Israels Armee kündigt neues Fenster für die Evakuierung aus Gaza an

Die israelische Armee kündigte am Sonntag eine weitere Gelegenheit für die Evakuierung von Zivilisten im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden an. Der Sprecher der israelischen Armee veröffentlichte die Informationen auf Arabisch am: Die Armee wird diesen Korridor in diesem Zeitraum nicht angreifen.