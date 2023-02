Israelische Streitkräfte töten fünf Palästinenser bei einer Razzia in Jericho, sagt ein israelischer Beamter

Israelische Streitkräfte töteten fünf mutmaßliche palästinensische Bewaffnete im Westjordanland.

Die Armee hatte nach einer Schießerei in Jericho nach den bewaffneten Männern gesucht.

Die Männer wurden bei der Razzia im Flüchtlingslager Aqabat Jabr erschossen.

Israelische Streitkräfte haben am Montag fünf mutmaßliche palästinensische Bewaffnete bei einer Razzia im besetzten Westjordanland getötet, sagte ein israelischer Beamter nach tagelanger Suche nach Verdächtigen bei einer Schießerei in der Nähe von Jericho.

Hamas-Islamisten bestätigten, dass ihre Kämpfer unter den Toten seien, und sagten in einer Erklärung, die in Gaza ansässige Gruppe trauere um Mitglieder ihres militärischen Flügels, die „bei einem bewaffneten Zusammenstoß mit der zionistischen Besatzung“ getötet worden seien.

Die israelische Razzia am frühen Morgen erfolgte inmitten eines Anstiegs der israelisch-palästinensischen Gewalt und nach Tagen dessen, was die Behörden von Jericho seit dem Schießangriff Ende Januar als „Belagerung“ der Stadt beschrieben haben.

Der israelische Sicherheitsbeamte bat um Anonymität, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen, und sagte gegenüber AFP, die Armee halte die Leichen der palästinensischen Toten fest.

Sowohl Israelis als auch Palästinenser haben die Überreste von Menschen, die bei Zusammenstößen oder Angriffen getötet wurden, als Faustpfand für den Konflikt benutzt.

Die Armee sagte in einer Erklärung, dass „mehrere“ bewaffnete Männer bei einem Schusswechsel während des Überfalls auf das Flüchtlingslager Aqabat Jabr am Eingang der Stadt, das nahe der jordanischen Grenze liegt, getötet wurden.

Es wurden keine Opfer unter den israelischen Streitkräften gemeldet.

Die Armee sagte:

Mehrere bewaffnete Angreifer wurden getötet, nachdem sie auf IDF-Soldaten (israelisches Militär) geschossen hatten, die in der Gegend operierten.

In einer ersten Erklärung berichtete das palästinensische Gesundheitsministerium, dass „drei Bürger während des Angriffs auf Jericho von der israelischen Besatzung erschossen wurden“, einer von ihnen in kritischem Zustand.

Gewalt ist selten in Jericho, einem beliebten Reiseziel für Touristen, die von den religiösen und kulturellen Stätten der antiken Stadt angezogen werden.

Israel sagte, die Razzia am Montag habe „das Terrorkommando der Hamas, das den Schussangriff verübte“, am 28. Januar ins Visier genommen, als sich nach Angaben der Armee zwei bewaffnete Männer einem israelischen Siedlungsrestaurant in der Nähe der palästinensischen Stadt näherten.

Einer der bewaffneten Männer hatte das Feuer auf das Restaurant eröffnet, aber seine Waffe blockierte nach nur einer Kugel, die niemanden verletzte.

Die Verdächtigen flohen und die Armee hat seitdem ihre Präsenz um Jericho verstärkt und umfangreiche Durchsuchungen an Kontrollpunkten durchgeführt.

Ein AFP-Korrespondent berichtete letzte Woche von Autos, die an den Eingängen von Jericho mit stundenlangen Warteschlangen stauten.

Der Gouverneur von Jericho, Jihad Abu al-Assal, sagte, die Situation komme einer „Belagerung“ gleich, die den lokalen Unternehmen, der Landwirtschaft und der Tourismusbranche „enorme Kosten“ verursache.

Israelische Streitkräfte haben am Samstag „eine Reihe von Verdächtigen“ bei einer weiteren Razzia in Jericho festgenommen, teilte die Armee damals mit.

Weitere sieben Personen seien am Montag in Aqabat Jabr festgenommen worden, hieß es.

Gouverneur Assal nannte die letzte Razzia „ein abscheuliches Verbrechen, zusätzlich zu den Verbrechen, die die Besatzung jeden Tag gegen unser palästinensisches Volk begeht“.

„Wir fordern die Welt auf, diese Besetzung zu beenden und unser Volk vor dem Besatzer zu schützen“, sagte er am Montag gegenüber AFP.

Schaulustige versammeln sich nach einer Schießerei am Ort eines Überfalls israelischer Streitkräfte auf ein Büro, in dem sie sagten, palästinensische Kämpfer hätten sich in Jericho im besetzten Westjordanland versteckt. AFP FOTO: Ahmad Gharabli, AFP

Israel besetzt das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg von 1967.

Hamas-Führer Ismail Haniyeh bezeichnete den Einfall in Jericho als „abscheuliches Massaker“.

„Die Helden im Lager Aqabat Jabr kämpften bis zu ihrem Märtyrertod, um ihr Land und ihre heiligen Stätten zu verteidigen“, sagte er in einer Erklärung.

Er fügte hinzu:

Die aufeinanderfolgenden Tötungen durch den Feind im Westjordanland werden für sie katastrophal sein.

Seit Anfang des Jahres und vor der letzten Operation in Jericho haben israelische Streitkräfte 36 palästinensische Erwachsene und Kinder getötet – darunter Angreifer, Militante und Zivilisten.

Sechs israelische Zivilisten, darunter ein Kind, und ein ukrainischer Zivilist wurden im gleichen Zeitraum bei einem einzigen Angriff im von Israel annektierten Ost-Jerusalem getötet.

Das vergangene Jahr war das tödlichste Jahr im Westjordanland, seit die UN 2005 mit der Verfolgung von Opfern in dem Gebiet begann.

Laut AFP-Zahlen gab es im israelisch-palästinensischen Konflikt im Jahr 2022 235 Todesopfer, wobei fast 90 % der Todesfälle auf palästinensischer Seite zu verzeichnen waren.