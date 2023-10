Riyad Mansour, der ständige palästinensische UN-Beobachter, hat den belagerten Gazastreifen als „Hölle auf Erden“ bezeichnet und hinzugefügt, dass die Hälfte der Häuser dort beschädigt oder zerstört und über 1,4 Millionen vertrieben wurden.

„Heute die Menschheit vor der Hölle zu retten bedeutet für die UN, die Palästinenser in Gaza zu retten“, sagte Mansour vor dem UN-Sicherheitsrat Treffen am Montag. „Praktisch alle unsere Leute in Gaza sind Vertriebene, schlafen in Autos oder auf der Straße und werden immer noch getötet, wohin sie auch gehen.“

Er sagte, seit Ausbruch des Konflikts seien in Gaza mehr als 8.000 Menschen getötet worden, darunter über 3.000 im südlichen Gazastreifen, der Region des Gazastreifens, in die israelische Streitkräfte die Bewohner zur Evakuierung aufgerufen haben.

„Diese erschütternden Zahlen steigen mit jeder Minute, in der Maßnahmen verzögert werden, um den Angriff auf unser Volk zu stoppen“, sagte er und fügte hinzu, dass unter den Getöteten 3.500 Kinder seien. „Alle fünf Minuten wird ein palästinensisches Kind getötet.“

Israel startete Luftangriffe, nachdem Hamas-Kämpfer vom Gazastreifen aus über die Grenze gestürmt waren und dabei etwa 1.400 Menschen, überwiegend Zivilisten, töteten.