Der Angriff scheine auch die Enklave in zwei Teile geteilt zu haben, wobei der Angriff von der Ostflanke des Gazastreifens aus bis zur Küste reichte, sagte Michael A. Horowitz, ein in Jerusalem ansässiger Analyst und Geheimdienstchef bei Le Beck International, einem Risiko- Unternehmensberatung mit Fokus auf den Nahen Osten. Dies ist offensichtlich ein Versuch, den nördlichen Gazastreifen vom Süden abzutrennen, wohin Israel die Palästinenser zwar aufgefordert hat, dorthin zu evakuieren, aber immer noch bombardiert.

Israelische Militärfahrzeuge nahe der Grenze zum Gazastreifen in Sderot, Israel, am Freitag.

Seit Israel vor sieben Tagen seinen Bodenangriff startete, sind 24 Soldaten gestorben, zusätzlich zu den 1.400 getöteten und rund 240 entführten Menschen am 7. Oktober.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza wurden inzwischen 9.227 Palästinenser bei den israelischen Bomben- und Bodenoperationen getötet, darunter 3.826 Kinder.

Diese Zahlen könnten in den kommenden Tagen noch weiter ansteigen, da Analysten damit rechnen, dass Israels Operation in eine neue und prekäre Phase eintritt: das Vordringen in die dicht gedrängten Wohnviertel von Gaza-Stadt.

Palästinensische Zivilisten sind oft die größten Opfer der israelischen Kriege in Gaza. Aber „der Unterschied zwischen diesem Krieg und früheren Operationen wie Protective Edge“ – Israels Name für den Gaza-Krieg 2014 – „besteht in der Höhe der Verluste für Israel“, sagte Aviv A. Oreg, ein Major der israelischen Reserve, der in seiner Karriere unter anderem tätig war leitende Positionen innerhalb der israelischen Geheimdienste.

Eines der Hauptziele der IDF bestehe laut Horowitz darin, die Kontrolle über das riesige Tunnelsystem der Hamas zu übernehmen, das oft als „Gaza-Metro“ bezeichnet wird und dessen Länge sich nach Schätzungen von Analysten auf mehr als 300 Meilen erstreckt.

Die Truppen versuchten dies zu tun, „ohne unbedingt die Tunnel zu betreten“, sagte Horowitz. „Die Tunnel sind so komplex, dass man beim Betreten nicht sicher sein kann, ob wir wieder herauskommen.“

Das bedeutet, dass man versuchen muss, Gaza-Stadt zu isolieren, wo sich die meisten Tunnel befinden.