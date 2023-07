Israels Knesset berät über „Angemessenheitsklausel“ von Justizreform – Israel

Jeruzalem – Het Israëlische parlement heeft in eerste instantie lesgegeven aan de „Angemessenheitsklausel“, een kernelement van de umstrittenen Justizreform. Dem Gesetzentwurf zufolge soll dem Obersten Gericht künftig die Möglichkeit entzogen waren, Regierungsentscheidungen als „unangemessen“ einzustufen. Kritiker fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Posten and eine Begünstigung von Corruption. Am Wochenende hatten landesweit über 350,000 Menschen tegen de protesterende hervorming.