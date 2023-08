ICHMedienberichten zufolge haben israelische Siedler am Freitag bei Auseinandersetzungen in der Nähe von Ramallah einen Palästinenser erschossen. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, der 19-Jährige sei durch Schüsse tödlich am Hals verletzt worden. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Berichten zufolge drangen die Siedler in die palästinensische Stadt Burka ein. Dort hätten sie auch zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Medienberichten zufolge sagten israelische Sicherheitsbeamte, dass es sich bei den Tätern um Bewohner eines Siedlungsaußenpostens in der Nähe von Ramallah handele.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurde am Freitag bei einem Überfall der israelischen Armee in der palästinensischen Stadt Tulkarem ein 18-Jähriger getötet.

Die Sicherheitslage in Israel und im besetzten Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 23 Israelis, ein Ukrainer und ein Italiener bei Angriffen von Palästinensern getötet.

Im gleichen Zeitraum dieses Jahres starben 169 Palästinenser bei israelischen Militäroperationen, Konfrontationen oder nach ihren eigenen Angriffen. Bei den meisten handelt es sich um bewaffnete Kombattanten, aber auch unschuldige Zivilisten zählen zu den Getöteten bei Militäreinsätzen. Es gibt auch immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, israelische Aktivisten oder Soldaten.

Israel eroberte 1967 das Westjordanland und Ostjerusalem. Heute leben dort mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.