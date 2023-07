Israels ultrareligiöse rechte Regierung treibt ihre grundlegende Reform der Justiz voran. In einer Schlussabstimmung hat die Knesset das Gesetz gebilligt, das besagt, dass der Oberste Gerichtshof Gesetze, die als „unangemessen“ erachtet werden, nicht mehr aufheben kann. Bisher war dies ein entscheidender Bestandteil der Gewaltenteilung in einem Regierungssystem, das ohne eine zweite parlamentarische Kammer und ohne föderale Gewaltenteilung auskommt.

Große Teile der Bevölkerung wehren sich gegen die Veränderungen, zuletzt schlossen sich auch Angehörige der Streitkräfte und Geheimdienste den Protesten an. Zehntausende Reservisten verschiedener Dienststellen verweigern den Dienst. Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) erklärte der DW, was das für Israel bedeutet.

DW: Warum ist Protest aus den Reihen der Streitkräfte und Sicherheitskräfte für Israel so ungewöhnlich?

Peter Lintl: Israels Streitkräfte gelten als Volksarmee. Sie waren lange Zeit der Schmelztiegel, der eine Gesellschaft aus Menschen aus aller Welt zusammenbrachte. Und bis jetzt hat sich die Armee stets aus der Politik herausgehalten. Reservisten verweisen immer auf den informellen Gesellschaftsvertrag zwischen ihnen, den Streitkräften und dem Staat: Sie dienen dem Wohl des Staates, gleichzeitig aber auch der Sicherstellung, dass die Regierung (Bürger-)Rechte und demokratische Verhaltensregeln einhält. Viele Reservisten sehen diesen Gesellschaftsvertrag inzwischen als gebrochen an und melden sich daher nicht zum Dienst.

Wer sind diese Einheiten und welches Gewicht haben sie insgesamt in den Streitkräften?

Bei den Bodentruppen ist die Zahl der Reservisten nicht so entscheidend. Wichtig sind in diesem Fall diejenigen, die Schlüsselpositionen innehaben, insbesondere in der Luftwaffe, die stark auf Reservisten angewiesen ist. Darüber hinaus müssen insbesondere Kampfpiloten einmal pro Woche zum Training erscheinen. Andernfalls verlieren sie ihren Flugstatus.

Israelische Kampfpiloten, wie dieser hier während einer deutsch-israelischen Übung in Düren, müssen regelmäßig trainieren, um ihren Flugstatus aufrechtzuerhalten Bild: R4223/Picture Alliance

Bedeutet das, dass viele Kampfpiloten bald nicht mehr fliegen können?

Für einen solchen Fall könnte es Sonderregelungen geben. Dies sollte keine massiven Auswirkungen auf das tägliche Leben haben, solange Israel nicht in einer akuten Krise steckt. Mittel- bis langfristig kann dies jedoch weitreichende Folgen haben, die sich nur noch verstärken, wenn Mitarbeiter aus anderen wichtigen Abteilungen wie Sicherheits- oder Cyberkräften abgezogen werden. Das hätte natürlich Auswirkungen.

Eine weitere Konsequenz ist die Tatsache, dass die Streitkräfte nun vorerst politisiert sind. Das heißt, sollte beispielsweise eine Mitte-Links-Regierung an die Macht kommen, Frieden mit den Palästinensern schließen und illegale Siedlungen abziehen, könnten rechte Reservisten ihren Dienst verweigern. Die Armee ist mittlerweile politisiert, und diese Kluft wird schwer zu überbrücken sein.

Eine Armee, die sich in politische Fragen einmischt — Wird dieser Schritt die Struktur der Regierung grundlegend verändern?

Genau, diese Art der Politisierung der Armee ist beispiellos. Heute haben wir gehört, dass der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad (David Barnea) offenbar gesagt hat, dass er im Falle einer Verfassungskrise „auf der richtigen Seite der Geschichte“ stünde – also auf der Seite der Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen sehen, was genau das bedeutet. Aber das wäre eine bemerkenswerte Aussage.

