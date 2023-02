Jeruzalem

CNN

—



Israëlische troepen vielen zondag de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever binnen, waarbij een 14-jarige jongen om het leven kwam, aldus het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Qusai Radwan Waked werd in de buik geschoten, aldus het ministerie.

Het doelwit van de inval was Jibril Zubeidi, die werd vastgehouden, aldus de Israëlische en Palestijnse autoriteiten.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de Israel Defense Forces, de grenspolitie en de Israel Security Agency dat tijdens de inval “gewapende personen schoten op de strijdkrachten die reageerden met scherp vuur… Bovendien slingerden verdachten explosieven en stenen naar de strijdkrachten.

“We zijn op de hoogte van de berichten over een aantal gewapende personen die gewond raakten tijdens het vuurgevecht”, aldus de Israëlische verklaring.

Een video van Jenin op zondag toonde wat leek op ten minste zeven Israëlische militaire voertuigen die de stad binnenreden, en een andere toonde rook die opstijgt van achter een gebouw met meerdere verdiepingen. Lokale bewoners zeiden dat de Israëlische strijdkrachten tijdens de inval een rookbom hadden gebruikt.

Zubeidi werd verdacht van “terroristische activiteiten tegen veiligheidstroepen en het plannen van aanslagen”, evenals betrokkenheid bij de korte inbeslagname van het lichaam van een Israëlische druzische man die in november omkwam bij een auto-ongeluk op de Westelijke Jordaanoever, aldus de Israëli’s.

Het lichaam van de man, Tiran Ferro, werd uit een ziekenhuis in Jenin gehaald door gewapende mannen die de teruggave eisten van de lichamen van Palestijnen die door Israëli’s waren gedood. De schutters overhandigden het lichaam de volgende dag aan veiligheidsfunctionarissen van de Palestijnse Autoriteit. De IDF zei dat er geen onderhandelingen waren geweest en geen ruil voor Ferro’s stoffelijk overschot.

Zubeidi had eerder elf jaar in een Israëlische gevangenis gezeten, zei het officiële Palestijnse persbureau WAFA. Een van zijn broers, Dawoud, werd vorig jaar door Israëlische troepen gedood, terwijl een andere, Zakariya, een Fatah-functionaris is die ook in Israël gevangen zit.