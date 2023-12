Israelischer Soldat erschoss versehentlich Zivilisten, der an der Bushaltestelle in Jerusalem auf Hamas-Bewaffnete geschossen hatte: Polizei

ACHTUNG: Diese Geschichte enthält grafische Inhalte.

Ein israelischer Soldat hielt offenbar einen israelischen Zivilisten, der das Feuer auf einen von zwei Hamas-Bewaffneten eröffnete, die an der Bushaltestelle in Jerusalem auf Menschen schossen, für einen dritten Angreifer und verletzte ihn tödlich, teilte die israelische Polizei am Freitag mit.

Die Angreifer, Palästinenser aus Ostjerusalem, töteten während der Hauptverkehrszeit am Donnerstagmorgen drei Menschen, bevor sie von zwei dienstfreien Soldaten und dem Zivilisten namens Yuval Doron Castleman erschossen wurden, der über Nacht starb.

Israelische Medien sagten, Castleman wäre am Freitag 38 Jahre alt geworden.

In einer Erklärung der Polizei heißt es: „Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass einer der IDF-Soldaten während des Angriffs den verstorbenen Yuval (Doron Castleman), der mutig und mutig handelte, um die Terroristen zu neutralisieren, identifizierte und fälschlicherweise für einen Dritten hielt.“ Terrorist.

„Derselbe Soldat hat auch auf ihn geschossen, was zu seiner schweren Verletzung und seinem tragischen Tod heute Nacht führte“, heißt es in der Erklärung.

Von Reuters erhaltene Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen ein weißes Auto, das neben der überfüllten Bushaltestelle hält. Dann treten zwei Männer mit gezogenen Waffen hervor und greifen die Menge an, während sich die Menschen zerstreuen. Kurz darauf werden die palästinensischen Angreifer selbst erschossen.

In einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Castleman seine Waffe auf einen der Angreifer abfeuert, dann die Waffe wegwirft, auf die Knie fällt und die Hände in die Luft hebt, als wollte er signalisieren, nicht zu schießen.

„Wir teilen die Trauer der Familienmitglieder des verstorbenen Yuval, die mutig gehandelt und Leben gerettet haben, sowie die Trauer der anderen Familien, die bei dem Angriff ermordet wurden, und wünschen uns eine baldige Genesung der Verletzten“, heißt es in der Erklärung der Polizei.