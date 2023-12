Israëlische troepen dringen Zuid-Gaza binnen

Getty-afbeeldingen

Een Israëlische militaire tank rolt zondag vlakbij de grens met de Gazastrook

Israëlische grondtroepen dringen het zuiden van Gaza binnen, na drie dagen van zware bombardementen.

De eerste berichten van de Israëlische legerradio bevestigden feitelijk dat Israël een grondoperatie ten noorden van Khan Younis heeft gelanceerd.

De BBC heeft ook beelden geverifieerd van een Israëlische tank die in de buurt van de stad opereert.

Het hoofd van de Israëlische strijdkrachten (IDF) vertelde later aan de troepen dat de IDF ook “sterk en grondig” vocht in het zuiden van Gaza.

Luitenant-generaal Herzi Halevi sprak met reservisten van de Gaza-divisie over militaire doelstellingen en de moord op Hamas-commandanten door de IDF.

Hij zei tegen de soldaten: „We hebben krachtig en grondig gevochten in de noordelijke Gazastrook, en dat doen we nu ook in de zuidelijke Gazastrook“.

Een IDF-woordvoerder bevestigde later dat Israël “de grondinvallen blijft uitbreiden” over heel Gaza, inclusief troepen “die face-to-face gevechten voeren met terroristen”.

Sinds vrijdag een staakt-het-vuren van een week eindigde, heeft Israël een grootschalige bombardementscampagne op Gaza hervat, die inwoners van Khan Younis hebben omschreven als de zwaarste golf van aanvallen tot nu toe.

Bij het zevendaagse bestand liet Hamas 110 gijzelaars vrij die in Gaza werden vastgehouden, in ruil voor de vrijlating van 240 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen.

Zondagochtend vaardigde het Israëlische leger evacuatiebevelen uit voor verschillende districten van Khan Younis, waarbij mensen werden opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.

De Israëlische autoriteiten denken dat leden van de Hamas-leiding zich schuilhouden in de stad, waar honderdduizenden mensen schuilen nadat ze de gevechten in het noorden in de vroege stadia van de oorlog waren ontvlucht.

Een VN-functionaris heeft een “mate van paniek” beschreven die hij nog niet eerder heeft gezien in een ziekenhuis in Gaza, nadat het Israëlische leger de focus van zijn offensief naar het zuiden had verlegd.

James Elder van de kinderorganisatie Unicef ​​omschreef het Nasser Medical Hospital in Khan Younis als een ‘oorlogsgebied’.

Een adviseur van de Israëlische premier zei dat Israël “maximale inspanning” levert om het doden van burgers te voorkomen.

De heer Elder vertelde de BBC dat hij voortdurend grote explosies kon horen in de buurt van het Nasser-ziekenhuis en dat er kinderen arriveerden met hoofdletsel, vreselijke brandwonden en granaatscherven als gevolg van recente ontploffingen.

„Het is een ziekenhuis waar ik regelmatig ben geweest en de kinderen kennen mij nu, de families kennen mij nu. Diezelfde mensen pakken mijn hand of mijn shirt en zeggen ‚breng ons alsjeblieft naar een veilige plek. Waar is het veilig?'“

“Ze stellen helaas een vraag waarop het enige antwoord is dat er geen veilige plek is. En dat geldt voor hen, zoals ze weten, ook voor dat ziekenhuis”, zei hij.

Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zegt dat meer dan 500 mensen zijn gedood sinds de hervatting van de bombardementen.

Sinds het begin van de oorlog zijn in de strook meer dan 15.500 mensen om het leven gekomen, aldus het ministerie.

Reuters

Het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis wordt door een VN-functionaris omschreven als een ‘oorlogsgebied’ sinds de IDF-luchtaanvallen opnieuw begonnen

Mohammed Ghalayini, een Brits-Palestijn die in Gaza is gebleven, zei dat de situatie in de stad “meer dan catastrofaal” was.

“Mensen hebben vijftig dagen of langer de brutale Israëlische aanval doorstaan ​​en beschikken over zeer weinig middelen: voedsel, water, stroom, sanitaire voorzieningen en afvalvoorzieningen”, vertelde hij telefonisch aan de BBC, voordat de verbinding werd verbroken.

De luchtverontreinigingsdeskundige, die normaal gesproken in Manchester woont, arriveerde kort voor de aanslagen van 7 oktober in Gaza voor een bezoek van drie maanden om zijn moeder te bezoeken.

Israël begon zijn vergeldingsbombardementen op Gaza na de aanvallen van Hamas op Zuid-Israël op 7 oktober, waarbij ongeveer 1.200 mensen werden gedood en 240 gegijzeld.

Sinds de hervatting van de gevechten op vrijdag zijn er ook regelmatig raketten afgevuurd vanuit Gaza op Israël. Een 22-jarige man in de stad Holon, nabij Tel Aviv, werd zaterdag behandeld voor lichte verwondingen door granaatscherven.

Honderdduizenden mensen zijn de gevechten al ontvlucht en schuilen in Khan Younis, nadat Israël hen had opgedragen het noorden van de strook te verlaten.

Volgens de laatste VN-update zijn ongeveer 1,8 miljoen mensen in Gaza intern ontheemd.

Filippo Grandi, hoofd van de mensenrechten van de VN, zei tegen de BBC dat de Palestijnen in de Gazastrook “steeds meer in de richting van een smal hoekje van wat toch al een zeer smal gebied is” worden geduwd.

De IDF is begonnen met het online plaatsen van kaarten van gebieden die zullen worden aangevallen. Het zegt dat deze kaarten, samen met andere maatregelen zoals telefoontjes en folders die per vliegtuig naar Gaza worden gedropt, mensen zullen waarschuwen om te evacueren.

In zijn toespraak tot het Sunday with Laura Kuenssberg-programma van de BBC zei de senior adviseur van premier Benjamin Netanyahu, Mark Regev, dat burgers geen doelwitten zijn en dat de bescherming ervan moeilijker wordt gemaakt doordat Hamas “zijn militaire terreurmachine heeft ingebed” in burgerbuurten.

Hij zegt dat de IDF probeert “zo chirurgisch mogelijk te werk te gaan in een zeer moeilijke gevechtssituatie”, en heeft vooraf gewaarschuwd voor aanvallen.

Daarnaast zegt de IDF dat ze 500 ‘terreurtunnelschachten’ hebben vernietigd die door Hamas in Gaza worden gebruikt, van de 800 die volgens hen tot nu toe zijn gevonden.

Het zei ook dat er sinds het begin van de oorlog ongeveer 10.000 luchtaanvallen op ‘terreurdoelen’ zijn uitgevoerd door de luchtmacht ‘onder leiding van IDF-soldaten op de grond’.

