Benjamin Netanjahu soll sich in „guter Verfassung“ befinden, aber unter Dehydrierung leiden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde am Samstag auf Anordnung seines Arztes ins Sheba Medical Center in Ramat Gan gebracht, nachdem er Berichten zufolge das Bewusstsein verloren hatte.

Es wurde festgestellt, dass der Anführer unter Dehydration litt, es wurde jedoch festgestellt, dass er unter Dehydrierung litt „guter Zustand“ nach einer ärztlichen Untersuchung, so sein Büro. Quellen aus dem Krankenhaus teilten Haaretz mit, dass dies der Fall sei „bewusst und selbständig gehend“ und Ärzte haben Berichten zufolge weitere Tests angeordnet.

Netanjahu hatte den Tag zuvor am See Genezareth verbracht „hohe Sommertemperaturen“ Sein Büro erklärte am Samstag in einer Erklärung, dass dies der Fall sei „klagte über leichtes Schwindelgefühl“ am Samstagnachmittag ohne Angabe einer Ohnmacht.









In einem aus dem Krankenhaus geposteten Video fügte der Premierminister hinzu, dass er und seine Frau den ganzen Tag verbracht hätten „In der Sonne, ohne Hut, ohne Wasser – keine gute Idee“ und riet der Öffentlichkeit, sich von der Sonne fernzuhalten und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die Durchschnittstemperaturen in Israel liegen derzeit bei etwa 30 Grad Celsius.

Der 73-jährige Premierminister ist der dienstälteste Staatschef des Landes. Obwohl angenommen wird, dass er keine chronischen Gesundheitsprobleme hat, hat sein Büro seit 2016 kein jährliches Update zu seinem Gesundheitszustand vorgelegt, obwohl ein langjähriges Protokoll einen solchen Bericht vorschreibt.

Netanyahu wurde danach im Oktober über Nacht kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert „nicht gut fühlen“ während der Gebete am jüdischen Feiertag Jom Kippur, wobei einige Berichte darauf hindeuteten, dass er Schmerzen in der Brust hatte.

Es ist nicht klar, wer Netanjahu ablösen würde, wenn er medizinisch handlungsunfähig würde. Während er im Januar bei einer bewusstlosen Darmspiegelung Aryeh Dery zu seinem Stellvertreter ernannte, wurde Dery anschließend vom Obersten Gerichtshof wegen mehrfacher strafrechtlicher Verurteilungen wegen Steuerdelikten und Korruption von der Tätigkeit als Regierungsminister ausgeschlossen Zu seinem Plädoyer gehörte auch der Rückzug aus der Politik.

Netanjahus angeschlagene Regierung hat Mühe, ein Paket von Justizreformen durchzusetzen, die darauf abzielen, die Macht des Obersten Gerichtshofs einzuschränken. Trotz massiver öffentlicher Proteste und der Gefahr einer massenhaften Insubordination zwischen Fraktionen im Militär glauben Beamte seiner Likud-Partei Berichten zufolge, dass er die Reform vorantreiben will.