Mossad-Chef David Barnea (rechts) sagte, er wolle im Falle einer Verfassungskrise „auf der richtigen Seite der Geschichte“ stehen Bild: Kobi Gideon/GPO/dpa/picture Alliance

Der Oberste Gerichtshof Israels könnte die „Angemessenheitsklausel“ überprüfen, die seine Befugnisse stark einschränkt. Was würde passieren, wenn der Oberste Gerichtshof die Klausel für nichtig erklären würde?

Sollte der Oberste Gerichtshof die Klage aufgreifen und das Gesetz tatsächlich als Verfassungsänderung außer Kraft setzen, geraten wir in ein Szenario, in dem sich ein Legitimitätsvakuum und eine nationale Krise ausbreiten. Es wäre unklar, welche Institution, das Parlament oder der Oberste Gerichtshof, mehr Legitimität hätte.

Doch Rechtsexperten sind sich einig, dass es unwahrscheinlich wäre, dass der Oberste Gerichtshof das Gesetz in diesem speziellen Fall aufheben würde.

Sollte Israel tatsächlich in eine Verfassungskrise geraten, könnte diese neue Politisierung der Streitkräfte einen Putsch wahrscheinlicher machen?

Das glaube ich nicht. Ich war sehr überrascht, als ich Gerüchte über die Aussage des Mossad-Chefs hörte. Aber vielleicht ist das nur ein weiterer Fall von Pflichtverweigerung. Einen Putsch in Israel wie den 2016 in der Türkei versuchten kann ich mir nicht vorstellen. Die Streitkräfte unterstehen dem Parlament und der Regierung. So war es in Israel schon immer, und daran gab es nie einen Zweifel.

Die aktuelle Situation ist auch ein Moment der Schwäche, den Israels Rivalen ausnutzen könnten. Stellt die Justizreform eine konkrete Sicherheitsbedrohung für Israel dar?

Sollte es zu einem akuten Konflikt kommen, würden sich die Reservisten, um die sofortige Sicherheit zu gewährleisten, ziemlich sicher wieder zum Dienst melden.

Aber es stimmt, dass der Iran sich der Situation bewusst ist. Berichten zufolge gibt es Bemühungen iranischer Social-Media-Aktivisten, die sich sowohl als regierungsnahe Gruppen als auch als Oppositionelle bezeichnen. Sie arbeiten daran, die Spaltung innerhalb der israelischen Gesellschaft zu verschärfen.

Demonstranten in Israel haben darum gekämpft, die Regierung zu stoppen – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, wie hier zu sehen ist Bild: Ariel Schalit/AP Foto/Bild-Allianz

Zu den Verlierern dieser Justizreform zählen vorerst viele gebildete liberale Köpfe, etwa aus der IT-Branche, die einen großen Beitrag zur Wirtschaftskraft Israels leisten. Wie real ist die Gefahr, dass viele dieser klugen Köpfe das Land verlassen werden?

Es ist riesig! Ich bin gerade von einem zehntägigen Aufenthalt in Israel zurückgekommen. Fast alle Mitglieder der Protestbewegung, mit denen ich gesprochen habe, schauen sich bereits um. Sie versuchen, ausländische Pässe zu bekommen und überlegen, wohin sie gehen möchten. Wenn die Reform durchgesetzt wird, wird es zu einer Abwanderung von Fachkräften kommen. Das wird Israel erheblich schaden und Auswirkungen auf seine Wirtschaft, Kultur, seinen technologischen Fortschritt und mehr haben.

Glauben Sie, dass dieser Prozess unumkehrbar ist, oder sehen Sie eine Chance für eine Kehrtwende oder einen Kompromiss?

Möglicherweise gibt es Möglichkeiten, den Fortschritt der Dinge zu stoppen. Das ist sicherlich das Ziel der Protestbewegung. Sie wollen weitermachen, damit weitere Teile der Justizreform nicht verabschiedet werden.

Auch wenn Netanjahu jüngst zum Kompromiss aufgerufen hat, vertraut ihm niemand mehr, nicht einmal seine eigenen Koalitionspartner. Ich glaube nicht, dass es mehr möglich ist, irgendeinen sinnvollen Kompromiss zu finden. Aber wir werden es in den nächsten Wochen sehen.

David Ehl führte das Interview. Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.