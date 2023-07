Jerusalem. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dies teilte sein Büro am Samstag mit. Es hieß, er werde medizinisch untersucht. Erste Ergebnisse deuteten darauf hin, dass der 73-Jährige dehydriert war, sich aber ansonsten in „gutem Zustand“ befand. Netanjahus Büro sagte, er habe am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen Zeit am See Genezareth verbracht. Ihm war schwindelig und sein Arzt wies ihn an, in das Sheba-Krankenhaus in der Nähe der Küstenstadt Tel Aviv zu gehen. Die dortigen Ärzte ordneten weitere Untersuchungen an.

Oppositionsführer Jair Lapid wünschte Netanyahu in einer Erklärung „eine vollständige Genesung und gute Gesundheit“. „Gute Besserung“, schrieb er auf Twitter.

Hitzewelle weit über 30 Grad in Israel

Israel befindet sich derzeit mitten in einer Hitzewelle mit Temperaturen teilweise deutlich über 30 Grad Celsius. Netanyahu ist der am längsten amtierende Premierminister in der Geschichte seines Landes. Bis heute leitete er mehr als 15 Jahre lang israelische Regierungen und erstreckte sich dabei über mehrere Amtszeiten. Seine derzeitige Regierung aus ultranationalistischen und religiösen Parteien trat im Dezember sein Amt an.

Netanjahus Gesundheitszustand gilt allgemein als gut, obwohl er im vergangenen Oktober kurzzeitig ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er sich während der Gebete am höchsten Feiertag, Jom Kippur, unwohl gefühlt hatte. Gläubige Juden fasten an diesem Tag.

Zehntausende Israelis demonstrierten kürzlich wöchentlich gegen die Pläne der Netanjahu-Regierung für eine umstrittene Justizreform. Die Verbündeten des Premierministers sagen, dass die Reform darauf abzielt, die Befugnisse nicht gewählter Richter einzuschränken. Kritiker hingegen befürchten, dass dadurch die Gewaltenteilung in Israel aufgehoben und noch mehr Macht in den Händen Netanjahus und seiner Verbündeten konzentriert wird.

