Israels Netanjahu hat sich offiziell für die Regierungsbildung entschieden

Netanjahu schlug bei der Veranstaltung in Jerusalem einen versöhnlichen Ton an, als Israels zeremonieller Präsident Isaac Herzog ihm die Aufgabe der Regierungsbildung übertrug. Netanjahu spielte die Besorgnis der israelischen Liberalen und einiger internationaler Verbündeter des Landes herunter, dass Israel mit seiner erwarteten Regierung „in einen dunklen Tunnel eintritt“.

„Wir werden alles tun, um mit Gottes Hilfe eine stabile Regierung, eine erfolgreiche Regierung, eine verantwortungsbewusste Regierung, eine engagierte Regierung zu schaffen, die ausnahmslos zum Wohle aller Einwohner des Staates Israel arbeitet“, sagte er.

Da seine Verbündeten unbedingt an die Macht kommen und die Herrschaft der scheidenden Koalition so schnell wie möglich beenden wollen, wird Netanjahu wahrscheinlich versuchen, die Verhandlungen schnell abzuschließen. Aber Schlüsselressorts, darunter Finanz- und Verteidigungsministerien, könnten sich als Knackpunkt erweisen, und Netanjahus Partner könnten versuchen, die Gespräche in die Länge zu ziehen, um ihre Ziele zu erreichen.

Netanjahu kehrt nach fünf Wahlen in weniger als vier Jahren an die Macht zurück, die alle im Wesentlichen ein Referendum über seine Dienstfähigkeit während des Korruptionsverfahrens waren. Er wurde letztes Jahr von einer Koalition aus acht Parteien gestürzt, die sich über ihre Abneigung gegen Netanjahu einig waren, aber schließlich wegen Machtkämpfen zusammenbrachen. Netanyahu diente während dieser Zeit als Oppositionsführer.

Netanyahu wird voraussichtlich mit einer stabilen Mehrheitskoalition von 64 Sitzen in der 120-köpfigen Knesset aus den Verhandlungen hervorgehen.

Der 73-jährige Netanjahu wird wegen Betrugs, Vertrauensbruchs und der Annahme von Bestechungsgeldern in einer Reihe von Skandalen mit Medienmogulen und wohlhabenden Mitarbeitern angeklagt. Als Gegenleistung für ihre politischen Prioritäten und Ernennungen in der Regierung haben Netanjahus wahrscheinliche Koalitionspartner versprochen, eine Reihe von Rechtsreformen voranzutreiben und den Obersten Gerichtshof zu schwächen, Maßnahmen, die seine rechtlichen Probleme verschwinden lassen könnten.

Netanjahus prominentester Partner ist Itamar Ben-Gvir, ein extremistischer Gesetzgeber, der arabische Gesetzgeber ausschließen will und dessen Ansichten einst am Rande der israelischen Politik standen. Er ist der Spitzenkandidat der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus, die in den Umfragen 14 Sitze errungen hat, was sie zu einem wichtigen Verbündeten für Netanjahu macht.