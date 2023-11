Israels Netanjahu muss wegen der Hamas-Katastrophe zur Rechenschaft gezogen werden

(1/3) Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hält am 28. Oktober 2023 eine Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Yoav Gallant und Kabinettsminister Benny Gantz (nicht abgebildet) auf dem Militärstützpunkt Kirya in Tel Aviv, Israel, ab. ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS/File Photo Acquire Licensing Rechte

JERUSALEM, 1. November (Reuters) – Premierminister Benjamin Netanyahu baute seinen Ruf als Sicherheitsfalke auf dem Rücken seiner Dienste in einer Elite-Spezialeinheit auf, die einige der gewagtesten Geiselbefreiungen Israels durchführte.

Sein Vermächtnis als dienstältester Führer seines Landes wird nun von einem der schlimmsten Sicherheitsversagen, das es je erlebt hat, und vom Schicksal von mehr als 200 Geiseln geprägt sein, die von palästinensischen Hamas-Bewaffneten aus Gaza beschlagnahmt wurden und nach Angaben Israels am tödlichsten Tag ihres Landes 1.400 Menschen getötet haben 75-jährige Geschichte.

Das Ausmaß der Tötungen, Berichte über Traumata und Bilder der Gewalt, die in den südisraelischen Gemeinden rund um Gaza ausbrach, haben das Land erschüttert.

In seiner sechsten Amtszeit als Premierminister steht der 74-jährige Netanjahu an der Spitze einer der rechtsextremen Koalitionen Israels und gerät zunehmend unter Druck, da der anfängliche Schock der Wut über die Misserfolge gewichen ist, die den Angriff ermöglicht haben.

Er weigerte sich, die Verantwortung zu übernehmen und sagte nur, dass jeder schwierige Fragen beantworten müsse, wenn der Krieg mit der Hamas vorbei sei, und in einer seiner seltenen Pressekonferenzen lehnte er eine Frage ab, ob er zurücktreten würde.

Doch die Stimmung im Land hat sich gewendet. Meinungsumfragen zeigen, dass eine große Mehrheit ihm die Schuld gibt, untermauert durch Bilder von Kabinettsministern, die öffentlich beschimpft werden, wenn sie aus ihren Dienstwagen steigen.

Eine Umfrage der Maariv-Zeitung vom 18. bis 19. Oktober ergab, dass der frühere Verteidigungsminister Benny Gantz, ein oppositioneller zentristischer Parteichef in einer neu gebildeten Einheitsregierung, von 48 % der Befragten für das Amt des Premierministers favorisiert wurde, verglichen mit nur 28 % für Netanjahu.

„Netanjahu wird gehen. Genauso wie die obersten Militär-, Geheimdienst- und Geheimdienstbeamten. Weil sie versagt haben“, schrieb die Tageszeitung Israel Hayom diese Woche in einem Leitartikel.

Da er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht, die er bestreitet, war seine Popularität bereits durch einen erbitterten Kampf um Pläne zur Einschränkung der Befugnisse des Obersten Gerichtshofs geschädigt worden, der monatelang Hunderttausende Israelis auf die Straße brachte.

Die politischen Konsequenzen wurden vorerst auf Eis gelegt, da israelische Kampfjets Luftangriffe durchführen, bei denen nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza mehr als 8.000 Palästinenser getötet wurden und israelische Panzer tief in die blockierte Enklave vorgedrungen sind.

Doch viel wird vom Ergebnis der Operation abhängen, deren erklärtes Ziel die endgültige Zerstörung der Hamas ist, und davon, ob seine eigene Partei ihn angesichts der immer lauter werdenden Rufe nach Veränderung weiterhin unterstützen wird.

„DIE REGIERUNG MUSS LIEFERN“, SAGT SEIN Verbündeter

„Ich mache mir keine Sorgen um die Umfragen, ich mache mir Sorgen um die Ergebnisse und ich denke, Premierminister Netanyahu und die Regierung müssen liefern“, sagte Danny Danon, ehemaliger israelischer Botschafter bei den Vereinten Nationen und Mitglied von Netanyahus regierender Likud-Partei im Parlament.

„Wir haben in der Vergangenheit zu viele Zyklen erlebt, in denen der Druck die Regierung dazu zwang, die Mission nicht abzuschließen und die Hamas an der Macht zu belassen“, sagte er.

„Wenn die Regierung nicht hält, was sie versprochen hat, nämlich die Ausrottung der Hamas, dann bin ich mir sicher, dass dies nicht akzeptiert wird – weder von der Öffentlichkeit noch vom politischen System.“

Aber der militärische Test ist nicht die einzige Herausforderung, auch wenn er allein schon entmutigend genug ist.

Netanjahu, der sich im Kampf um die Justizreform sogar den guten Willen von Verbündeten wie den Vereinigten Staaten zunutze gemacht hat, wird in weiten Teilen der Welt aufgrund seiner Allianz mit religiösen und nationalistischen Hardliner-Parteien mit tiefem Misstrauen betrachtet.

Neben dem Druck aufgrund von Problemen wie der unaufhörlichen Ausweitung jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland gibt es weltweit zunehmende Besorgnis über das Ausmaß der Opfer während der Bombardierung von Gaza.

Die Wirtschaft, die unter der Unsicherheit über das gerichtliche Reformverfahren leidet, das von der Mehrheit der Geschäftswelt entschieden abgelehnt wurde, wurde zusätzlich in Mitleidenschaft gezogen, da Unternehmen in Sektoren vom Baugewerbe bis hin zu Lebensmitteldienstleistungen starke Umsatzrückgänge meldeten.

Netanjahu, normalerweise ein ruhiger und selbstbewusster Mensch, wirkt zunehmend unberechenbar, insbesondere bei einem Vorfall in dieser Woche, bei dem er spät in der Nacht einen Tweet verschickte, in dem er seinen Geheimdienstchefs vorwarf, ihn nicht vor dem Anschlag vom 7. Oktober gewarnt zu haben.

Der Tweet wurde am nächsten Morgen gelöscht und Netanyahu entschuldigte sich, doch der Schaden war angerichtet und es kam zu einem heftigen Kritiksturm aus der Presse und dem gesamten politischen Spektrum.

„Er ist ein Mann, der nicht für das Amt des Premierministers geeignet ist“, schrieb diese Woche ein Redakteur in Yedioth Ahronoth, Israels meistverkaufter Zeitung, und fügte hinzu, dass Netanyahu unmittelbar nach dem Anschlag vom 7. Oktober hätte zurücktreten oder abgesetzt werden sollen.

Berichterstattung von James Mackenzie; Bearbeitung durch Howard Goller

