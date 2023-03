JERUZALEM (AP) – Israëlische troepen schoten zondag drie Palestijnse schutters dood die het vuur openden op troepen op de bezette Westelijke Jordaanoever, aldus het leger, het laatste bloedvergieten in een jarenlange golf van geweld in de regio.

Het leger zei dat een schutter zichzelf had aangegeven en werd gearresteerd. Er was geen onmiddellijk commentaar van Palestijnse functionarissen.

De doden op zondag brengen het aantal Palestijnen dat sinds het begin van het jaar is omgekomen op 80, aangezien Israël de arrestatie-invallen op de Westelijke Jordaanoever heeft opgevoerd. Een golf van Palestijnse aanvallen heeft in 2023 aan 14 mensen het leven gekost.

Het nieuwe geweld volgt op een Israëlische militaire aanval vorige week op het dorp Jaba op de Westelijke Jordaanoever, waarbij drie Palestijnse militanten werden gedood. Uren later opende een Palestijnse schutter het vuur op een drukke doorgaande weg in Tel Aviv aan het begin van het Israëlische weekend, waarbij hij drie mensen verwondde voordat hij werd neergeschoten en gedood.

De huidige golf van geweld is een van de ergste tussen Israëli’s en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in jaren. Het begon vorig voorjaar na een reeks Palestijnse aanvallen op Israëli’s die leidden tot bijna nachtelijke Israëlische invallen op de Westelijke Jordaanoever.

Volgens de toonaangevende Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem werden in 2022 bijna 150 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, waarmee het het dodelijkste jaar in die gebieden sinds 2004 is. Bij Palestijnse aanvallen op Israëli’s kwamen in diezelfde tijd 30 mensen om het leven.

Israël zegt dat de invallen essentieel zijn om militante netwerken te ontmantelen en toekomstige aanvallen te voorkomen. Maar de aanvallen lijken eerder toe te nemen dan af te nemen.

De Palestijnen zien de invallen als een verscherping door Israël van de 55 jaar durende, onbeperkte bezetting van land dat ze zoeken voor hun toekomstige staat.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem in de oorlog in het Midden-Oosten van 1967. De Palestijnen zoeken die gebieden voor hun toekomstige onafhankelijke staat.

De bijbehorende pers

