittmacher zu erhalten, versprach jedoch, seinen umstrittenen Plan zur Justizreform voranzutreiben.

In einer kurzen, auf Video aufgezeichneten Erklärung, die um 2 Uhr Ortszeit veröffentlicht wurde, sagte Netanjahu, er sei mit einem Überwachungsgerät ausgestattet worden, nachdem er letzte Woche kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden war, weil er laut Angaben seines Büros unter Dehydrierung gelitten hatte.

Er sagte, am Samstagabend habe ein Alarm auf dem Gerät gepiept, was bedeutete, dass er sofort einen Herzschrittmacher brauchte.

„Ich fühle mich ausgezeichnet, aber ich höre auf meine Ärzte“, sagte er.

In einer kurzen Erklärung teilte Netanyahus Büro mit, dass der israelische Führer unter Beruhigungsmittel gesetzt werde. Für ihn sollte ein Spitzenabgeordneter, Justizminister Jariv Lewin, eintreten.

עדכון ממני אליכם >> pic.twitter.com/Z6RH1ba4ez –@netanyahu

Netanyahus Büro machte die Ankündigung, als Israel mit weit verbreiteten Straßenprotesten gegen Netanyahus umstrittenen Plan zur Justizreform konfrontiert war.

Der Plan hat monatelange Proteste ausgelöst. Hunderttausende gingen am Samstagabend auf die Straße, um vor einer wichtigen Parlamentsabstimmung am Montag dagegen zu demonstrieren.

Levin ist der Kopf des Überholungsplans.

Netanyahus Büro teilte mit, dass der Premierminister den Herzschrittmacher im israelischen Sheba-Krankenhaus erhalten werde, wo er letzte Woche ebenfalls behandelt wurde.

Demonstranten schwenken israelische Flaggen, als sie am Samstag auf einer Autobahn in der Nähe der Stadt Mevasseret Zion in Israel marschieren. (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Netanjahu sagte, er rechne damit, am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen zu werden und sich vor der erwarteten Abstimmung über seine Reform in die Knesset oder das Parlament zu begeben.

Gleichzeitig sagte er, er hoffe, mit seinen Gegnern eine Einigung zu erzielen.

Laut den US-amerikanischen National Institutes of Health wird ein Herzschrittmacher eingesetzt, wenn das Herz eines Patienten zu langsam schlägt, was zu Ohnmachtsanfällen führen kann. Es kann auch zur Behandlung von Herzinsuffizienz eingesetzt werden.

Durch das Senden elektrischer Impulse an das Herz erhöht oder hält das Gerät den Herzschlag einer Person in einem normalen Rhythmus, sodass das Herz Blut mit normaler Geschwindigkeit in den Körper pumpen kann.